Đệ tử ông trùm thứ 2 Điền Quân tậu nhà mặt tiền TP.HCM hàng chục tỷ

Mới đây, Youtuber Nguyễn Thị Ngân của Điền Quân đã tới thăm nhà diễn viên Dung Dăng Dung Dẻ - đệ tử ông trùm thứ hai của Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa.

Toàn cảnh nhà Dung Dăng Dung Dẻ

Được biết, Dung Dăng Dung Dẻ vừa tậu một căn nhà mặt tiền trung tâm TP.HCM trị giá hàng chục tỷ.

Vừa bước vào nhà, Nguyễn Thị Ngân đã trầm trồ thốt lên: "Trời ơi, chúc mừng chị Dung tậu nhà mới, nhà đẹp quá. Phải công nhận chị Dung ở chỗ nào cũng décor rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp lồng lộn. Tôi phải xin vía để mua nhà mới liên tục như vậy".

Căn nhà mới tậu của Dung Dăng Dung Dẻ có diện tích khá rộng, mặt tiền lớn, nằm ở con đường trung tâm TP.HCM, xây mới toàn bộ, cao 4 tầng.

Ngay trước nhà, Dung Dăng Dung Dẻ để một kệ lớn trưng bày các sản phẩm cô bán. Tuy nhiên, nữ diễn viên nói: "Chồng tôi không cho kinh doanh gì ở nhà này hết nên tôi để trưng cho đẹp chứ không bán hàng ở đây. Đây chỉ là nhà để ở còn kinh doanh ở chỗ khác".

Căn nhà khá sâu, diện tích ước chừng khoảng 80m2. Bên trong nhà, Dung Dăng Dung Dẻ để một kệ lớn trưng bày thành quả là 2 bảng chứng nhận Youtube bạc.

Cô nói: "Căn nhà này ngang 4m, dài 20m, tổng là 80m2. Tôi tự lên ý tưởng nội thất rồi thuê người về làm. Tông màu chủ đạo là trắng và nâu. Thực ra tôi mang nhiều đồ cũ từ nhà cũ sang nhưng nhìn vẫn mới, không ai biết là đồ cũ.

Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, thường chỉ có các con ở nhà nên ăn luôn trong bếp cuối cùng của nhà. Ở nhà có người giúp việc giúp tôi trông nom, cơm nước, nhà cửa, hỗ trợ tôi.

Trông gọn gàng vậy thôi chứ tôi dời 3 cái nhà rồi mới tới nhà này. Nhà có 1 tầng trệt, 3 tầng lầu, 1 tầng thượng. Tôi mua là nhà cũ xong sửa lại".



Trên tầng hai, Dung Dăng Dung Dẻ dành nguyên một phòng lớn để quần áo, phụ kiện, nhiều tới mức Nguyễn Thị Ngân phải thốt lên: "Trời ơi, tôi cứ tưởng đây là nhà của nghệ sĩ lớn hay một shop quần áo nào cơ, quá nhiều đồ".

Dung Dăng Dung Dẻ giải thích: "Nhiều quần áo như vậy vì có cả đồ diễn của tôi nữa. Tôi diễn mấy vai già, vai nghèo khổ xong không đem đồ đi cho mà giữ lại làm kỷ niệm và có dịp thì dùng tiếp".

Dung Dăng Dung Dẻ tên thật là Bùi Thị Dung, nổi tiếng trên mạng xã hội với kênh YouTube và TikTok "Dung Dăng Dung Dẻ Home". Cô thường quay video về cuộc sống hằng ngày, các hoạt động thiện nguyện và được nhiều người yêu mến.

Cô cũng được biết đến là một diễn viên không chuyên, đệ tử ông trùm thứ hai của Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa. Cô thường vào một số vai phụ trong phim của Khương Dừa, đóng cùng NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Bảo Quốc, Bảo Chung… và theo chân Khương Dừa đi thăm hỏi các nghệ sĩ nghèo neo đơn.