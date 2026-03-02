Đây là điều không bao giờ nên làm khi ân ái

Trong "chuyện ấy", không ít phụ nữ từng ít nhất một lần giả vờ đạt cực khoái. Nhiều người nghĩ đó chỉ là cách "chiều lòng" "nửa kia" hoặc khép lại cuộc "yêu" một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng, theo các chuyên gia, đây lại là điều không bao giờ nên làm khi ân ái, bởi hệ quả có thể lớn hơn bạn tưởng.

Bất ngờ với số phụ nữ từng giả vờ đạt cực khoái khi ân ái

Tờ Daily Mail thông tin, nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ đạt cực khoái với tỷ lệ chỉ từ 46 - 56% số lần làm "chuyện ấy". Trong khi đó, ở nam giới, con số này dao động từ 70 - 85%. Sự chênh lệch này được các chuyên gia gọi là "khoảng cách cực khoái".

Đáng chú ý, khảo sát cho thấy 59% phụ nữ từng giả vờ đạt cực khoái ít nhất một lần trong đời và khoảng 18% thừa nhận họ làm điều này thường xuyên.

Nhiều phụ nữ từng giả vờ "lên đỉnh" khi ân ái (Ảnh minh họa: iStock).

Trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail , Pippa Murphy, một chuyên gia về tình dục học người Anh, cho biết việc giả vờ đạt cực khoái chỉ khiến sự chênh lệch này trở nên trầm trọng hơn.

"Nhiều phụ nữ làm vậy để tránh làm tổn thương cảm xúc của "nửa kia". Họ lo rằng nếu không đạt cực khoái thì đối phương sẽ cảm thấy mình chưa đủ tốt" , nữ chuyên gia chia sẻ. Tuy nhiên, hành động này lại tạo ra một vòng lặp của sự hiểu lầm trong đời sống chăn gối.

Cái giá không hề nhỏ

Một số phụ nữ thừa nhận họ giả vờ đạt cực khoái như một cách "thoát nhanh" khỏi cuộc "yêu" không thỏa mãn. Tuy nhiên, theo chuyên gia Murphy, đây chỉ là giải pháp tạm thời và không giải quyết nguyên nhân thực sự khiến trải nghiệm chưa trọn vẹn.

Thậm chí, có người tin rằng "giả vờ cho đến khi thật sự cảm thấy" có thể giúp bản thân hưng phấn hơn. Nhưng chuyên gia cho rằng điều này hiếm khi mang lại sự thỏa mãn thực sự, ngược lại còn củng cố những kỳ vọng không thực tế.

Vấn đề sâu xa hơn nằm ở áp lực xã hội. Nhiều quan niệm phổ biến khiến không ít phụ nữ tin rằng họ phải đạt cực khoái để chứng minh mình đang tận hưởng hoặc "giỏi chuyện ấy". Theo chuyên gia Murphy, đây là một quan niệm sai lầm cần được tháo gỡ.

Ngoài ra, việc giả vờ đạt cực khoái có thể tạo ra một chu kỳ những lần gần gũi không thỏa mãn. Khi phụ nữ "diễn" rằng mình đã "lên đỉnh", họ vô tình khiến "nửa kia" tin rằng những cách thức hiện tại là hiệu quả. Điều này khiến nhu cầu thật sự của họ tiếp tục không được đáp ứng.

Không chỉ vậy, việc liên tục phải duy trì một lớp vỏ bọc có thể gây áp lực tâm lý, dẫn đến lo âu và giảm lòng tự trọng. Lâu dần, phụ nữ có thể cảm thấy mất kết nối với chính cơ thể và mong muốn của mình.

Theo chuyên gia, giả vờ đạt cực khoái, dù với ý định tốt, vẫn là một dạng thiếu trung thực trong phòng ngủ. Nó làm giảm cơ hội để hai người hiểu rõ khoái cảm của nhau - yếu tố quan trọng để xây dựng sự gắn kết bền vững.

Chuyên gia Murphy khuyến khích phụ nữ nên nhớ rằng cảm giác của bản thân là điều quan trọng và cực khoái không nên là mục tiêu duy nhất của ân ái. Hãy giao tiếp cởi mở với "nửa kia", dù ban đầu có thể ngượng ngùng, nhưng đó mới là chìa khóa để cải thiện chất lượng đời sống gối chăn.

Trong ân ái, điều không bao giờ nên làm không phải là chưa đạt cực khoái, mà là giả vờ đã đạt được điều đó.

Nguồn: Daily Mail