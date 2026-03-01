Nguyên nhân bất ngờ khiến nam giới rơi vào cảnh khó xử này: Không ít người phải ‘chột dạ’

Rối loạn cương dương – hay còn gọi là bất lực, "trên bảo dưới không nghe" – vốn được xem là vấn đề thường gặp ở nam giới lớn tuổi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết ngày càng nhiều nam giới trẻ cũng đang tìm đến sự hỗ trợ y tế vì tình trạng này.

Bác sĩ Babak Ashrafi, bác sĩ gia đình tại Superdrug Online Doctor (Vương Quốc Anh), cho biết số nam giới dưới 30 tuổi đến khám do rối loạn cương dương đã tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi nhóm tuổi 45–54 vẫn có nguy cơ cao nhất, xu hướng gia tăng ở người trẻ đang khiến giới chuyên môn lo ngại.

Theo bác sĩ Ashrafi , một trong những nguyên nhân đáng chú ý là việc xem "phim người lớn" ngày càng nhiều. Bác sĩ Ashrafi cho rằng việc xem ở mức độ vừa phải có thể không gây hại, nhưng nếu kéo dài hoặc lặp lại thường xuyên, não bộ có thể bị "tái lập trình", khiến nam giới khó bị kích thích trong những trải nghiệm thực tế.

"Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại phim có nội dung nhạy cảm có thể khiến một người khó bị kích thích bởi trải nghiệm ngoài đời thực" , bác sĩ Ashrafi nói.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề "trên bảo dưới không nghe"

Nhiều nam giới rơi vào cảnh "trên bảo dưới không nghe" (Ảnh: Shutterstock).

Không chỉ dừng lại ở vấn đề rối loạn cương, các chuyên gia còn cảnh báo rằng những bộ "phim người lớn" có thể tạo ra những hình dung thiếu thực tế về bản lĩnh đàn ông và thời gian "lâm trận". Điều này vô tình khiến nhiều người rơi vào trạng thái lo lắng về khả năng giường chiếu của mình.

Theo bác sĩ Ashrafi, áp lực phải "thể hiện tốt" hoặc kéo dài thời gian "yêu" có thể gây căng thẳng, trong khi chính sự căng thẳng này lại là yếu tố kích hoạt rối loạn cương dương.

Tiến sĩ Richard Viney, bác sĩ phẫu thuật tiết niệu tại Bệnh viện Queen Elizabeth (Vương Quốc Anh), cho biết việc phụ thuộc vào nội dung nhạy cảm để đạt kích thích có thể dẫn đến hệ quả ngoài đời thực: nam giới có thể chỉ bị kích thích khi xem nội dung này, thay vì từ sự hiện diện và tiếp xúc với "nửa kia".

Không chỉ là chuyện trong phòng ngủ

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng rối loạn cương dương có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác như căng thẳng, trầm cảm, lo âu, cao huyết áp, cholesterol cao, tiểu đường hoặc rối loạn nội tiết tố.

Tình trạng này được ước tính ảnh hưởng đến khoảng một nửa nam giới trên 40 tuổi. Dù phần lớn trường hợp là tạm thời và không đáng lo ngại, nhưng nếu tình trạng lặp lại hoặc kéo dài, người bệnh nên đi khám để được tư vấn.

Rối loạn cương dương hiện có thể điều trị bằng thuốc, đồng thời kết hợp liệu pháp tâm lý nếu nguyên nhân xuất phát từ vấn đề tinh thần.

Điều quan trọng, theo các chuyên gia, là nam giới không nên âm thầm chịu đựng vì xấu hổ. Việc tìm kiếm hỗ trợ sớm không chỉ giúp cải thiện đời sống chăn gối mà còn có thể phát hiện những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn phía sau.

Nguồn: Daily Mail