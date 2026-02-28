Chuyên gia hé lộ 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa bao giờ “lên đỉnh”

Không ít người xem cực khoái là "đích đến" của việc gần gũi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều phụ nữ chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Theo chuyên gia, việc chưa từng "lên đỉnh" ở phụ nữ không phải là điều hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail , Emma Kobil – chuyên gia tư vấn và trị liệu tâm lý người Mỹ – đã phân tích những lý do phổ biến khiến phụ nữ gặp khó khăn trong việc đạt cực khoái.

3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa bao giờ "lên đỉnh"

Rào cản tâm lý

Theo chuyên gia Kobil, một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều phụ nữ chưa từng "lên đỉnh" nằm ở yếu tố tâm lý.

"Nếu bạn lo lắng về ngoại hình, những biểu hiện khi gần gũi, hoặc tự hỏi liệu mình có ‘làm đúng’ hay không, hệ thần kinh có thể duy trì trạng thái căng thẳng thay vì thư giãn. Điều này khiến việc đạt cực khoái trở nên khó khăn" , nữ chuyên gia cho biết.

Cảm giác xấu hổ, những suy nghĩ tự phán xét hoặc áp lực phải đạt cực khoái có thể khiến cơ thể không thể thả lỏng. Chuyên gia Kobil nhấn mạnh rằng không thể ép buộc cơ thể đạt cực khoái, mà điều quan trọng là nhận diện cảm xúc của mình và thực hành sự tử tế với bản thân.

Có nhiều nguyên nhân khiến một phụ nữ chưa từng "lên đỉnh" khi gần gũi với "nửa kia" (Ảnh minh họa).

Thiếu kích thích phù hợp

Một nguyên nhân khác được chuyên gia Kobil đề cập là sự thiếu hiểu biết về cơ thể và thiếu kích thích phù hợp.

"Nhiều phụ nữ không đạt cực khoái chỉ nhờ vào việc gần gũi thông thường", cô nói. Vùng nhạy cảm của phụ nữ có hơn 8.000 đầu dây thần kinh và thường cần được kích thích trực tiếp. Nhưng rất ít phụ nữ được hướng dẫn cách hiểu và khám phá cơ thể mình.

Theo chuyên gia, việc tự tìm hiểu cơ thể thông qua tự khám phá có thể giúp phụ nữ nhận biết loại áp lực, tốc độ hay nhịp điệu phù hợp với mình, từ đó tăng khả năng đạt cực khoái.

Sang chấn trong quá khứ và định kiến về khoái cảm

Chuyên gia Kobil cũng chỉ ra rằng những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ, định kiến hoặc cảm giác xấu hổ về khoái cảm có thể tạo ra rào cản cảm xúc.

"Nếu từng có trải nghiệm tiêu cực trước đây, hoặc mang tâm lý tội lỗi khi tận hưởng khoái cảm, người phụ nữ có thể gặp trở ngại trong việc buông bỏ cảm xúc và hòa mình trọn vẹn vào cuộc gần gũi", chuyên gia Kobil chia sẻ.

Ngoài ra, nếu "nửa kia" "hành động" quá nhanh hoặc không chú ý đến nhu cầu của phụ nữ, cơ thể có thể không có đủ thời gian để tích lũy cảm giác hưng phấn cần thiết.

Cực khoái không phải thước đo duy nhất của sự thỏa mãn

Chuyên gia cũng lưu ý rằng cực khoái không phải là điều bắt buộc trong mỗi lần gần gũi. Chuyên gia Kobil nhấn mạnh điều quan trọng là cảm giác an toàn, sự giao tiếp rõ ràng với "nửa kia" và việc thách thức những suy nghĩ tiêu cực như "mình mất quá nhiều thời gian" hay "mình không nên cần điều này" .

Thay vì gây áp lực cho bản thân, phụ nữ được khuyến khích tò mò về hành trình khám phá cơ thể, lắng nghe phản ứng của chính mình và kiên nhẫn với quá trình đó.

Theo chuyên gia Kobil, khi giảm áp lực và tăng sự thấu hiểu bản thân, nhiều phụ nữ có thể cải thiện trải nghiệm đời sống chăn gối. Nhưng trên hết, sự thoải mái và kết nối mới là yếu tố quan trọng nhất.

Nguồn: Daily Mail