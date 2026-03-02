Điều bất ngờ xảy ra với phụ nữ làm “chuyện ấy” mỗi tuần: Khác so với nhiều người nghĩ

Thay vào đó, tần suất làm "chuyện ấy" hàng tuần lại liên quan đến mức độ hạnh phúc và sự hài lòng cao hơn trong mối quan hệ. Điều này rất khác với những gì nhiều người vẫn hình dung.

Tờ Daily Mail trích dẫn kết quả của một nghiên cứu đưa ra phát hiện đáng chú ý: Những phụ nữ làm "chuyện ấy" ít nhất 1 lần/tuần có xu hướng hài lòng hơn và hạnh phúc hơn trong mối quan hệ của mình so với những người có tần suất "yêu" thấp hơn.

Cụ thể, 85% phụ nữ gần gũi với "nửa kia" 1 lần/tuần cho biết họ "hài lòng về đời sống chăn gối và mối quan hệ của mình". Trong khi đó, tỷ lệ này giảm xuống còn 66% ở nhóm "yêu" 1 lần/tháng, và chỉ còn 17% ở những người có tần suất ít hơn nữa.

Tần suất làm "chuyện ấy" cao hơn, mức độ hạnh phúc cũng cao hơn?

Những phụ nữ làm "chuyện ấy" ít nhất 1 lần/tuần có xu hướng hài lòng hơn và hạnh phúc hơn trong mối quan hệ của mình (Ảnh: Shutterstock).

Nghiên cứu được thực hiện trên 483 phụ nữ tại New Zealand. Họ là những người đã ở trong một mối quan hệ nghiêm túc trong vòng một năm gần đó. Kết quả cho thấy có mối liên hệ giữa tần suất ân ái và mức độ hài lòng trong mối quan hệ cũng như mức độ hạnh phúc của phụ nữ.

Tuy nhiên, Alexandra Janssen – tác giả nghiên cứu và là nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester (Anh) – nhấn mạnh rằng đây chỉ là mối tương quan, không phải quan hệ nhân – quả.

Bà cho biết: "Chúng ta không biết liệu phụ nữ hạnh phúc hơn vì họ quan hệ nhiều hơn, hay họ quan hệ nhiều hơn vì họ hạnh phúc hơn, hoặc cả hai điều này chịu ảnh hưởng từ những yếu tố khác – chẳng hạn như việc họ chưa có con".

Nói cách khác, tần suất quan hệ có liên quan đến sự hài lòng và mức độ hạnh phúc, nhưng không thể khẳng định chắc chắn điều gì là nguyên nhân và điều gì là kết quả.

Không phải cứ đạt cực khoái là hạnh phúc nhất

Một điểm đáng chú ý khác từ nghiên cứu là vai trò của cực khoái. Dữ liệu cho thấy phụ nữ đạt cực khoái thường xuyên hơn nhìn chung có xu hướng hạnh phúc hơn trong đời sống tình dục.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là những người đạt cực khoái 100% trong mỗi lần "yêu" lại không phải là nhóm hài lòng nhất.

Theo Janssen, phát hiện này đi ngược lại quan niệm phổ biến rằng phụ nữ chỉ thực sự hài lòng khi đạt cực khoái trong mọi lần gần gũi với "nửa kia". Bà cho rằng kết quả này cho thấy phụ nữ không nhất thiết phải đạt cực khoái mỗi lần để cảm thấy mãn nguyện trong mối quan hệ của mình.

Điều này cũng có thể giúp giảm bớt áp lực cho những người cảm thấy lo lắng vì không phải lúc nào cũng đạt được cực khoái.

Tuổi tác và quan niệm về tầm quan trọng của đời sống chăn gối

Nghiên cứu cũng ghi nhận rằng những phụ nữ đánh giá đời sống chăn gối là "rất quan trọng" có mức độ hạnh phúc cao hơn so với những người không xem trọng yếu tố này.

Về độ tuổi, nhóm từ 18 - 24 tuổi là những người có mức độ hài lòng cao nhất về đời sống chăn gối của mình. Ngược lại, phụ nữ trên 45 tuổi cho biết mức độ hạnh phúc với mối quan hệ thân mật của họ thấp hơn đáng kể so với nhóm tuổi 18 - 24.

Các tác giả cũng thừa nhận nghiên cứu có một số hạn chế. Do dựa trên khảo sát tự báo cáo, không có cách nào xác minh hoàn toàn tính chính xác của câu trả lời. Ngoài ra, nhóm tham gia chưa đa dạng về đặc điểm, nên kết quả có thể không đại diện cho tất cả các nhóm đối tượng.

Dù vậy, phát hiện rằng phụ nữ làm "chuyện ấy" hàng tuần có tỷ lệ hài lòng và hạnh phúc cao hơn vẫn là một dữ liệu đáng chú ý. Ít nhất, nghiên cứu này cho thấy sự thỏa mãn trong mối quan hệ không chỉ phụ thuộc vào một yếu tố duy nhất, mà là sự kết hợp giữa tần suất, cảm nhận cá nhân và cách mỗi người nhìn nhận vai trò của "chuyện ấy" trong đời sống của mình.

Nguồn: Daily Mail