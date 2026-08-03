Dấu hiệu trên điện thoại báo hiệu tiền trong tài khoản ngân hàng có thể bị rút sạch

Gần đây, nhiều người dùng tá hỏa khi tài khoản ngân hàng bốc hơi số tiền lớn chỉ sau một sự cố tưởng chừng vô hại: điện thoại đột ngột mất sóng. Đây là dấu hiệu rõ nét nhất của thủ đoạn cướp SIM (SIM SWAP) kết hợp đánh cắp dữ liệu sinh trắc học vô cùng tinh vi mà người dân cần cảnh giác.

Thời gian qua, một số ngân hàng và cơ quan chức năng đã cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào người dùng mạng viễn thông tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thủ đoạn này lợi dụng lỗ hổng trong quy trình cấp đổi SIM điện thoại (SIM Swap) để chiếm đoạt quyền kiểm soát số điện thoại, từ đó thâm nhập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao ngày càng nguy hiểm khi chúng không chỉ lừa đảo qua tin nhắn thông thường mà tiến hành tấn công trực tiếp vào hệ thống của nhà mạng viễn thông. Mục đích của chúng là đánh cắp toàn bộ dữ liệu quan trọng của khách hàng, bao gồm số điện thoại, giấy tờ tùy thân và cả dữ liệu sinh trắc học.

Theo số liệu của FBI, chỉ riêng năm 2021, các vụ hoán đổi SIM tại Mỹ đã gây thiệt hại hơn 68 triệu USD, tăng gần 6 lần so với ba năm trước cộng lại. (Ảnh minh hoạ)

Từ nguồn thông tin bị lộ lọt này, kẻ gian mạo danh chủ thuê bao để yêu cầu nhà mạng cấp lại SIM mới. Ngay khi SIM mới được kích hoạt trên thiết bị của kẻ lừa đảo, SIM gốc trên điện thoại của nạn nhân sẽ lập tức bị vô hiệu hóa, dẫn đến tình trạng mất sóng hoàn toàn. Mọi cuộc gọi, tin nhắn và quan trọng nhất là mã OTP từ ngân hàng đều sẽ được chuyển thẳng đến máy của kẻ gian.

Lợi dụng thói quen dùng số điện thoại làm tên đăng nhập của nhiều người, đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng tính năng "Quên mật khẩu" trên ứng dụng ngân hàng và dùng mã OTP vừa nhận được để thiết lập mật khẩu mới. Đáng sợ hơn, với dữ liệu sinh trắc học đã đánh cắp từ trước, chúng có thể dễ dàng vượt qua các lớp bảo mật để tất toán sổ tiết kiệm, đăng ký vay tiền, mở thẻ tín dụng online hoặc chuyển sạch tiền sang tài khoản khác chỉ trong tích tắc. Vì điện thoại đã mất sóng, nạn nhân hoàn toàn không nhận được thông báo nào và không kịp trở tay.

Để tránh rơi vào bẫy, bạn cần đặc biệt lưu ý những bất thường trên thiết bị di động của mình. Nếu điện thoại đột nhiên mất sóng, không thể gọi điện hay nhắn tin dù đang ở khu vực phủ sóng tốt, đây là hồi chuông cảnh báo khẩn cấp đầu tiên.

Cùng với đó, bạn có thể nhận được email thông báo về việc thay đổi mật khẩu ngân hàng hoặc có lượt đăng nhập từ một thiết bị lạ. Một dấu hiệu rõ ràng khác là bạn không thể nhận được mã OTP khi đang chủ động giao dịch, hoặc ứng dụng ngân hàng điện tử đột ngột báo sai mật khẩu và không thể truy cập. Trong trường hợp xấu nhất, tài khoản sẽ liên tục thông báo biến động số dư do các giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản lạ mà bạn không hề thực hiện.

Điện thoại đột ngột mất sóng, không thể gọi điện hay nhắn tin là một dấu hiệu nguy hiểm

Để tự bảo vệ tài sản của mình trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, việc thiết lập các thói quen sử dụng ngân hàng số an toàn là điều kiện tiên quyết. Bạn nên hạn chế tối đa việc sử dụng các thông tin cá nhân dễ đoán như số điện thoại, ngày tháng năm sinh hay tên thật để làm mật khẩu hoặc tên đăng nhập.

Đồng thời, người dùng cần tuyệt đối cảnh giác, không nhấn vào bất kỳ đường link lạ nào yêu cầu xác nhận đổi mật khẩu, không tải hay cài đặt các ứng dụng từ nguồn không chính thống. Việc chủ động kích hoạt tính năng thông báo biến động số dư trên ứng dụng di động hoặc qua SMS sẽ giúp bạn theo dõi sát sao tài khoản và phát hiện ngay những giao dịch mờ ám. Bạn cũng cần nhớ nguyên tắc sống còn: tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hay mã bảo mật CVV trên thẻ cho bất kỳ ai, kể cả khi họ tự xưng là công an hay nhân viên ngân hàng.

Nếu phát hiện điện thoại đột ngột mất sóng bất thường, hãy lập tức liên hệ với nhà mạng qua một thiết bị khác để kiểm tra tình trạng SIM. Song song đó, hãy gọi ngay cho tổng đài ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản khẩn cấp nếu nhận thấy dịch vụ ngân hàng có dấu hiệu bị thay đổi mật khẩu trái phép.