Dấu hiệu cơ thể mất cân bằng dinh dưỡng trầm trọng

Mệt mỏi



Mệt mỏi thường xuyên cho thấy cơ thể thiếu hụt nhiều dưỡng chất khác nhau, như máu hay sắt. Ngoài ra, sự thiếu hụt vitamin B12 và kali còn làm cho cơ thể nhức mỏi.

Vì vậy, bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn về chế độ dinh dưỡng mới, qua đó nâng cao sức khỏe cho bản thân.

Cảm thấy chán nản

Chán nản là một dấu hiệu mệt mỏi về tinh thần và có rất nhiều lý do để dẫn đến tình trạng này.

Chán nản là một dấu hiệu mệt mỏi về tinh thần và có rất nhiều lý do để dẫn đến tình trạng này. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chứng minh thiếu dưỡng chất cũng là một trong những nguyên nhân gây chán nản, trong đó có thể thiếu axit béo omega-3, amino axit và một số vitamin cũng như khoáng chất khác.

Rụng tóc

Thiếu vitamin B6 có thể gây ra rụng tóc, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy thiếu kẽm. Nếu tóc còn bị khô và dễ gãy, đó là vì thiếu vitamin A. Vì vậy nếu tóc rụng một vài sợi, đó chỉ là dấu hiệu bình thường; nhưng nếu rụng bất thường và quá nhiều, nguyên nhân có thể liên quan đến vấn đề dinh dưỡng.

Mụn

Mụn có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở tuổi dậy thì và thời gian trước kỳ kinh nguyệt của bạn gái.

Tuy nhiên, nếu bị mụn thường xuyên thì nguyên nhân lại có thể do thiếu axit nicacin, kẽm và một số axit béo quan trọng khác.



Bàn tay, bàn chân bị tê

Cho thấy bạn thiếu các vitamin B như B6 và B12 cùng với a xít folic. Thiếu vitamin B có thể ảnh hưởng trực tiếp các dây thần kinh ngoại biên trong da. Do đó, bạn cần ăn rau xanh nhiều lá như cải bó xôi, ăn trứng, đậu, thịt gia cầm và ngũ cốc nguyên hạt. Nếu vẫn còn tê hoặc ngứa ran thì hãy gặp bác sĩ.

Tăng hoặc giảm cân quá mức

Tăng hoặc giảm cân không chủ ý là dấu hiệu cảnh báo cho thói quen ăn uống thiếu chất. Giảm cân quá mức thường là một chỉ số quan trọng của suy dinh dưỡng , đặc biệt trong các trường hợp liên quan đến bệnh.

Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy, bệnh nhân ung thư phải phẫu thuật có 5,18% giảm cân không chủ đích và 75% có nguy cơ suy dinh dưỡng cao.

Trong khi đó tăng cân ngoài mong muốn thường chỉ ra rằng chế độ ăn uống nặng về calo nhưng lại cung cấp rất ít giá trị dinh dưỡng. Để duy trì cân nặng, điều quan trọng là tập trung vào các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng có chất xơ và protein nạc.



Hơi thở có mùi hôi

Hôi miệng do vệ sinh răng miệng kém, viêm xoang, hút thuốc lá, ăn đồ ăn có mùi…. Tuy nhiên, khi hơi thở có mùi hôi, chúng ta cần bổ sung thêm kẽm, B6 hoặc magiê trong chế độ ăn hàng ngày.

Những thực phẩm để tăng cường hàm lượng vitamin và khoáng chất là hạt bí, chuối, thịt gà, rau xanh, đậu và các loại hạt như đỗ, lạc…

Vết thâm tím

Nếu như da bạn rất dễ bị những vết thâm tím, có thể bạn cần bổ sung thêm canxi và vitamin C. Thiếu axit folic, vitamin K và vitamin B12 cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến tình trạng này.

Chảy máu lợi

Thiếu vitamin C, người lớn bị viêm lợi, chảy máu chân răng, tụ máu dưới màng xương, đốm xuất huyết, tăng sừng hóa ở nang lông. Nếu không được bổ sung kịp thời có thể tử vong do chảy máu ồ ạt hoặc do thiếu máu cục bộ cơ tim.

Trẻ còn bú thường do chế độ ăn nhân tạo, bị chảy máu dưới màng xương, nhất là chi dưới, dễ chảy máu dưới da, vết thương lâu lành. Thêm vào đó, do dễ bị nhiễm trùng và trầm cảm, các vết thâm tím rộng trên da (mảng xuất huyết dưới da) cũng là những triệu chứng thiếu do thiếu vitamin C.



Tiêu chảy

Nếu cơ thể bạn có hàm lượng vitamin B12 thấp, bạn rất dễ bị mắc chứng tiêu chảy. Ngoài ra, việc thiếu kẽm, vitamin D và C cũng là nguyên nhân gây ra triệu chứng khó chịu này.

Giảm trí nhớ

Giảm trí nhớ do tuổi tác là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đãng trí nhiều lần trong ngày có thể là dấu hiệu của thiếu canxi và vitamin B12.

Phương pháp tốt nhất là bổ sung sắt trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Sắt có nhiều trong chuối, các loại hạt, thịt bò, rau bina, bí ngô…

Quáng gà

Quáng gà là hiện tượng phổ biến (nhất là những phụ nữ ít chịu kiêng khem sau sinh). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nguyên nhân dẫn đến quáng gà là do thiếu vitamin A. Một số khác có thể do thiếu kẽm hoặc vitamin B2, B6.

Vì vậy, phương pháp tốt nhất là bổ sung vitamin A có trong động vật như: gan heo, gan gà, gan cá, trứng gà... Vitamin A thực vật có trong các loại củ quả có màu đỏ tươi hoặc cam, vàng như: gấc, cà rốt, cà chua, bom, lê, đu đủ...