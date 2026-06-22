Xu hướng hiện nay đó là trang bị đầu đạn thông thường cực lớn cho tên lửa nhằm tránh việc sử dụng đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Hyunmoo-5 của Hàn Quốc mang đầu đạn thông thường nặng 9 tấn chính thức ra mắt tại một cuộc duyệt binh năm 2024. Điều này được nhiều chuyên gia quân sự coi là hình mẫu cho một số quốc gia có khả năng sở hữu tên lửa đạn đạo.

Việc mang theo đầu đạn thông thường nặng nề như vậy đi xa hàng trăm km sẽ trở thành "bình thường mới", khi các hầm trú ẩn, trung tâm chỉ huy trên vách đá, hầm chứa tên lửa và các công trình tương tự khiến vũ khí hạng nhẹ gần như vô dụng.

Những đầu đạn thông thường sẽ đơn giản là "tan rã" trong lớp đất mặt, không gây ra thiệt hại nào cho mục tiêu. Tuy nhiên, một đầu đạn nặng 9 tấn, nhờ động năng khổng, nó sẽ xuyên thủng mặt đất như một cây kim, tạo ra chấn động địa chấn tương đương với một trận động đất có cường độ thấp.

Tên lửa Hyunmoo-5 gây ấn tượng mạnh với đầu đạn nặng tới 9 tấn.

Hyunmoo-5 được thiết kế chính xác cho mục đích này. Nó không mang đầu đạn hạt nhân, nhưng sức phá hủy đối với các vật thể bị chôn vùi tương đương với vũ khí hạt nhân chiến thuật có sức công phá thấp mà không gây ô nhiễm phóng xạ cho khu vực.

Với trọng lượng phóng lên đến 36 tấn, các kỹ sư Hàn Quốc đã có thể dành 1/4 trọng lượng đó cho tải trọng chiến đấu. Điều này đạt được nhờ sử dụng các vật liệu composite mới cho vỏ động cơ và nhiên liệu năng lượng cao.

Lầu Năm Góc vốn từ lâu dựa vào các tên lửa GLSDB có độ chính xác cao và trọng lượng nhẹ, giờ đây buộc phải thừa nhận ưu điểm này không thể bù đắp cho khối lượng. Để phá hủy một nhà máy ngầm, không chỉ cần bắn trúng tọa độ mà còn phải xuyên thủng bề mặt.

Khả năng cơ động của bệ phóng trên khung gầm 9 trục và khả năng tùy chọn thay đổi đầu đạn (từ 9 tấn xuống 500kg để tấn công mục tiêu ở khoảng cách 5.000km) khiến Hyunmoo-5 trở thành một công cụ đa năng.

Nếu hiện nay những cỗ máy chiến đấu khổng lồ như vậy chỉ được sử dụng trong Quân đội Hàn Quốc thì ngày mai có lẽ nhiều nhà sản xuất vũ khí khác sẽ cho ra những thiết kế tương tự.

Điều này giúp giảm chi phí hậu cần, loại bỏ rủi ro chính trị của việc leo thang hạt nhân, đồng thời đảm bảo khả năng phá hủy những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.