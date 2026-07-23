Đầu bếp nghỉ việc bị chủ quán yêu cầu giao công thức mới được trả khoản lương 38 triệu đồng: Cơ quan chức năng đưa kết luận bất ngờ

Một vụ tranh chấp lao động tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận sau khi một đầu bếp cho biết bị chủ nhà hàng giữ lương vì không chịu bàn giao công thức chế biến món ăn.

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Đầu bếp xin nghỉ việc, chủ quán yêu cầu giao công thức mới thanh toán lương

Theo phản ánh của ông Đông, một đầu bếp tại Trịnh Châu (Trung Quốc), ông được bạn giới thiệu vào làm việc tại một quán súp bò, phụ trách chế biến các món như súp cay, bánh bao và cháo.

Khi nhận việc, chủ quán chỉ thỏa thuận bán các món cố định vào bữa sáng và bữa trưa. Tuy nhiên, sau đó nhà hàng liên tục mở rộng thực đơn, bổ sung thêm mì hầm, bánh bao, các món cháo phục vụ cả bữa trưa lẫn tối, khiến khối lượng công việc tăng lên đáng kể.

Theo ông Đông, ban đầu, ba đầu bếp được trả tổng cộng 18.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) mỗi tháng. Khối lượng công việc hiện tại đã vượt xa khả năng của ba người. Vì vậy, ông quyết định nghỉ việc.

Tuy nhiên, trước khi thanh toán lương, chủ nhà hàng yêu cầu ông phải bàn giao quy trình vận hành tiêu chuẩn của các món ăn, bao gồm nguyên liệu, định lượng, quy trình chế biến và trọng lượng chính xác của từng thành phần.

Ông Đông cho rằng yêu cầu này thực chất là buộc mình phải giao nộp công thức bí mật nên đã từ chối.

Chủ nhà hàng tuyên bố sẽ không thanh toán tiền lương nếu chưa nhận được bộ tài liệu này. Theo ông Đông, doanh nghiệp hiện vẫn còn nợ ông hơn một tháng tiền lương, trị giá hơn 10.000 NDT (khoảng 38,8 triệu đồng).

Người đầu bếp cho biết khi ký hợp đồng, hai bên chưa từng thỏa thuận rằng công thức phải được bàn giao khi nghỉ việc. Ông cho rằng tay nghề và công thức là tài sản nghề nghiệp của đầu bếp. Nếu nhà hàng muốn sở hữu công thức, hai bên có thể thương lượng để mua lại thay vì lợi dụng quan hệ lao động để ép buộc bàn giao.

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Chủ nhà hàng: Quy trình tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng món ăn

Về phía chủ nhà hàng, người này cho biết việc xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hương vị các món ăn luôn đồng nhất, giúp những đầu bếp khác có thể tái hiện món ăn khi nhân sự nghỉ phép hoặc nghỉ việc. Theo chủ quán, các vị trí khác trong nhà hàng cũng đều áp dụng quy trình tương tự.

Sau đó, ông Đông đã trình báo vụ việc với cơ quan thanh tra lao động địa phương. Phản hồi vụ việc, cơ quan này khẳng định việc lấy công thức làm điều kiện để thanh toán tiền lương là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Nếu nhà hàng muốn sử dụng công thức của đầu bếp thì phải thương lượng và trả tiền mua. Cơ quan chức năng cho biết sẽ đứng ra phối hợp giải quyết tranh chấp giữa hai bên.

Dư luận chia thành hai luồng ý kiến

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng việc gắn tiền lương với yêu cầu bàn giao công thức là hành vi chiếm dụng thành quả kỹ thuật của người lao động dưới hình thức khác. Theo nhóm ý kiến này, tiền lương là khoản thù lao cho công việc đã thực hiện, không phải chi phí để mua lại tay nghề hay bí quyết chế biến.

Trong khi đó, một số người cho rằng quyền sở hữu công thức còn phụ thuộc vào quá trình hình thành. Nếu nhà hàng là bên bỏ kinh phí, nguyên liệu để nghiên cứu và phát triển công thức thì khi nhân viên nghỉ việc, doanh nghiệp có quyền yêu cầu bàn giao.

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Không thể giữ lương để ép giao công thức

Theo quy định, người sử dụng lao động phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền lương cho người lao động theo hợp đồng và quy định của pháp luật.

Việc lấy lý do chưa bàn giao công thức để giữ lương hoặc từ chối thanh toán khi người lao động nghỉ việc được xem là hành vi khấu trừ hoặc chậm trả lương trái quy định.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, người lao động có thể thương lượng với doanh nghiệp, gửi văn bản yêu cầu thanh toán hoặc đề nghị trọng tài lao động giải quyết. Nếu không đồng ý với kết quả trọng tài, họ có quyền khởi kiện ra tòa án.

Ngoài ra, người lao động cũng có thể gửi đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý lao động. Nếu doanh nghiệp vẫn không thanh toán trong thời hạn được yêu cầu, cơ quan chức năng có thể buộc doanh nghiệp trả thêm khoản bồi thường từ 50% đến 100% số tiền lương còn nợ.

Theo: 163.com