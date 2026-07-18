Đầu bếp: Nếu bạn đang dùng loại thớt này, tốt nhất là vứt đi ngay

Một đầu bếp cho rằng chỉ cần thay đổi loại thớt đang dùng cũng có thể giúp hạn chế nguy cơ vi khuẩn tồn tại trong gian bếp.

Một đầu bếp đã kêu gọi mọi người thay đổi cách sử dụng thớt trong bếp để hạn chế vi khuẩn.

Thớt là vật dụng gần như được sử dụng hằng ngày, từ cắt rau củ, thịt cho đến sơ chế thực phẩm cho bữa ăn gia đình. Thớt có thể được làm từ nhiều chất liệu như gỗ, nhựa hoặc kính, nhưng theo nhiều đầu bếp, không phải loại nào cũng an toàn như nhau.

Đầu bếp trên TikTok có tên Chef Joshy khuyến khích những ai đang sử dụng thớt nhựa hãy vứt chúng đi ngay lập tức và chuyển sang dùng thớt gỗ.

Vì sao thớt gỗ được đánh giá cao hơn?

Chef Joshy cho biết thớt gỗ có ba ưu điểm lớn.

“Thứ nhất, thớt gỗ rất thân thiện với lưỡi dao. Thứ hai, chúng có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, nhiều loại vi khuẩn khó tồn tại trên bề mặt gỗ. Thứ ba, chúng rất dễ bảo dưỡng.”

Ông giải thích rằng khi bề mặt thớt có vết bẩn hoặc có mùi, chỉ cần cạo nhẹ lớp trên cùng rồi rửa sạch là có thể sử dụng tiếp.

“Sau khi rửa sạch, hãy dựng thớt đứng để nó được thông thoáng. Và đừng mua thớt gỗ quá đắt tiền. Những loại giá vừa phải là đủ, chỉ cần thay mới sau khoảng 3–5 năm.”

Theo đầu bếp Joshy, thớt gỗ có nhiều ưu điểm hơn thớt nhựa.

Vì sao thớt nhựa có thể gây lo ngại?

Theo Chef Joshy, thớt nhựa được dùng phổ biến trong ngành thực phẩm vì không bị sứt mảnh như một số loại gỗ. Tuy nhiên, ông không khuyến khích dùng cho bếp gia đình.

“Thớt nhựa khá trơn, đặc biệt khi cắt thực phẩm ướt sẽ kém an toàn. Những vết xước và vết ố trên bề mặt có thể trở thành nơi vi khuẩn tích tụ.”

Ông cũng cho rằng việc rửa thớt nhựa bằng máy rửa chén nhiều lần có thể làm vật liệu xuống cấp và giải phóng các hạt vi nhựa.

“Nếu đang có thớt nhựa, đừng quá lo. Hãy dùng nó cho những việc nhẹ như cắt trái cây hoặc salad, và chuẩn bị thêm một chiếc thớt gỗ để sơ chế thực phẩm chính.”

Một lưu ý quan trọng để tránh nhiễm khuẩn chéo

Chef Joshy cho biết tất cả các loại thớt đều có thể rửa bằng xà phòng và nước sạch, nhưng không nên ngâm hoặc xử lý bằng các hóa chất mạnh.

Ông cũng khuyến nghị nên có thớt riêng cho thịt sống và thớt riêng cho rau củ để giảm nguy cơ vi khuẩn từ thực phẩm sống lây sang thực phẩm ăn trực tiếp.

Nhiều đầu bếp đồng tình

Dưới phần bình luận, nhiều người làm nghề bếp cho biết họ đồng ý với lời khuyên này.

Một đầu bếp chuyên nghiệp viết: “Anh ấy hoàn toàn đúng. Nếu muốn thớt gỗ bền hơn, hãy thỉnh thoảng thoa một lớp dầu khoáng mỏng để bảo vệ bề mặt.”

Một người khác chia sẻ rằng có thể dùng giấy nhám để làm mịn bề mặt thớt gỗ khi nó trở nên thô ráp.

Việc lựa chọn thớt không chỉ ảnh hưởng đến độ bền của dao mà còn liên quan trực tiếp đến vệ sinh thực phẩm. Dù dùng thớt gỗ hay thớt nhựa, điều quan trọng nhất vẫn là rửa sạch sau mỗi lần sử dụng, để thớt khô hoàn toàn và tách riêng thớt cho thực phẩm sống và thực phẩm ăn ngay.

Chỉ một thay đổi nhỏ trong căn bếp cũng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ vi khuẩn tích tụ trên bề mặt tiếp xúc với thực phẩm mỗi ngày.



