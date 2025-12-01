Đặt thứ này lên trán trước khi đi ngủ, công dụng bất ngờ!

Chìm vào giấc ngủ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhiều người trong chúng ta nhận ra rằng tâm trí trở nên quá mức tỉnh táo vào ban đêm với những lo lắng về công việc ngày mai hoặc những khoảnh khắc đáng xấu hổ từ cả chục năm trước. Bạn cũng có thể nhận ra rằng mình cần những điều kiện nhất định để dễ ngủ, chẳng hạn như giữ nhiệt độ phòng ở một mức cụ thể để không quá nóng hoặc quá lạnh, hoặc đảm bảo mọi nguồn sáng đều được tắt để không có gì nhấp nháy trong bóng tối.

Nếu bạn tiếp tục gặp khó khăn trong việc chìm vào giấc ngủ, bạn có thể đã thử các mẹo được quảng cáo là chữa mất ngủ và giúp bạn thiếp đi chỉ trong vài phút. Những phương pháp này thường bao gồm các bài tập đơn giản bạn có thể thực hiện ngay trên giường để thư giãn cơ bắp, hoặc những suy nghĩ bạn tập trung vào để đánh lạc hướng khỏi dòng tư tưởng hỗn loạn.

Chìm vào giấc ngủ không phải lúc nào cũng dễ dàng. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, theo một nhà thần kinh học, có một phương pháp đơn giản có thể giúp bạn ngủ trong chốc lát mà không cần phải lo nghĩ việc điều chỉnh suy nghĩ hay thực hiện các bài tập thư giãn trước khi ngủ.

Phương pháp giúp bạn dễ ngủ hơn

Kyle Cox, một nhà thần kinh học tại Mỹ, chia sẻ trên Instagram rằng bạn có thể ngủ chỉ sau vài phút nếu đặt một vật lạnh lên trán trước khi đi ngủ.

Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng anh khẳng định điều này đã được các phòng khám giấc ngủ ủng hộ và có thể “tốt hơn thuốc ngủ”.

Anh giải thích: “Các nhà nghiên cứu phát hiện nhiệt độ trán kiểm soát việc não bạn duy trì sự tỉnh táo hay chuyển sang trạng thái tắt. Khi thùy trán của bạn giảm chỉ một độ, nó sẽ tự động kích hoạt hóa chất gây buồn ngủ.”

Kyle Cox cho biết bạn có thể ngủ chỉ sau vài phút nếu đặt một vật lạnh lên trán trước khi đi ngủ. (Ảnh minh họa)

“Họ đã thử nghiệm điều này trên những người bị mất ngủ nghiêm trọng. Họ đưa cho người tham gia những chiếc mũ làm mát chỉ chạm vào vùng trán, và hầu hết đều ngủ nhanh hơn những người dùng Ambien [một loại zolpidem, được sử dụng trong điều trị ngắn hạn chứng mất ngủ].”

“Cái lạnh làm chậm đi mọi tiếng ồn tâm trí... Một chiếc khăn ướt lạnh cũng có tác dụng, hoặc thậm chí một túi đậu Hà Lan đông lạnh được bọc trong một chiếc khăn mỏng. Đặt nó lên trán khi bạn lên giường, để đó cho đến khi nó ấm lên, và dòng suy nghĩ hỗn loạn của bạn sẽ chậm lại ngay lập tức.”

“Tôi đã dùng cách này vài tháng rồi, và nó còn hiệu quả hơn melatonin [thường được chỉ định để điều trị rối loạn giấc ngủ].”

Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận khi đặt các vật lạnh lên đầu, vì có nguy cơ gây tổn thương da hoặc kích hoạt cơn đau đầu kiểu “đóng băng não”.

Không bao giờ được đặt vật lạnh trực tiếp lên da - các vật đông lạnh phải luôn được bọc trong khăn hoặc vải. Bạn cũng chỉ nên áp dụng trong tối đa 15 phút mỗi lần.

Những người bình luận dưới video của Kyle bày tỏ sự biết ơn với mẹo này, nhiều người nói rằng họ sẽ thử vì họ thường xuyên gặp khó khăn khi ngủ vào ban đêm.

Một người nói: “Điều này giải thích tại sao tôi ngủ ngon hơn trong phòng lạnh và dưới chăn ấm.”

Người khác thêm: “Bây giờ là 3:30 sáng. Tôi đang thử ngay đây.”

Người thứ ba bình luận: “Tôi tin điều này! Tôi chỉ muốn bật điều hòa thật lạnh, miễn là phần còn lại của cơ thể nằm ấm trong giường. Nếu tôi thức dậy giữa đêm, tôi bật điều hòa ở mức lạnh mạnh trong thời gian ngắn, và tôi lại ngủ ngay lập tức.”