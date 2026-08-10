Đặt ngay 1 cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh: Nhiều người bất ngờ, ước mình biết sớm hơn

Hành động tưởng chừng đơn giản nhưng đem lại nhiều công dụng hơn bạn nghĩ.

Một cuộn giấy vệ sinh vốn chỉ dùng trong phòng tắm lại được nhiều người mang đặt vào tủ lạnh. Mẹo tưởng như kỳ lạ này được cho là có thể hút bớt hơi ẩm, làm giảm mùi thức ăn và giúp không gian bảo quản thực phẩm khô thoáng hơn.

Tuy nhiên, cuộn giấy không phải “vật dụng thần kỳ”. Để mẹo nhỏ phát huy tác dụng mà không ảnh hưởng đến hoạt động của tủ lạnh, người dùng cần biết giới hạn và đặt giấy đúng vị trí.

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Mẹo nhỏ được nhiều người dùng Trung Quốc chia sẻ

Mẹo đặt giấy vệ sinh vào tủ lạnh từng xuất hiện trong nhiều bài viết về gia đình tại Trung Quốc. Cụ thể, một bài đăng trên Zhihu cho rằng giấy vệ sinh khô có thể hút một phần hơi ẩm trong tủ, từ đó hạn chế mùi và tình trạng đóng tuyết. Bài viết còn khuyên người dùng lấy giấy ra phơi khô rồi tiếp tục sử dụng.

Trước đó, một số bài trên The Paper, Southern Plus và Sohu cũng phổ biến mẹo tương tự, cho rằng cuộn giấy có thể hấp phụ một phần mùi và nên được thay khoảng mỗi tháng. Dù vậy, giấy vệ sinh nếu đã ẩm, ám mùi hoặc có nguy cơ tiếp xúc với chất lỏng từ thực phẩm. Tốt nhất nên bỏ cuộn giấy sau khi sử dụng, không dùng lại để vệ sinh cá nhân, lau bàn ăn hay những bề mặt tiếp xúc với thực phẩm.

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Cuộn giấy thực sự có tác dụng gì?

Giấy vệ sinh chủ yếu được tạo từ cellulose. Các nghiên cứu về vật liệu cellulose cho thấy chúng có khả năng hấp phụ hơi nước; lượng nước được giữ lại thay đổi theo cấu trúc vật liệu và độ ẩm của môi trường. Đây là cơ sở khoa học hợp lý nhất để giải thích mẹo đặt giấy trong tủ lạnh.

Hơi ẩm trong tủ có thể tăng khi cửa được mở nhiều lần, không khí nóng ẩm bên ngoài tràn vào, thực phẩm còn nóng hoặc không được bọc kín được đưa vào tủ. Một lượng lớn thực phẩm mới mua cũng có thể khiến độ ẩm tăng tạm thời.

Trong trường hợp này, nhiều lớp giấy khô có thể giữ một phần hơi nước. Khi độ ẩm giảm nhẹ, cảm giác về mùi hỗn hợp trong tủ đôi khi cũng bớt rõ. Tuy nhiên, giấy vệ sinh không có khả năng loại bỏ nguồn gây mùi, diệt khuẩn hay bảo đảm thực phẩm lâu hỏng hơn.

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Đặc biệt, chưa có căn cứ đáng tin cậy để khẳng định chỉ cần một cuộn giấy là có thể ngăn tủ đóng tuyết hoặc giúp giảm đáng kể tiền điện. Hướng dẫn xử lý ngưng tụ và đóng tuyết của Whirlpool - thương hiệu và tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng của Mỹ chuyên sản xuất thiết bị gia dụng, tập trung vào việc đóng kín cửa, kiểm tra gioăng, hạn chế đưa đồ nóng vào tủ và giữ các cửa gió thông thoáng, thay vì dùng giấy vệ sinh.

Nếu tủ có mùi nặng, USDA - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, khuyến cáo trước tiên cần bỏ thực phẩm hỏng, tháo và rửa các khay, vệ sinh khoang tủ. Baking soda hoặc bã cà phê đặt trong khay rộng là những phương án được cơ quan này đề cập để xử lý mùi còn sót lại.

Đặt cuộn giấy ở đâu để không cản khí lạnh?

Mẹo này chỉ nên thử khi tủ còn đủ chỗ, có hơi ẩm hoặc mùi nhẹ mang tính tạm thời. Hãy dùng một cuộn giấy mới, khô, không mùi, không màu và không chứa hóa chất.

Cuộn giấy nên được đặt thẳng đứng trong một chiếc đĩa hoặc khay sạch, tại góc trống của kệ trên hoặc kệ giữa. Không để giấy chạm trực tiếp vào thức ăn, rau củ hay các hộp có khả năng rò rỉ.

Vị trí đặt không được che cửa gió lạnh. Whirlpool cảnh báo cửa gió bị chặn sẽ làm giảm lưu thông không khí, dẫn đến nhiệt độ không đồng đều, tích tụ độ ẩm hoặc đóng tuyết. Vì cuộn giấy tương đối cồng kềnh, không nên nhét vào khoảng trống chật hoặc đặt sát thành sau của tủ – nơi thường lạnh và dễ xuất hiện nước ngưng tụ.

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Thực phẩm chín và đồ ăn liền nên được đậy kín, xếp tại các kệ trên. Thịt, cá và hải sản sống phải bọc hoặc cho vào hộp kín, đặt ở kệ thấp để nước không nhỏ xuống đồ ăn khác. FDA cũng khuyến cáo không nhồi tủ quá đầy vì khí lạnh cần lưu thông quanh thực phẩm; các vết đổ, đặc biệt là nước rỉ từ thịt sống, phải được lau ngay để hạn chế nhiễm chéo.

Trong thời gian thử nghiệm, cần kiểm tra cuộn giấy thường xuyên. Khi giấy mềm, ẩm, đổi màu, ám mùi hoặc dính nước thực phẩm, hãy bỏ ngay. Nếu giấy nhanh chóng bị ướt, tủ có nước đọng thành vũng hoặc liên tục đóng tuyết, cần kiểm tra gioăng cửa, cửa gió và đường thoát nước thay vì tiếp tục thay giấy.