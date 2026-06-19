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Đáp án chính thức môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật tốt nghiệp THPT 2026

Hoa Trà
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Thí sinh có thể tra cứu đáp án chính thức môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật tốt nghiệp THPT 2026 để kiểm tra kết quả bài làm của mình.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hơn 1,22 triệu thí sinh, cũng là kỷ lục trước nay. Điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh năm nay là dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng cần đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp trở lên theo tổ hợp 3 môn.

Môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật là một trong những môn tự chọn cùng với các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Tin học, Công nghệ để thí sinh xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học.

Dưới đây là đáp án chính thức môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố:

So với năm 2025, các môn có số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp tăng nhiều nhất gồm Toán (tăng 58.731 thí sinh), Ngữ văn (tăng 56.669 thí sinh), Lịch sử (tăng 71.433 thí sinh) và Vật lý (tăng 35.332 thí sinh).

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7.

Thông tin đặc biệt quan trọng cho tất cả các phụ huynh, học sinh
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Tags

bộ giáo dục và đào tạo

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