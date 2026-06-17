Cảnh báo đặc biệt quan trọng cho tất cả các phụ huynh, học sinh

Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh và thí sinh tuyệt đối không tin vào các lời hứa “nâng điểm”, “sửa điểm”, “đảm bảo đỗ trường”, “xét tuyển nội bộ”.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau mỗi kỳ thi tuyển sinh, lợi dụng lòng tin và sự nhẹ dạ, cả tin của nhiều bậc phụ huynh, các đối tượng tội phạm công nghệ cao đã liên tục tung ra những chiêu trò lừa đảo tinh vi liên quan đến việc “chạy điểm”, “chạy trường”.

Theo đó, các đối tượng thường chủ động tìm kiếm thông tin của thí sinh qua các diễn đàn học tập, sau đó tiếp cận phụ huynh bằng cách tự xưng là cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giảng viên đại học hoặc người có "mối quan hệ đặc biệt" với hội đồng chấm thi.

Để tạo lòng tin, chúng sử dụng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh để làm giả quyết định, danh sách trúng tuyển, hoặc lập các trang web có giao diện giống hệt cổng thông tin của các trường đại học lớn.

Thủ đoạn lừa đảo chạy trường

Phương thức hoạt động phổ biến của các đối tượng này là yêu cầu phụ huynh phải chuyển trước một khoản tiền đặt cọc giữ chỗ, gọi là phí "ngoại giao" hoặc "lo thủ tục". Số tiền này dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng tùy thuộc vào độ danh tiếng của trường.

Nhằm che giấu hành vi và trốn tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo yêu cầu giao dịch qua các tài khoản ngân hàng rác được mua lại trên mạng, hoặc chuyển tiền dưới dạng tiền điện tử.

Ngay sau khi nhận được tiền, chúng sẽ lập tức chặn mọi liên lạc, xóa tài khoản mạng xã hội và biến mất không dấu vết.

Học sinh và cha mẹ đặc biệt chú ý

Công an xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các bậc phụ huynh và thí sinh tuyệt đối không tin vào các lời hứa “nâng điểm”, “sửa điểm”, “đảm bảo đỗ trường”, “xét tuyển nội bộ” trên mạng xã hội hoặc qua môi giới cá nhân, bởi kết quả thi và tuyển sinh luôn được thực hiện theo quy trình, quy chế và hệ thống chính thức của ngành giáo dục.

Đồng thời, người dân không chuyển tiền đặt cọc, phí hồ sơ, phí “quan hệ” cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền, vì mọi khoản thu hợp pháp nếu có phải được công khai trên cổng thông tin chính thức của cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, ảnh CCCD hoặc giấy tờ học tập cho người lạ nhằm tránh bị các đối tượng lợi dụng thông tin để tiếp tục lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài khoản. Phụ huynh và thí sinh chỉ tra cứu thông tin tuyển sinh, điểm thi, xét tuyển tại các nguồn chính thống như Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục, trường đại học và cổng tuyển sinh chính thức.

Cuối cùng, khi phát hiện tài khoản, hội nhóm hoặc cá nhân có dấu hiệu môi giới “chạy điểm”, “chạy trường”, người dân cần lưu lại thông tin, chứng cứ và thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc phản ánh tới cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định, tuyệt đối không tự thỏa thuận hoặc tiếp tục chuyển tiền cho các đối tượng.

Cơ quan Công an khẳng định, tất cả các lời hứa hẹn “chạy điểm”, “chạy trường” đều là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc phụ huynh đồng ý đưa tiền để thực hiện các hành vi này không chỉ khiến "tiền mất tật mang" mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ.