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Danh tính nam thanh niên liên quan vụ cô gái 2005 tử vong tại khu tái định cư Hải Phòng

Phạm Trang
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Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ việc xảy ra tại khu tái định cư Tam Kỳ, phường An Biên khiến một cô gái tử vong. Danh tính nam thanh niên liên quan đã được cơ quan chức năng xác định.

Tối 23/6, Công an TP Hải Phòng cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc xảy ra tại khu tái định cư Tam Kỳ, phường An Biên.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 16h05 ngày 23/6, người dân phát hiện một nam thanh niên tại khu vực cầu thang nhà lô 45 tái định cư Tam Kỳ trong tình trạng bị thương. Người này được xác định là Lưu Quốc Huy (SN 1997), đăng ký thường trú tại phường An Biên, hiện ở phường An Hải, Hải Phòng.

Hiện trường sự việc

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chị Đ.T.H. (SN 2005), trú tại phường Hải An, Hải Phòng, đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Biên đã đưa Lưu Quốc Huy đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an phường An Biên và các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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