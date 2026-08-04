HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh tính nam diễn viên qua đời đột ngột ở tuổi 20 trong sáng nay 4/8

Dương Nam
|

Công chúng bàng hoàng, sốc nặng trước sự ra đi đột ngột của nam thần màn ảnh này.

Sáng 4/8, tờ Sanook đưa tin, nam diễn viên Thái Lan Jorjay Phumhirun (phim Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2) vừa đột ngột qua đời, gây ra cú sốc lớn cho làng giải trí xứ chùa vàng. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 20 khi vẫn còn bao hoài bão dang dở chưa thực hiện được.

Tính đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân cái chết của nam nghệ sĩ trẻ vẫn được phía gia đình giấu kín với truyền thông và công chúng.

- Ảnh 1.

Jorjay Phumhirun vừa đột ngột qua đời chưa rõ nguyên nhân, khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng đau xót. Ảnh: Sanook

Tin dữ về Jorjay Phumhirun gây ra cú sốc lớn cho công chúng âu cũng là bởi ngay trước khi qua đời, anh vẫn trông khỏe mạnh, vui vẻ và không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Đúng 5 ngày trước khi rời xa nhân thế, Jorjay Phumhirun còn đi du lịch vui vẻ. Trên trang cá nhân vào thời điểm đó, anh chàng cũng chia sẻ tới người hâm mộ những hình ảnh cùng clip từ chuyến đi kèm theo dòng chú thích đầy lạc quan và tích cực.

- Ảnh 2.

5 ngày trước khi qua đời, Jorjay Phumhirun đã tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ. Có thể nói, anh không hề để lộ ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trước khi mất. Ảnh: Sanook

Tại làng giải trí Tbiz, nam nghệ sĩ gen Z từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng nụ cười vạn người mê rất đặc trưng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả hiện gửi nhiều lời động viên tới những người thân yêu của cố diễn viên, hy vọng họ có thể nguôi ngoai phần nào nỗi mất mát to lớn.

Netizen đau xót bày tỏ: “Cách đây ít ngày còn vừa xem story Instagram của cậu ấy, vậy mà giờ lại nhận được tin dữ này. Yên nghỉ nhé Jorjay”, “Jorjay còn quá trẻ, hơn nữa cậu ấy còn vừa mới đăng bài cách đây ít hôm cơ mà. Đây đúng thật là 1 sự ra đi quá đột ngột, mong Jorjay yên nghỉ”, “Tôi không tin nổi luôn đấy, cậu ấy vẫn còn quá trẻ. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn bè và gia đình của Jorjay” ,...

- Ảnh 3.

Cái chết đột ngột của nam diễn viên trẻ đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Ảnh: Sanook

Jorjay Phumhirun bắt đầu được công chúng chú ý đến sau khi tham gia chương trình thực tế tìm kiếm diễn viên mang tên Boys Vibe The Project. Khi ấy, anh chàng đã xuất sắc vượt qua các thử thách để lọt vào Top 10 gương mặt xuất sắc nhất của chương trình.

Sau đó, nam nghệ sĩ bắt đầu tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình học đường nổi tiếng, trong đó không thể không nhắc tới Love Sick 2024 từng nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả. Thừa thắng xông lên, anh chàng tiếp tục góp mặt trong tác phẩm gây sốt Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2 và ngày càng củng cố thêm vị trí của mình ở làng giải trí Thái Lan cạnh tranh khốc liệt. Đáng tiếc, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thuận lợi, Jorjay Phumhirun đã qua đời đột ngột, mãi mãi ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của đời người.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Jorjay Phumhirun sở hữu diện mạo điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Trên các diễn đàn, công chúng không khỏi đau xót xen lẫn tiếc nuối vì nam diễn viên ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ. Ảnh: Sanook

Cuộc sống cơ cực, phải vay nợ của sao nhí Việt đình đám chỉ đóng 1 phim kinh điển mà nổi suốt 30 năm
Tags

Jorjay Phumhirun

qua đời

danh tính

sao Thái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

01:50
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại