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Danh tính chủ quán hải sản xịt vòi nước khiến cụ bà bán rau chảy máu mắt vì tranh chấp chỗ ngồi

Lam Giang (Tổng hợp)
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Nạn nhân trong vụ việc là bà Q. đã được đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Liên quan đến sự việc người phụ nữ bị chủ quán hải sản dùng vòi xịt áp lực cao xịt vào mặt gây chảy máu vùng mắt gây phẫn nộ dư luận, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online chiều 22/6, một lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa cho hay công an phường đã vào cuộc và đang giải quyết vụ việc.

Theo vị lãnh đạo, sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22/6. Nguồn cơn xuất phát từ việc tranh chấp chỗ ngồi bán hàng.

Thời điểm trên, tại khu vực trước cửa hàng hải sản Phương Thúy đã xảy ra xô xát, đánh nhau giữa bà Nguyễn Thị Q. (63 tuổi, trú xã Kim Anh, Hà Nội) với 2 mẹ con chủ cửa hàng hải sản là Nguyễn Thị Thúy (43 tuổi) và mẹ ruột là Nguyễn Thị Tiến (67 tuổi, cùng trú phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Danh tính chủ quán hải sản xịt vòi nước khiến cụ bà bán rau chảy máu mắt vì tranh chấp chỗ ngồi - Ảnh 1.

Bà Q. bị thương, chảy máu ở mắt sau sự việc.

Thúy cùng bà Tiến dùng vòi xịt tăng áp phun nước khiến bà Q. bị thương ở mắt, sưng phù nề, bị rỉ máu ở mắt trái, tay bị thương.

Theo thông tin trên báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa cho biết thêm, chính quyền và các đơn vị chức năng cũng đang xem xét giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của cửa hàng hải sản trong vụ việc.

Về tình hình của nạn nhân, gia đình đã đưa bà đến khám và điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

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Xô xát

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