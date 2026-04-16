Danh sách 168 cơ sở y tế khám bệnh miễn phí tại TPHCM ngày 17-4

TPHCM sẽ tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn TP, đánh dấu bước triển khai đồng bộ nhằm hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám mắt cho người dân tại xã Bình Hưng trong Ngày hội sức khoẻ toàn dân ngày 5-4 vừa qua.

Tại trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM, ngày 16-4, BSCKII Phạm Xuân Hải, Phó Giám đốc điều hành trạm, cho biết phường Tăng Nhơn Phú dự kiến mời người dân từ 40 tuổi trở lên tham gia khám với trọng tâm là tầm soát các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp và đái tháo đường.

Hoạt động này không triển khai theo hình thức đăng ký tự do mà được tổ chức theo kế hoạch và phân nhóm đối tượng cụ thể.

Theo BS Hải, việc không tổ chức khám đại trà nhằm đảm bảo hiệu quả và tránh quá tải. Nếu kêu gọi toàn bộ người dân đến khám cùng lúc sẽ không đủ nhân lực phục vụ, dễ gây ùn ứ và ảnh hưởng chất lượng chuyên môn.

Danh sách đối tượng và số lượng khám tại mỗi phường đã được xây dựng dựa trên kế hoạch của Sở Y tế và sự hỗ trợ của các bệnh viện. Chính quyền địa phương sẽ gửi thư mời đến từng khu phố để thông báo cụ thể đến người dân thuộc diện tham gia.

Theo đó, mỗi phường sẽ phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa để mời người dân thuộc diện phù hợp đến khám.

Việc lựa chọn đối tượng dựa trên chuyên môn của từng đơn vị y tế. Chẳng hạn, bệnh viện nhi chỉ khám cho trẻ em; các đơn vị phục hồi chức năng tập trung vào người cao tuổi, người khuyết tật hoặc những trường hợp cần can thiệp chuyên biệt.

Theo Sở Y tế TPHCM, sở cũng đã cập nhật mẫu phiếu khám và điều chỉnh đầu mối phân công các đơn vị tham gia trên toàn địa bàn nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân năm 2026.

Theo đó, các bệnh viện, trung tâm y tế được rà soát, sắp xếp lại phù hợp với năng lực chuyên môn; đồng thời phân công lại đầu mối phụ trách tại từng phường, xã, đặc khu nhằm tăng cường hỗ trợ tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ.

Các mẫu phiếu khám sàng lọc được chuẩn hóa, bảo đảm thu thập đầy đủ thông tin hành chính, tiền sử, kết quả khám và kết luận theo mã ICD, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và chuyển đổi số dữ liệu sức khỏe.

Các đơn vị được yêu cầu ghi nhận chính xác kết quả khám, phân biệt rõ "nghi ngờ" và "chẩn đoán xác định", đồng thời nhập dữ liệu lên hệ thống quản lý sức khỏe trong vòng 24 giờ.

Việc điều chỉnh này góp phần bảo đảm chương trình được triển khai thống nhất, hiệu quả và liên tục trên toàn TP.

Dưới đây là danh sách 168 điểm khám và các bệnh lý sẽ được các bệnh viện triển khai