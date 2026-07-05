Danh ca Thanh Tuyền: "Mỗi sáng tôi đi làm, ông xã phải ẵm tôi ra xe"

"Ông xã thấy thế mới bảo: Thôi bà ở nhà đi để tôi đi làm nuôi bà" – Thanh Tuyền nói.

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về quãng thời gian đầu tiên mới qua Mỹ của mình phải đi làm công nhân cho một nhà máy.



Thanh Tuyền và ông xã

Bà nói: "Tôi đúng là sinh ra để đi hát, không đi hát cũng không biết làm việc gì khác. Tôi còn nhớ, mỗi sáng tôi đi làm, ông xã phải ẵm tôi ra xe vì tôi mệt quá không dậy nổi. Ông xã thấy thế mới bảo: Thôi bà ở nhà đi để tôi đi làm nuôi bà.

Cái số tôi đúng là chỉ đi hát. Năm 1981 tôi mang bầu, tới tháng 6 năm 1982 sinh con thì cô Thúy Nga từ Paris bay sang Houston rủ tôi qua Pháp hát. Cô Thúy Nga bảo tôi: "Mày cứ để con mày ở nhà đi, bay sang Paris ở chừng 1 tháng thôi để quay hình".

Tôi đồng ý bay qua Pháp quay hình chương trình ca nhạc. Và từ đó tôi đi hát trở lại luôn, hết đi làm. Tôi bỏ việc, cứ đi hát từ 1982 tới giờ. Cái số tôi chỉ đi hát thì mới khỏe, đi làm là không nổi.

Tôi nói thật, đi làm phải thức khuya dậy sớm là tôi đi không nổi, ông xã phải bế tôi ra xe. Cuộc đời tôi chỉ có đi hát".

Vân Sơn thốt lên: "Đúng vậy, tôi không biết nếu không có giọng hát thì chị Thanh Tuyền sẽ làm gì vì chị chỉ có đi hát thôi. Chị đã 60 năm đứng trên sân khấu, mang tiếng hát của mình đến với khán giả Việt Nam ở khắp thế giới.

Đến giờ phút này gần 80 tuổi rồi mà tiếng hát chị Thanh Tuyền vẫn đứng vững trong lòng khán giả. Chị vẫn giữ được cả giọng hát lẫn vóc dáng, nhan sắc. Sau 60 năm lăn lộn với cuộc đời thì tới giờ chị vẫn đẹp thế này".

Thanh Tuyền lên tiếng: "Tôi là người của công chúng. Khán giả luôn muốn mình đẹp, mình khỏe thì mình phải cố. Đẹp thì tôi không đẹp nhưng cũng không để mình tệ trong mắt khán giả. Già thì phải đẹp lão. Đó là điều bắt buộc.

Tôi còn muốn lên sân khấu, còn muốn hát thì phải trọng khán giả, trọng vẻ bề ngoài để đứng trước khán giả. Tới giờ phút này, ai đưa tôi lên hàng cổ thụ, đại thụ, đại danh ca… là tôi sợ lắm. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình không là cái gì hết".