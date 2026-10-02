Dáng đứng quái dị của Elon Musk: Đằng sau vẻ ngoài khác thường là 5 lần phẫu thuật và căn bệnh gây ám ảnh

Musk cho biết ông đã trải qua tổng cộng 5 ca phẫu thuật ở cổ và lưng trong đời, trong đó có một ca sau khi “cột sống bị tổn thương nghiêm trọng”.

Tháng 8/2026, SpaceX, công ty hàng không vũ trụ trị giá hàng tỷ USD của Elon Musk, công bố kế hoạch xây dựng một khu phóng rộng 125.000 acre (khoảng 50.600 ha) tại vùng đầm lầy ven biển Louisiana, gần Pecan Island và Abbeville, thuộc giáo xứ Vermilion, Mỹ.

Để đánh dấu sự kiện này, Elon Musk cùng một số lãnh đạo SpaceX và Thống đốc Louisiana Jeff Landry đã tới khu vực xây dựng. Khi hoàn thành, công trình dự kiến trở thành tổ hợp cảng vũ trụ lớn nhất miền nam Louisiana.

Tỷ phú Elon Musk đến thăm công trình xây dựng - Ảnh: SpaceX

Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh trong chuyến đi được chia sẻ trên mạng xã hội, sự chú ý của cư dân mạng lại tập trung vào một chi tiết hoàn toàn khác: vóc dáng bị một số người nhận xét là “xấu” của Elon Musk.

“Một người có thể là tỷ phú nghìn tỷ USD mà lại không có những bác sĩ giỏi nhất thế giới giúp kiểm soát hormone của mình hay sao?”, một người bình luận.

Ngoại hình “dad bod” của Elon Musk gây tranh luận

Nhiều người đặc biệt chú ý đến dáng đứng có phần khom lưng và phần thân giữa trông nặng nề hơn của Elon Musk. Trang phục bó sát càng làm những đặc điểm này nổi bật, khiến tỷ phú trông kém chỉn chu hơn thường lệ.

Một số người cho rằng Elon Musk đơn giản là thừa cân hoặc không có gu ăn mặc phù hợp. Những người khác nhận định đây có thể chỉ là vấn đề về tư thế hoặc do góc chụp. Một vài người thậm chí đặt giả thiết ông có thể đang gặp vấn đề sức khỏe.

“Musk đang làm việc quá sức đến mức có thể tự đẩy mình vào tình trạng nguy hiểm. Căng thẳng cực độ, có lẽ không ngủ đủ giấc, cộng thêm thói quen ăn uống không lành mạnh do lịch trình bận rộn”, một người dùng mạng viết.

Hình ảnh mới nhất cho thấy Elon Musk trông nặng nề và có phần thừa cân - Ảnh: SpaceX

Một người khác bình luận: “Chỉ là tư thế quá tệ cộng với góc máy không đẹp”. Người thứ ba viết: “Ông ấy chỉ đang mặc quần áo không vừa với cơ thể. Đồ bó sát không nên tồn tại”.

“Trông giống người bị cong vẹo cột sống. Có vẻ ông ấy có nhiều đường cong bất thường mà không được kiểm soát”, một người khác nhận xét.

Elon Musk từng nói không thích tập thể dục, không muốn ăn kiêng

Những người cho rằng Elon Musk không thường xuyên tập luyện có thể dựa trên chính những chia sẻ trước đây của ông.

Trong lần xuất hiện trên chương trình The Joe Rogan Experience năm 2020, CEO Tesla thừa nhận: “Nói thật, nếu có thể thì tôi hoàn toàn không tập thể dục. Tôi thích không phải tập”.

Dù có huấn luyện viên cá nhân, Musk cho biết rất lâu kể từ khi ông thực hiện một buổi tập luyện đầy đủ. Thay vào đó, ông chỉ tự nâng tạ.

Musk cũng nói không thích chạy trên máy chạy bộ. Khi miễn cưỡng tập, ông thường xem một chương trình truyền hình “hấp dẫn” để phân tán sự chú ý.

Tỷ phú Elon Musk thừa nhận không thích ăn kiêng và tập thể dục

Về chế độ ăn uống, Musk cho biết ông “thà ăn đồ ngon và sống ngắn hơn” còn hơn phải cẩn thận kiểm soát lượng calo. Chia sẻ này từng khiến một số người nghe podcast thích thú, đặc biệt bởi mẹ ông, bà Maye Musk, là chuyên gia dinh dưỡng.

Dù vậy, tỷ phú công nghệ cho biết ông hiểu những tác động tiêu cực của lối sống ít vận động. “Thừa cân là một vấn đề lớn”, Musk nói.

Elon Musk từng trải qua 5 ca phẫu thuật và cuộc chiến với trầm cảm

Chưa rõ liệu ngoại hình của Elon Musk có liên quan đến những vấn đề thể chất mà ông từng gặp hay không. Tuy nhiên, tỷ phú này nhiều lần chia sẻ về những cơn đau ở xương và cơ.

Theo cuốn tiểu sử Elon Musk của Walter Isaacson, những vấn đề mạn tính ở lưng và cổ của Musk bắt đầu từ năm 2013.

Hay một lần chia sẻ trên X vào tháng 1/2026, Musk kể: “Tôi lao hết tốc lực vào một võ sĩ sumo nặng 350 pound (khoảng 159 kg) để bù đắp chênh lệch 100 pound (khoảng 45 kg) bằng vận tốc trong quá trình trao đổi động lượng. Tôi đã quật ngã anh ta, nhưng làm tổn thương cổ trong quá trình đó”.

Ông chủ SpaceX từng trải qua 5 cuộc phẫu thuật lưng và cổ - Ảnh: Reuters

Musk cho biết ông đã trải qua tổng cộng 5 ca phẫu thuật ở cổ và lưng trong đời, trong đó có một ca sau khi “cột sống bị tổn thương nghiêm trọng”.

Ông cũng từng cho biết mình mắc hội chứng Asperger, một tình trạng thuộc phổ tự kỷ, đồng thời chia sẻ về những vấn đề sức khỏe tâm thần.

Trong cuộc phỏng vấn với Don Lemon năm 2024, Musk nói: “Có những lúc tôi rơi vào một trạng thái hóa học tiêu cực nào đó trong não, giống như trầm cảm, tôi đoán vậy - một dạng trầm cảm không liên quan đến bất kỳ tin tức tiêu cực nào”.

Ông tiết lộ từng sử dụng ketamine theo liều lượng được kê đơn, một loại thuốc gây mê được FDA phê duyệt, để giúp bản thân “thoát khỏi trạng thái tinh thần tiêu cực”.

Song, chất này có khả năng gây lệ thuộc mạnh và được xác định là một trong những yếu tố liên quan đến cái chết của nam diễn viên Friends Matthew Perry năm 2023.

Theo Yahoo