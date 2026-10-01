Chiếc áo blouse sau 9 cuộc phẫu thuật: Cái kết đặc biệt của cô gái từng suýt mất 1 chân vì ung thư xương

Hoàng Thị Linh Nhi từng đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ một bên chân sau 9 cuộc phẫu thuật và những năm tháng chống chọi với ung thư xương.

9 cuộc phẫu thuật và hy vọng cuối cùng giữ lại đôi chân

Năm 2018, sau một cú ngã trong giờ thể dục, Linh Nhi, khi đó sống tại TP.HCM, được đưa đi cấp cứu. Gia đình không ngờ cú ngã tưởng như bình thường lại mở ra hành trình điều trị kéo dài nhiều năm. Kết quả chẩn đoán cho thấy Nhi mắc ung thư xương.

Những đợt hóa trị kéo dài cùng các cuộc phẫu thuật nối tiếp nhau bắt đầu. Gia đình đưa Nhi đi điều trị tại nhiều bệnh viện từ Nam ra Bắc, tìm kiếm mọi cơ hội cứu con. Để có tiền trang trải thuốc men, viện phí và chi phí đi lại, gia đình thậm chí phải bán đất.

Tuy nhiên, sau hóa trị và nhiều ca phẫu thuật do các ê-kíp khác nhau thực hiện, xương đùi của Nhi tiếp tục biến chứng phức tạp. Đã có lúc, gia đình phải đối diện với khả năng em sẽ mất một bên chân.

Với một cô bé còn đang tuổi đến trường, nguy cơ ấy không chỉ đồng nghĩa với việc mất đi một phần cơ thể mà còn có thể thay đổi hoàn toàn tương lai. Không chấp nhận bỏ cuộc, ngày ngày bố Nhi tìm kiếm thông tin về các phương pháp điều trị trên mạng xã hội.

Năm 2019, gia đình đưa Nhi đến gặp GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, với hy vọng cuối cùng có thể giữ lại đôi chân cho em.

Nhi sau ca phẫu thuật (Ảnh: NVCC)

Sau khi đánh giá toàn diện, bác sĩ nhận thấy xương đùi của Nhi đã hoại tử hoàn toàn, nhiễm trùng mạn tính kéo dài và lan sâu đến khớp háng. Các cơ vùng đùi cũng xơ hóa, teo nhỏ. Bài toán đặt ra là vừa kiểm soát nhiễm trùng, vừa tái tạo xương và phục hồi khả năng vận động.

Theo GS Dũng, ê-kíp phải xử lý triệt để ổ nhiễm trùng nhưng đồng thời bảo tồn hệ thống mạch máu, thần kinh và tạo ra cấu trúc xương đủ vững chắc để Nhi có thể vận động.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thay toàn bộ xương đùi bằng implant Titan cá thể hóa, được thiết kế và chế tạo bằng công nghệ in 3D, kết hợp robot định vị trong phẫu thuật.

Năm 2021, khi mới 15 tuổi, Nhi bước vào cuộc đại phẫu với mục tiêu không chỉ điều trị bệnh mà còn giữ lại đôi chân và cơ hội được đi lại.

Ca phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi Titan thành công. Đây là ca phẫu thuật thứ 5 do GS.TS.BS Trần Trung Dũng và ê-kíp thực hiện, trở thành bước ngoặt trong hành trình điều trị của Nhi.

Từ một cô bé từng phải gắn khung nẹp sắt và đối mặt với nguy cơ mất chân, Nhi bắt đầu tập đi trên chiếc chân được tái tạo bằng phương án điều trị mà gia đình từng đặt trọn hy vọng.

Từ người bệnh đến tân sinh viên Y khoa

Sau ca phẫu thuật, Nhi dần trở lại trường học và cuộc sống thường ngày. Chính trải nghiệm của một bệnh nhân ung thư xương khiến em bắt đầu quan tâm đến ngành Y và mong muốn sau này có thể giúp những người bệnh có thêm cơ hội điều trị.

Nhi muốn tìm hiểu sâu hơn về căn bệnh từng lấy đi một phần tuổi thơ của mình. Khi lựa chọn trường đại học, em chọn VinUni để bắt đầu hành trình trở thành bác sĩ.

Nếu nghị lực từng giúp Nhi chống chọi với bệnh tật, thì giờ đây chính nghị lực ấy giúp em viết tiếp một ước mơ khác.

Người cha từng cùng con đi qua nhiều bệnh viện, từng đẩy xe lăn cho con trong những ngày khó khăn, nay chứng kiến Nhi tự bước lên sân khấu bằng đôi chân được giữ lại sau ca phẫu thuật năm nào để nhận chiếc áo blouse trắng từ chính vị bác sĩ đã điều trị cho mình.

Nhi trở thành tân sinh viên Y khoa (Ảnh: NVCC)

GS.TS.BS Trần Trung Dũng cho biết ông vẫn luôn nhớ tới cô bé nhỏ nhắn năm nào, đặc biệt là mong muốn được đứng lên và đi lại sau ca mổ của cô.

Với một bác sĩ, việc bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường đã là một kết quả đáng nhớ. Nhưng với Nhi, những bước đi ấy còn mở ra một hướng đi mới. Cô gái muốn học Y không phải bắt đầu từ những câu chuyện trong sách, mà từ trải nghiệm của một người từng nằm trên bàn mổ, từng chờ đợi một phương án điều trị và hiểu cảm giác của người bệnh khi không biết mình còn có thể đi lại hay không. Điều đó đã khiến GS.TS.BS Trần Trung Dũng vô cùng xúc động.

Mục tiêu của cô gái đã rõ ràng: tìm hiểu về ung thư xương và một ngày nào đó có thể giúp những bệnh nhân khác giữ lại cơ hội mà chính mình từng được trao.