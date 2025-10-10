Dân sành ăn chỉ chọn 4 loại cá này, toàn cá tự nhiên không thể nuôi nhân tạo, thịt béo ngậy, ngon ngọt khó cưỡng

Hiện nay phần lớn cá trên thị trường đều là cá nuôi, còn cá biển tự nhiên ngày càng hiếm. Nhưng ít ai biết rằng, có 4 loại cá đến nay vẫn chưa thể nuôi nhân tạo , chỉ có thể đánh bắt ngoài khơi. Không chỉ thịt ngon, giá lại phải chăng, mà giá trị dinh dưỡng cũng vượt xa cá nuôi là “báu vật” của mùa thu.

1. Cá trích

Cá trích là loài cá sống theo đàn, thường xuất hiện ở các vùng biển ôn đới và nhiệt đới. Loài cá này không thể nuôi vì tập tính di cư đường dài mỗi ngày hàng chục cây số, điều kiện mà các trang trại nuôi cá không thể tái tạo. Hơn nữa, cá trích cực kỳ nhạy cảm với thay đổi môi trường, chỉ cần nước không chuẩn là chết hàng loạt, nên tất cả cá trích bán trên thị trường đều là cá đánh bắt tự nhiên.

Theo các chuyên gia, trong 100g cá trích có tới 20g protein, cao hơn cả thịt bò, cùng lượng Omega-3 gấp đôi cá hồi , rất tốt cho tim mạch và não bộ.

Cách chọn: Mắt cá phải trong veo, mang đỏ tươi, da sáng bóng, ấn tay vào thấy đàn hồi. Cách ăn ngon: Chiên giòn hai mặt, rồi rim với gừng, tỏi, ớt và nước tương - thơm lừng cả gian bếp.

2. Cá hố

Cá hố là loài cá sống ở tầng đáy sâu từ 50-100m. Tháng 10 là thời điểm cá hố tích trữ mỡ, thịt đạt độ béo, ngọt và dẻo nhất năm. Vì cá hố sống sâu, cần áp suất nước đặc thù, lại hung dữ, dễ cắn nhau khi nuôi chung nên đến nay chưa thể nuôi nhân tạo. Mọi con cá hố trên bàn ăn đều là “chiến lợi phẩm” từ biển khơi.

Thịt cá hố trắng mịn, ít xương, dễ ăn, giàu protein, DHA và các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm. Đây là món cá cực kỳ tốt cho trí não và tim mạch.

Cách chọn: Cá có lớp vảy bạc óng ánh, thân cứng và mắt trong. Cách chế biến: Cá hố rán giòn rồi kho với nước mắm, tiêu xanh và ít ớt cay, vừa thơm vừa bắt cơm.

3. Cá đù vàng

Cá đù vàng là loại cá cực kỳ được ưa chuộng trong mùa thu. Đến tháng 10, cá đù bắt đầu từ vùng biển sâu bơi vào gần bờ để sinh sản, thịt cá lúc này dày, chắc và béo ngậy nhất năm.

Dù cá đù nhỏ có thể nuôi, nhưng loại cá đù vàng tự nhiên gần như không thể. Chúng sống ở vùng nước sâu 30-60m, đòi hỏi độ mặn và nhiệt độ ổn định, trong khi cá phải mất 3-5 năm mới trưởng thành, khiến chi phí nuôi cực cao.

Cá đù vàng được ví là “thần dược” bổ sung năng lượng mà không lo béo. Giàu đạm, ít mỡ, lại chứa nhiều vitamin nhóm B và nguyên tố vi lượng selen rất tốt cho người cao tuổi, trẻ nhỏ và người ăn kiêng.

Cách chọn: Cá đù tự nhiên thân thon dài, miệng nhọn, da vàng óng, vảy đều. Cách ăn ngon: Hấp gừng hành rồi rưới dầu sôi, thêm ít xì dầu giữ trọn vị ngọt tự nhiên của biển.

4. Cá bơn

Cá bơn là loại cá được mệnh danh “thịt cá dành cho người lười” vì chỉ có một xương sống, không hề có xương dăm . Cá bơn rất khó nuôi do đặc tính sống chôn dưới cát và chỉ ăn mồi sống. Vì thế, cá bơn trên thị trường hầu hết đều là hàng đánh bắt tự nhiên.

Cá bơn có hàm lượng protein lên tới 19% , nhưng chất béo chỉ 1,2% , là thực phẩm “vàng” cho người muốn giữ dáng. Đặc biệt, vitamin B12 trong cá bơn cực cao, giúp tăng cường máu và giảm mệt mỏi.

Cách chọn: Thịt cá phải chắc, có độ đàn hồi, màu tự nhiên, không tanh nồng. Cách ăn ngon: Cá bơn chiên giòn rồi sốt cà chua hoặc om dứa - thịt trắng ngọt, thấm vị, nhìn thôi đã thấy thèm.

Mẹo nhỏ khi chọn và bảo quản cá biển tự nhiên

Chọn cá tươi phải “nhìn, ngửi, ấn”:

- Nhìn mắt trong, mang đỏ.

- Ngửi có mùi biển nhẹ, không tanh nồng.

- Ấn tay vào thấy thịt đàn hồi, không lõm.

Khi mua về, nên làm sạch, thấm khô, bảo quản lạnh bằng đá, chỉ nên để tối đa 2-3 ngày. Nếu cần cấp đông, hãy bọc kín bằng màng bọc thực phẩm để giữ nguyên vị ngọt của cá.

Nguồn và ảnh: QQ