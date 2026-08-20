Một số phản ứng sau khi thức dậy có thể phản ánh phần nào tình trạng sức khỏe của nam giới.

Nhiều nam giới, đặc biệt nam giới ở trung niên và cao tuổi thường chỉ chú ý đến những chỉ số bất thường trên phiếu xét nghiệm mà bỏ qua các biểu hiện hằng ngày. Trên thực tế, những biểu hiện sau khi thức dậy có thể cung cấp thêm thông tin về hoạt động của hệ tiết niệu, tim mạch và tiêu hóa.

3 "tín hiệu" đáng mừng sau khi ngủ dậy của nam giới khỏe mạnh

Dưới đây là 3 dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, chúng chỉ có giá trị tham khảo, không thay thế kết quả thăm khám hoặc chẩn đoán của bác sĩ.

1. Tiểu tiện thuận lợi, nước tiểu không vẩn đục

Cách tiểu tiện sau khi ngủ dậy và màu sắc nước tiểu cũng có thể phản ánh phần nào tình trạng sức khỏe của nam giới (Ảnh: St. Vincent's Medical Center).

Sau nhiều giờ không uống nước, thận sẽ cô đặc nước tiểu để giữ lại lượng nước cần thiết và đào thải chất chuyển hóa. Vì vậy, nước tiểu đầu tiên trong ngày có màu vàng hơn và mùi đậm hơn một chút thường là hiện tượng sinh lý bình thường, không đồng nghĩa với “nóng trong” hay “thận yếu”.

Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt, không vẩn đục; dòng tiểu thuận lợi, không phải rặn và số lần thức dậy đi tiểu ban đêm không quá một lần, chức năng tiết niệu nhìn chung đang ở trạng thái tương đối ổn định.

Ngược lại, nước tiểu không màu kéo dài có thể liên quan đến việc uống quá nhiều nước hoặc khả năng cô đặc nước tiểu suy giảm. Nam giới cũng nên đi kiểm tra nếu nước tiểu thường xuyên có màu trà đặc, màu đục hoặc xuất hiện lớp bọt mịn không tan sau khoảng 30 phút.

Sau khi thức dậy, có thể uống 150-200ml nước ấm. Không cần uống quá nhiều nước ngay lập tức hoặc tự ý dùng thuốc, thực phẩm bổ sung với mục đích "bổ thận", "thanh nhiệt".

2. Tỉnh táo sau khi ngủ dậy, không chóng mặt hay tức ngực

Không chóng mặt, tức ngực sau khi ngủ dậy (Ảnh: Trualta).

Khi ngủ, nhịp tim và huyết áp thường duy trì ở mức thấp hơn ban ngày. Sau khi thức dậy, cơ thể cần một khoảng thời gian để nhịp tim, huyết áp và hoạt động chuyển hóa trở lại trạng thái thông thường.

Quá trình này diễn ra ổn định, không xuất hiện tình trạng chóng mặt, tối sầm mắt, tức ngực hay hồi hộp là dấu hiệu cho thấy khả năng điều hòa huyết áp và hoạt động tim mạch tương đối tốt. Điều quan trọng không phải là thức dậy trong trạng thái quá phấn chấn, mà là cơ thể chuyển từ ngủ sang tỉnh một cách êm dịu.

Tình trạng hưng phấn bất thường vào buổi sáng đôi khi có thể liên quan đến huyết áp tăng về đêm hoặc thiếu oxy do ngưng thở khi ngủ. Trong khi đó, chóng mặt lúc đứng dậy thường gặp ở người bị hạ huyết áp tư thế hoặc thiếu oxy ban đêm do ngáy.

Nam giới trung niên nên áp dụng quy tắc "3 lần 30 giây": nằm yên 30 giây sau khi tỉnh, ngồi dựa đầu giường 30 giây, sau đó thả chân bên giường thêm 30 giây rồi mới đứng dậy. Nếu thường xuyên chóng mặt, tức ngực hoặc hồi hộp, cần kiểm tra huyết áp và chất lượng giấc ngủ.

3. Bụng dễ chịu, đại tiện đều

Biểu hiện ở đường tiêu hóa có thể phản ánh sức khỏe nam giới (Ảnh: Medcare of Columbus).

Không phải ai cũng cần đại tiện ngay sau khi thức dậy. Nhu động đường tiêu hóa và thời điểm đại tiện ở mỗi người khác nhau. Có người quen đi vào buổi sáng, nhưng cũng có người chỉ có nhu cầu sau bữa ăn.

Nếu đại tiện đều đặn một lần trong khoảng 1-2 ngày, phân có hình dạng bình thường, không phải rặn nhiều, đồng thời không bị chướng bụng hoặc đắng miệng kéo dài, hoạt động tiêu hóa nhìn chung tương đối ổn định.

Không nên tự ý dùng thuốc nhuận tràng hoặc trà “thải độc” để ép cơ thể đại tiện vào buổi sáng. Việc lạm dụng có thể làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột, ảnh hưởng chức năng tiêu hóa và gây lệ thuộc thuốc.

Cảm giác đắng miệng khi thức dậy có thể liên quan đến vệ sinh răng miệng chưa tốt, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc thức khuya, không nhất thiết là dấu hiệu bệnh gan.

Nếu rối loạn đại tiện kéo dài, phân có máu hoặc chất nhầy, đắng miệng đi kèm đau bụng hay vàng da, cần đến cơ sở y tế kiểm tra.

Sức khỏe tốt không thể hiện ở khả năng cố chịu đựng bệnh tật mà nằm ở trạng thái ổn định mỗi ngày. Quan sát các tín hiệu buổi sáng, kết hợp với khám sức khỏe định kỳ, sẽ giúp nam giới hiểu cơ thể chính xác hơn.

Nguồn: Sohu