Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, NATO sẽ giúp nước này bảo vệ Greenland khỏi bị tấn công, kể cả trong trường hợp giả định là từ Mỹ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Vấn đề Greenland đã được nêu ra bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông vẫn muốn Mỹ kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, tranh chấp này là một trong những lý do khiến mối quan hệ của ông với khối NATO xấu đi.

“Việc đó nên do Mỹ kiểm soát, chứ không phải Đan Mạch. Greenland không giúp đỡ Đan Mạch. Quốc gia này thực sự không chi tiền để giúp hòn đảo”, ông Trump nói trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 7/7.

Hôm 8/7, trước khi diễn ra cuộc họp các nhà lãnh đạo NATO, khi được hỏi về khả năng xảy ra xung đột quân sự ở Greenland với “một người bạn cũ”, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói: “Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO và cả lãnh thổ của chính mình”.

Bà Frederiksen mô tả các điều khoản bảo vệ theo Điều 5 như một chính sách bảo hiểm và lưu ý, Đan Mạch sẽ không thể tự vệ nếu không có NATO.

Thủ tướng Đan Mạch kỳ vọng, NATO sẽ giúp nước này bảo vệ Greenland khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào, kể cả trong trường hợp giả định là từ Mỹ.

Ý tưởng về việc Mỹ mua lại Greenland đã được đề cập nhiều lần trong lịch sử nước Mỹ.

Nằm ở vị trí chiến lược tại Bắc Đại Tây Dương, hòn đảo thuộc Đan Mạch này hiện đã có một căn cứ quân sự của Mỹ và được cho là chứa các nguồn tài nguyên khoáng sản quý giá, việc khai thác chúng có thể trở nên khả thi về mặt thương mại trong tương lai.

Tổng thống Trump đã từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thiết lập quyền kiểm soát Greenland, làm dấy lên khả năng NATO sẽ đối đầu với thành viên chủ chốt của mình.