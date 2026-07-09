HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đan Mạch kỳ vọng NATO sẽ bảo vệ Greenland khỏi bị tấn công

Hoàng Vân
|

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, NATO sẽ giúp nước này bảo vệ Greenland khỏi bị tấn công, kể cả trong trường hợp giả định là từ Mỹ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Vấn đề Greenland đã được nêu ra bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông vẫn muốn Mỹ kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, tranh chấp này là một trong những lý do khiến mối quan hệ của ông với khối NATO xấu đi.

“Việc đó nên do Mỹ kiểm soát, chứ không phải Đan Mạch. Greenland không giúp đỡ Đan Mạch. Quốc gia này thực sự không chi tiền để giúp hòn đảo”, ông Trump nói trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 7/7.

Hôm 8/7, trước khi diễn ra cuộc họp các nhà lãnh đạo NATO, khi được hỏi về khả năng xảy ra xung đột quân sự ở Greenland với “một người bạn cũ”, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói: “Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO và cả lãnh thổ của chính mình”.

Bà Frederiksen mô tả các điều khoản bảo vệ theo Điều 5 như một chính sách bảo hiểm và lưu ý, Đan Mạch sẽ không thể tự vệ nếu không có NATO.

Thủ tướng Đan Mạch kỳ vọng, NATO sẽ giúp nước này bảo vệ Greenland khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào, kể cả trong trường hợp giả định là từ Mỹ.

Ý tưởng về việc Mỹ mua lại Greenland đã được đề cập nhiều lần trong lịch sử nước Mỹ.

Nằm ở vị trí chiến lược tại Bắc Đại Tây Dương, hòn đảo thuộc Đan Mạch này hiện đã có một căn cứ quân sự của Mỹ và được cho là chứa các nguồn tài nguyên khoáng sản quý giá, việc khai thác chúng có thể trở nên khả thi về mặt thương mại trong tương lai.

Tổng thống Trump đã từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thiết lập quyền kiểm soát Greenland, làm dấy lên khả năng NATO sẽ đối đầu với thành viên chủ chốt của mình.

Theo RT
Trung Quốc tiếp tục rót vốn, Campuchia hưởng lợi: Thủ tướng Hun Manet nói về 'huyết mạch kinh tế' mới
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

NATO

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Đan Mạch

greenland

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại