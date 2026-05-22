Ông Trump đã phải từ bỏ kế hoạch chiếm Greenland bằng vũ lực

Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Kenneth Howery cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn cân nhắc việc sử dụng vũ lực để sáp nhập đảo Greenland vào Hoa Kỳ nữa.

"Tổng thống không còn cân nhắc việc sử dụng vũ lực nữa. Tương lai của Greenland phải do chính người dân hòn đảo này quyết định", nhà ngoại giao nói rõ trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh KNR của Greenland.

Đại sứ Howery cũng bày tỏ sự lạc quan về công việc của nhóm công tác song phương về Greenland, mà theo ông sẽ tìm ra giải pháp đáp ứng được những lo ngại về an ninh của ông Trump cũng như lợi ích của Greenland và Đan Mạch.

Nhà ngoại giao nói thêm rằng, giải pháp như vậy sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh tế rộng lớn cho người dân trên đảo.

Đe dọa chủ quyền đối với đảo Greenland của Đan Mạch từ phía Mỹ đã tạm thời được đẩy lùi.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh lễ khánh thành tòa nhà lãnh sự quán mới của Mỹ tại Nuuk - thủ phủ Greenland. Buổi lễ đã bị ông Jens-Frederik Nielsen, người đứng đầu chính quyền hòn đảo và nhiều quan chức khác tẩy chay để phản đối các tuyên bố chủ quyền của Washington.

Một cuộc biểu tình đã diễn ra bên ngoài lãnh sự quán, khi nhiều người dân địa phương hô vang khẩu hiệu "Greenland thuộc về người Greenland".

Trước đây Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố mong muốn đưa Greenland nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ, không loại trừ phương án sử dụng sức mạnh quân sự.

Trong khi đó, chính quyền Đan Mạch và Greenland đã yêu cầu ông Trump tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của vùng đất nói trên.