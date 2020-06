Đại tá TLPK Việt Nam: Iran "là Gấu, không phải Thỏ" - TT Trump dù rất khác thường cũng toát mồ hôi lạnh

TT Trump ngắn gọn "All is well - Tất cả đều ổn"!...



Vừa bước vào thập niên mới, ngày 03/01/2020 máy bay không người lái tối tân của Mỹ đã nã tên lửa hạ sát tướng Soleimani Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) với cáo buộc viên tướng khét tiếng này đã gây ra nhiều tổn thất cho người Mỹ trong những năm qua.

Cả đất nước Iran sôi sục và Đại giáo chủ Khomeini tuyên bố sẽ trả thù nhằm vào 35 mục tiêu của Mỹ trong khu vực. "Lá cờ Máu" đã được kéo lên tại thánh đường linh thiêng nhất, Tehran quyết đòi nợ và họ đã thực hiện điều đó vào ngày 08/01/2020 khi hàng chục tên lửa đạn đạo bắn dồn dập vào các căn cứ Mỹ ở Iraq.

Hậu quả là các căn cứ này tan hoang, Iran tuyên bố hàng chục lính Mỹ đã thiệt mạng nhưng Tổng thống Trump chỉ buông một câu ngắn gọn "All is well - Tất cả đều ổn".

Thực tế, mặc dù không thừa nhận có người thiệt mạng trong đòn tập kích tên lửa của Iran tuy nhiên sau đó Quân đội Mỹ cũng không thể giấu được việc cả trăm binh sĩ của họ đã bị sốc và chấn động não, buộc phải hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Tổng thống Mỹ cũng đáp lại rất cứng rắn, đe dọa sẽ lập tức đánh trả vào 52 mục tiêu của Iran, đồng thời điều động thêm hàng ngàn quân tới khu vực này cùng nhiều tàu chiến và 6 máy bay B-52 tới căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Căn cứ sân bay nằm biệt lập giữa đại dương này là nơi mà máy bay ném bom chiến lược B-52 Không quân Mỹ đã từng cất cánh đi đánh phá Iraq trong 2 cuộc chiến tranh vùng Vịnh vào các năm 1991 và 2003.

Nhưng Iran "có thứ gì đó" khiến những cái đầu nóng ở Washington phải toát mồ hôi lạnh, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donal Trump. Người đứng đầu Nhà trắng đã lựa chọn "ngậm bồ hòn làm ngọt" mà không tiến hành một cuộc phiêu lưu quân sự tấn công trả đũa cho hàng trăm binh sĩ Mỹ bị "chấn động não".

Tưởng chừng căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ lắng dịu trước lựa chọn không động binh của Tổng thống Trump, nhưng Iran được đà lấn tới, mối thâm thù giữa 2 quốc gia ngày một dày thêm.

.... vì Iran "là Gấu, không phải Thỏ"

Tình hình Trung Đông đang ngày càng căng thẳng, 2 bên đều cứng rắn và sẽ phải làm gì đó để giữ vị thế của mình.

Tehran tiếp tục trò chơi "bên miệng hố chiến tranh" khi điều 5 tàu dầu tới Venezuela nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ giải quyết cuộc khủng hoảng nhiên liệu hết sức trầm trọng.

Tiêm kích Su-30MK2 Không quân Venezuela hộ tống tàu dầu Iran.

Một lần nữa, dù Mỹ lên gân, triển khai lực lượng hùng hậu tới biển Caribe, đe dọa sẽ tấn công, bắt giữ tàu dầu Iran nhưng rốt cuộc họ đã không làm gì cả, để mặc cho đối thủ nghênh ngang đi trước mũi.

Không khó để lý giải quyết định "mắt nhắm hờ" của Mỹ trong vụ tàu dầu Iran tới Venezuela cũng như không trả đũa Tehran sau vụ tập kích tên lửa vào căn cứ quân sự tại Iraq.

Iran với đường lối Hồi giáo chống Mỹ cứng rắn từ lâu nay đang suy tính chọn thời điểm và mức độ trả thù nhưng đồng thời cũng phải nghĩ cách đối phó thế nào với sự đe dọa của Nhà Trắng dưới quyền của vị Tổng thống Trump có tính khí rất khác thường so với những người tiền nhiệm.



Lực lượng đôi bên khá rõ ràng: siêu cường Mỹ có lực lượng vũ trang hàng đầu thế giới với tiềm lực mạnh và đủ loại vũ khí tối tân cùng nhiều kinh nghiệm tác chiến trên toàn cầu.

Trong khi đó, quốc gia Hồi giáo Iran với 82 triệu dân đã từ lâu chuẩn bị đối phó với Mỹ và có lực lượng vũ trang mạnh nhất trong khối Hồi giáo hiện nay. Từ lâu Iran đã là một thế lực mạnh, đủ sức xưng hùng xưng bá một cõi ở Trung Đông.

Các lực lượng Iran có 52 vạn quân, sở hữu nhiều loại vũ khí khá hiện đại, gồm các loại tên lửa phòng không thế hệ mới tự nghiên cứu chế tạo.

Một trong những hệ thống tên lửa phòng không mới này đã có màn ra mắt tuyệt đẹp khi bắn hạ máy bay không người lái tàng hình RQ-4 của Mỹ mà sau đó TT Trump dù đã hạ lệnh tấn công trả đũa nhưng đã rút lại vào phút chót.

Nhưng đáng sợ hơn cả là Iran có khoảng 1.000 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung với cự ly tới trên dưới 2.000 km, có thể bao trùm cả khu vực Vùng Vịnh... Một khi nổ ra chiến tranh, chắc chắn những đòn tập kích tên lửa sấm sét sẽ khiến quân Mỹ thiệt hại nặng. Đòn đánh hôm 08/01 của Iran mới chỉ là khúc dạo đầu hết sức nhẹ nhàng.

Iran sở hữu lực lượng tên lửa đạn đạo cực mạnh.

Tuy vậy xét về mặt Quân sự, dù có bao nhiêu quân và vũ khí nhưng nếu đối đầu theo kiểu chiến tranh quy ước thì Iran vẫn luôn yếu hơn về nhiều mặt so với quân đội và vũ khí Mỹ ngày càng hiện đại hơn thời kỳ chiến tranh Việt nam và 2 cuộc chiến lớn đã từng xảy ra ở vùng Vịnh.

Bài học của 2 cuộc chiến ở khu vực này rất rõ ràng: Vũ khí hiện đại đã quyết định thắng bại, dù lúc đó Quân đội Iraq đông tới 1 triệu lính và được trang bị có phần còn mạnh hơn Iran hiện tại khiến Tổng thống Saddam Hussein lựa chọn "chơi lớn".

Từ trước tới nay, người Hồi giáo vẫn thiên về chiến tranh quy ước, và như vậy thì rất "hợp gu" với các nước phương Tây và Israel, vì thế ít khi họ giành được phần thắng trong những lần đọ sức ở Trung Đông.

Lực lượng xe tăng thiết giáp Iraq bị liên quân hủy diệt năm 1991.

Chưa kể bên cạnh Mỹ còn có EU không muốn leo thang chiến tranh sẽ làm ảnh hưởng tới châu Âu và NATO tuy có nhiều chia rẽ nhưng vẫn ủng hộ Washington hơn mỗi khi có va chạm quyền lợi với Nga hay lực lượng Hồi giáo.



Còn thế giới Hồi giáo thì vốn phân chia sâu sắc với 2 phe rõ rệt: phe thân Mỹ đứng đầu là Saudi Arabia và phe chống Mỹ với Iran yếu hơn, tuy có đồng minh là Nga và Trung Quốc nhưng lại không thể giúp nhiều vì tiềm lực có hạn và đều phải lo cho lợi ích quốc gia của mình.



Tình thế của Iran hiện nay khác hẳn với Syria khi được Moscow ủng hộ mạnh mẽ và lực lượng quân sự Nga trực tiếp tham chiến. Iran gần như "đơn thương độc mã" trên chiến trường, bị Mỹ cấm vận vốn đang gặp nhiều bất lợi nên sẽ rất vất vả đối phó với những đòn tấn công ồ ạt và thực sự cũng không muốn có chiến tranh lớn với Mỹ.

Do đó tình hình sẽ diễn biến theo xu hướng Iran sẽ trả đũa ở mức vừa phải để thể hiện sức mạnh và tinh thần "không sợ Mỹ" nhưng đồng thời tránh đối đầu toàn diện với Mỹ trong 1 cuộc chiến tranh tổng lực khó thắng rồi phải chịu thiệt hại nặng hơn cả về quân sự lẫn kinh tế.

Ván bài căng thẳng này ở Trung Đông sẽ còn kéo dài và diễn biến khó lường vì nếu đôi bên thiếu kiềm chế và tính toán sai lầm để tình hình tiếp tục leo thang thì khó mà đoán trước được hành động của Lầu Năm Góc cùng với vị Tổng Tư lệnh tình khí thất thường hiện nay của họ.

Dù vậy, Iran - Kẻ xưng hùng xưng bá Trung Đông đâu có dễ xơi, họ"là Gấu, không phải là Thỏ"!



(Còn tiếp)