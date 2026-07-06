Đại lý báo xe VinFast giảm giá niêm yết hàng loạt: VF MPV 7 còn 750 triệu, VF 8 mới dưới 900 triệu, các mẫu Green cũng rẻ hơn

Ngay sau khi VinFast VF 2 được giới thiệu, các đại lý đồng loạt chia sẻ một bảng giá niêm yết mới của các dòng xe VinFast. Theo đó, nhiều mẫu ô tô điện từ Việt Nam đều có giá niêm yết thấp hơn trước, bao gồm cả cả dòng xe gia đình và xe dịch vụ. Người bán cho biết giá niêm yết mới áp dụng từ ngày hôm qua (5/7), cùng thời điểm VF 2 được công bố giá.
Hiện VinFast chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về việc giảm giá niêm yết các dòng xe của mình. Các thông tin về giá bán đều xuất phát từ phía đại lý.
Bảng giá niêm yết xe VinFast từ ngày 5/7/2026 được đại lý chia sẻ (VinFast chưa xác nhận):
|DÒNG XE
|PHIÊN BẢN
|TIÊU CHUẨN 3 (VNĐ)
|TIÊU CHUẨN 2 (VNĐ)
|TIÊU CHUẨN 1 (VNĐ)
|NÂNG CẤP (VNĐ)
|VF 2
|Tiêu chuẩn 3
|188.000.000
|VF 3
|Eco
|285.000.000
|278.000.000
|Plus
|296.000.000
|VF 5 Plus
|Plus
|496.000.000
|VF 6 Eco
|Eco
|646.000.000
|650.000.000
|VF 6 Plus
|Plus
|699.000.000
|700.000.000
|710.000.000
|VF MPV 7
|750.000.000
|VF 7 Eco
|Eco
|740.000.000
|750.000.000
|VF 7 Plus (Trần thép)
|Plus - Trần thép
|920.000.000
|830.000.000
|840.000.000
|889.000.000
|VF 7 Plus (Trần kính)
|Plus - Trần kính
|VF 8 CATL VN Eco
|Eco
|850.000.000
|898.000.000
|910.000.000
|VF 8 CATL VN Plus
|Plus
|1.079.000.000
|VF 8 CATL US Eco
|Eco
|918.000.000
|VF 8 CATL US Plus
|Plus
|1.079.000.000
|VF 8 Thế hệ mới
|899.000.000
|VF 9 Eco
|Eco
|1.348.000.000
|VF 9 Plus (Trần thép)
|Plus - Trần thép
|1.529.000.000
|Minio Green
|269.000.000
|EC Van
|Tiêu chuẩn
|268.000.000
|Nâng cao
|286.000.000
|Nâng cao + cửa trượt
|306.000.000
|Herio Green
|450.000.000
|469.000.000
|Nerio Green
|628.000.000
|Limo Green
|699.000.000
Nhìn vào bảng giá trên, có thể thấy nhiều dòng xe VinFast, bao gồm cả dòng Green, đều có giá niêm yết thấp hơn trước.
Đáng chú ý, mẫu VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt cuối tháng 5 đã được giảm 100 triệu đồng niêm yết. Giá mới của xe theo bảng giá từ phía đại lý là 899 triệu đồng. Nếu đúng như vậy, đây là mẫu SUV cỡ D có giá thấp bậc nhất trên thị trường, ngang xe xăng cùng phân khúc như Mazda CX-8 (cũng 899 triệu đồng).
Một mẫu xe nền tảng mới giống VF 8 là VF MPV 7 cũng giảm giá niêm yết theo như bảng giá trên. Giá hiện tại còn 750 triệu đồng, thấp hơn hẳn so với mức 819 triệu đồng ở thời điểm ra mắt. Tương tự, dòng dịch vụ Limo Green chung nền tảng cũng giảm từ 749 triệu còn 699 triệu đồng.
Cũng theo bảng giá trên, giá khởi điểm VF 5 chỉ từ 496 triệu đồng, VF 6 từ 646 triệu đồng, VF 7 từ 740 triệu đồng, VF 9 từ 1,348 tỷ đồng.
Mẫu xe VinFast có giá thấp nhất đang là VF 2 mới ra mắt, giá 188 triệu đồng, chỉ có một phiên bản, ngoại hình tương tự Minio Green có giá 269 triệu đồng. Xếp trên là VF 3 với giá từ 285 triệu đồng.
Việc giảm giá niêm yết đồng nghĩa với giá tính lệ phí trước bạ sẽ thấp hơn sau khi được Bộ Tài chính cập nhật trong thời gian tới. Như vậy, người mua xe VinFast ở thời điểm này được "giảm giá kép".
Tuy nhiên, theo người bán, song song với việc giảm giá niêm yết xe thì VinFast không còn áp dụng một số chương trình khuyến mãi như giảm giá 6% của "Mãnh liệt vì tương lai xanh" hay một số chương trình khác trừ trực tiếp vào giá bán như trước.