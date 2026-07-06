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Đại lý báo xe VinFast giảm giá niêm yết hàng loạt: VF MPV 7 còn 750 triệu, VF 8 mới dưới 900 triệu, các mẫu Green cũng rẻ hơn

Khôi Nguyên
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Bảng giá niêm yết VinFast được phía đại lý chia sẻ cho thấy một loạt mẫu xe được giảm giá sâu. Theo đại lý, giá mới áp dụng từ thời điểm mẫu VF 2 ra mắt (ngày 5/7).

Ngay sau khi VinFast VF 2 được giới thiệu, các đại lý đồng loạt chia sẻ một bảng giá niêm yết mới của các dòng xe VinFast. Theo đó, nhiều mẫu ô tô điện từ Việt Nam đều có giá niêm yết thấp hơn trước, bao gồm cả cả dòng xe gia đình và xe dịch vụ. Người bán cho biết giá niêm yết mới áp dụng từ ngày hôm qua (5/7), cùng thời điểm VF 2 được công bố giá.

Hiện VinFast chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về việc giảm giá niêm yết các dòng xe của mình. Các thông tin về giá bán đều xuất phát từ phía đại lý.

Nhiều mẫu xe VinFast, bao gồm cả dòng Green, giảm giá niêm yết. Ảnh: Đại lý

Bảng giá niêm yết xe VinFast từ ngày 5/7/2026 được đại lý chia sẻ (VinFast chưa xác nhận):

DÒNG XE PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN 3 (VNĐ) TIÊU CHUẨN 2 (VNĐ) TIÊU CHUẨN 1 (VNĐ) NÂNG CẤP (VNĐ)
VF 2 Tiêu chuẩn 3 188.000.000
VF 3 Eco 285.000.000 278.000.000
Plus 296.000.000
VF 5 Plus Plus 496.000.000
VF 6 Eco Eco 646.000.000 650.000.000
VF 6 Plus Plus 699.000.000 700.000.000 710.000.000
VF MPV 7 750.000.000
VF 7 Eco Eco 740.000.000 750.000.000
VF 7 Plus (Trần thép) Plus - Trần thép 920.000.000 830.000.000 840.000.000 889.000.000
VF 7 Plus (Trần kính) Plus - Trần kính
VF 8 CATL VN Eco Eco 850.000.000 898.000.000 910.000.000
VF 8 CATL VN Plus Plus 1.079.000.000
VF 8 CATL US Eco Eco 918.000.000
VF 8 CATL US Plus Plus 1.079.000.000
VF 8 Thế hệ mới 899.000.000
VF 9 Eco Eco 1.348.000.000
VF 9 Plus (Trần thép) Plus - Trần thép 1.529.000.000
Minio Green 269.000.000
EC Van Tiêu chuẩn 268.000.000
Nâng cao 286.000.000
Nâng cao + cửa trượt 306.000.000
Herio Green 450.000.000 469.000.000
Nerio Green 628.000.000
Limo Green 699.000.000

Nhìn vào bảng giá trên, có thể thấy nhiều dòng xe VinFast, bao gồm cả dòng Green, đều có giá niêm yết thấp hơn trước.

Đáng chú ý, mẫu VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt cuối tháng 5 đã được giảm 100 triệu đồng niêm yết. Giá mới của xe theo bảng giá từ phía đại lý là 899 triệu đồng. Nếu đúng như vậy, đây là mẫu SUV cỡ D có giá thấp bậc nhất trên thị trường, ngang xe xăng cùng phân khúc như Mazda CX-8 (cũng 899 triệu đồng).

VF 8 mới ra mắt đã được giảm giá niêm yết. Ảnh: Đại lý

Một mẫu xe nền tảng mới giống VF 8 là VF MPV 7 cũng giảm giá niêm yết theo như bảng giá trên. Giá hiện tại còn 750 triệu đồng, thấp hơn hẳn so với mức 819 triệu đồng ở thời điểm ra mắt. Tương tự, dòng dịch vụ Limo Green chung nền tảng cũng giảm từ 749 triệu còn 699 triệu đồng.

Cũng theo bảng giá trên, giá khởi điểm VF 5 chỉ từ 496 triệu đồng, VF 6 từ 646 triệu đồng, VF 7 từ 740 triệu đồng, VF 9 từ 1,348 tỷ đồng.

Mẫu xe VinFast có giá thấp nhất đang là VF 2 mới ra mắt, giá 188 triệu đồng, chỉ có một phiên bản, ngoại hình tương tự Minio Green có giá 269 triệu đồng. Xếp trên là VF 3 với giá từ 285 triệu đồng.

Giá niêm yết giảm sẽ giúp chi phí trước bạ hạ thấp hơn. Ảnh: Đại lý

Việc giảm giá niêm yết đồng nghĩa với giá tính lệ phí trước bạ sẽ thấp hơn sau khi được Bộ Tài chính cập nhật trong thời gian tới. Như vậy, người mua xe VinFast ở thời điểm này được "giảm giá kép".

Tuy nhiên, theo người bán, song song với việc giảm giá niêm yết xe thì VinFast không còn áp dụng một số chương trình khuyến mãi như giảm giá 6% của "Mãnh liệt vì tương lai xanh" hay một số chương trình khác trừ trực tiếp vào giá bán như trước.

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