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Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc

Khôi Nguyên
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Một số đại lý Mercedes-Benz bắt đầu nhận cọc GLC 400 4Matic thuần điện, dự kiến giao xe năm sau. Mẫu SUV sở hữu thiết kế mới, pin 800V và tầm vận hành vượt 700 km mỗi lần sạc.

Mercedes-Benz GLC thuần điện về Việt Nam năm sau?

Một số tư vấn bán hàng đại lý Mercedes-Benz đã hé lộ về việc mẫu SUV thuần điện Mercedes-Benz GLC thế hệ mới (mã X540) có thể về Việt Nam trong năm sau. Mức giá tạm tính được người bán đưa ra là khoảng 3,399 tỷ đồng. Phiên bản được mở bán là GLC 400 4Matic. Phía đại lý cho biết đã có khách cọc sớm.

Thông tin về việc Mercedes-Benz GLC thế hệ mới sẽ về Việt Nam hiện chưa được hãng xác nhận.

Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 1.

Mercedes-Benz GLC thế hệ mới có thể về Việt Nam năm sau. Ảnh minh họa: Motortrend

Trong khi đó, GLC thế hệ hiện tại cũng được phía đại lý cho biết sắp bổ sung bản PHEV mới tên là GLC 350e 4Matic, giá dự kiến hơn 3 tỷ đồng, sẽ xuất hiện cuối năm nay.

Mercedes-Benz GLC 400 4Matic có gì đặc biệt?

Hệ truyền động điện là điểm khác biệt lớn trên GLC thế hệ mới. Phiên bản GLC 400 được trang bị động cơ điện, công suất tối đa khoảng 489 mã lực (360 kW) và mô-men xoắn 800 Nm. Đây hứa hẹn sẽ là cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay cho dòng GLC ở Việt Nam.

Nhờ trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng khả dụng 94 kWh hoạt động trên kiến trúc điện áp 800V, xe đạt phạm vi di chuyển từ 568 km đến 715 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Hệ thống sạc nhanh DC công suất tối đa lên tới 330 kW cho phép xe bổ sung 10-80% pin chỉ trong khoảng 22 phút.

Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 2.

Kiến trúc điện mới mang đến tầm vận hành lớn. Ảnh minh họa: Motortrend

Về thiết kế, so với dòng GLC động cơ đốt trong đang lưu hành, mẫu GLC thuần điện sở hữu ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt ma trận phẳng chứa 942 điểm LED phát sáng, cụm đèn chiếu sáng kỹ thuật số tạo hình biểu tượng ngôi sao 3 cánh cùng tay nắm cửa dạng ẩn.

Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 3.
Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 4.
Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 5.
Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 6.

Thiết kế mới không giống bất cứ mẫu xe nào đang bán ở Việt Nam. Ảnh minh họa: Motortrend

Kích thước tổng thể của xe được mở rộng với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.845 x 1.913 x 1.644 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.972 mm. Nhờ phát triển trên nền tảng xe điện chuyên dụng, xe bổ sung thêm một khoang hành lý phía trước dung tích 128 lít bên cạnh cốp sau 570 lít.

Không gian cabin mang phong cách công nghệ vượt trội với điểm nhấn là hệ thống MBUX Hyperscreen rộng 39,1 inch kéo dài toàn bộ bảng táp-lô. Xe chạy trên nền tảng hệ điều hành MB.OS tích hợp trí tuệ nhân tạo, đi kèm hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D, trần xe cửa sổ trời Panorama tích hợp hiệu ứng bầu trời sao và hệ thống chiếu sáng không gian nội thất 64 màu.

Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 7.
Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 8.
Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 9.
Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 10.
Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 11.
Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 12.

Nội thất gây ngợp với màn hình siêu lớn. Ảnh minh họa: Motortrend

Đối thủ của Mercedes-Benz GLC thuần điện

Khi cập bến thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz GLC thuần điện sẽ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc SUV điện hạng sang cỡ trung. Đối thủ đáng chú ý nhất là BMW iX3, mẫu xe đồng hương nằm cùng tầm giá và phân khúc.

Ngoài ra, phân khúc này còn có sự góp mặt của Porsche Macan EV và Audi Q6 e-tron. Với tầm vận hành vượt 700 km sau một lần sạc cùng nền tảng điện 800V, GLC 400 4matic sẽ tạo áp lực đáng kể lên các đối thủ cùng tầm giá.

Đại lý báo Mercedes-Benz GLC đời mới giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam: Thiết kế khác hẳn loạt xe đang bán, bản chạy điện hơn 700km/sạc - Ảnh 19.
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Mercedes-Benz GLC

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