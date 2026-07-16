"Đại gia phố núi" vang bóng một thời vừa được giao nghiên cứu xây dựng cao tốc gần 77.000 tỷ đồng

Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa được Bộ Xây dựng chấp thuận nghiên cứu tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa, với tổng vốn gần 77.000 tỷ đồng.

Theo Báo Xây dựng, ngày 15/7, Bộ Xây dựng có văn bản chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo văn bản, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thiện và nộp hồ sơ đề xuất trước ngày 31/12/2026 về Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (106 Thái Thịnh, Hà Nội).

Việc chấp thuận nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư. Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương liên quan nhằm xây dựng hồ sơ đầy đủ, đánh giá toàn diện các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, tài chính, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và PPP.

Bộ Xây dựng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình lập hồ sơ. Trong đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo phương thức PPP.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 257 km, đi qua 3tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai (gần 57 km), Đắk Lắk (hơn 125 km) và Lâm Đồng (gần 75 km). Giai đoạn 1 của dự án được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m và tốc độ thiết kế 100 km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 77.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP. Trong đó, nhà đầu tư dự kiến huy động 30% tổng vốn, còn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% do điều kiện kinh tế khu vực Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, khả năng hoàn vốn của dự án thấp.

Theo phương án đề xuất, tổng thời gian triển khai dự án tối đa 4 năm, gồm 6 tháng đến 1 năm chuẩn bị đầu tư và khoảng 3 năm thi công.

Nếu được đầu tư, tuyến cao tốc sẽ góp phần phá thế "độc đạo" của Quốc lộ 14, rút ngắn khoảng 1/3 thời gian vận chuyển nông sản từ Tây Nguyên đến các cảng biển phía Nam, đồng thời tăng cường kết nối vùng và có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Đến tháng 5/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai để thảo luận phương án đầu tư dự án. Tại cuộc họp, các bên thống nhất quyết tâm triển khai và phấn đấu hoàn thành tuyến cao tốc trước năm 2030.