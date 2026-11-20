Với những người có sức khỏe đường ruột và tiêu hóa không tốt, ngoài việc uống nhiều nước hơn, tập thể dục thường xuyên và bổ sung nhiều chất xơ vào bữa ăn thì tư thế ngủ cũng cần được lưu ý.

Đêm xuống là lúc cả cơ thể buông lỏng sau một ngày dài ăn vội uống vã, chạy deadline không ngừng nghỉ. Thế nhưng, không ít người vừa đặt lưng xuống giường đã phải trằn trọc vì bụng ì ạch, nóng rát cổ họng hoặc sáng dậy nặng nề vì đường ruột đình công.

Khi nhắc đến chăm sóc đường ruột, hầu hết mọi người chỉ nghĩ tới chuyện uống nhiều nước, tập thể dục hay ăn thêm rau xanh. Ít ai để ý rằng tư thế ngủ cũng tác động trực tiếp đến cách dạ dày và đại tràng vận hành, nhất là với những ai đang gặp vấn đề về tiêu hóa.

Tư thế ngủ tốt nhất cho hệ tiêu hóa

Theo chuyên gia nội khoa, bác sĩ Manira Dhasmana, ngủ nghiêng bên trái mang lại lợi ích rõ rệt cho hệ tiêu hóa.

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Do dạ dày nằm ở bên trái cơ thể và ở phía dưới thực quản, tư thế này giúp giữ thức ăn cùng axit tách khỏi cơ vòng thực quản dưới, từ đó giảm nguy cơ axit trào ngược lên thực quản cũng như hạn chế ợ chua và khó tiêu.

Áp lực công việc và thói quen ăn uống thất thường đang khiến nhiều người trẻ phải đối mặt với hàng loạt rắc rối đường ruột. Hội chứng ruột kích thích đi kèm táo bón, hội chứng ruột lười, bệnh viêm ruột hay các vấn đề tiêu hóa khác không chỉ gây khó chịu thể chất mà còn làm giấc ngủ chập chờn và kéo theo căng thẳng triền miên.

Lợi ích của việc nằm nghiêng trái còn nằm ở cách trọng lực hỗ trợ đường ruột làm việc trơn tru:

- Hỗ trợ nhu động ruột: Trọng lực giúp chất thải di chuyển thuận lợi qua đại tràng lên, sang đại tràng ngang rồi xuống đại tràng dưới, tạo đà để cơ thể đi vệ sinh dễ dàng hơn vào buổi sáng.

- Có lợi cho phụ nữ mang thai: Tư thế này giúp giảm bớt tình trạng ợ chua thường gặp ở thai kỳ, đồng thời cải thiện lưu lượng máu, hỗ trợ chức năng thận và giảm sức ép lên gan do tử cung gây ra.

Tư thế ngủ không tốt cho hệ tiêu hóa

Không phải cứ nằm xuống giường là hệ tiêu hóa đều được thư giãn như nhau. Những tư thế như nằm nghiêng bên phải, nằm ngửa hay nằm sấp đều có thể khiến đường ruột kém thoải mái hơn.

Nằm nghiêng về bên phải sau bữa ăn dễ làm dấy lên cảm giác ợ nóng và khó tiêu. Nằm ngửa lại tạo điều kiện để axit dễ trào ngược lên cổ họng, gây đau rát và khó chịu suốt đêm, trong khi nằm sấp dồn áp lực lên các cơ quan nội tạng khiến quá trình tiêu hóa gặp trở ngại.

Ảnh minh họa

Ngược lại, với người hay bị trào ngược dạ dày thực quản hoặc ợ chua, việc kê cao đầu khi ngủ có thể mang lại nhiều cải thiện đáng kể.

Những thói quen khi ngủ khác cần tránh

Chọn đúng tư thế ngủ mới chỉ là một nửa câu chuyện, thói quen ăn uống và sinh hoạt trước giờ lên giường cũng quan trọng không kém. Ngủ ngay sau khi ăn khiến quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất kém hiệu quả, vừa dễ tích tụ mỡ vừa làm tăng nguy cơ đột quỵ, bởi cơ thể tiêu hóa tốt nhất khi ở tư thế đứng hoặc ngồi thẳng.

Theo Hellodoktor, bạn nên đi ngủ cách bữa ăn tối khoảng 3 tiếng, tối thiểu là 2 tiếng, và ngay cả việc chờ được 1 tiếng cũng đã góp phần giảm nguy cơ đột quỵ. Bên cạnh đó, bữa ăn sát giờ ngủ không nên quá mặn, và đi bộ nhẹ nhàng sau ăn cũng là cách đơn giản giúp giấc ngủ sâu hơn.