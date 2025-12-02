Cứu nạn nhân TNGT được hỗ trợ đến 5 triệu đồng: Sẽ bớt cảnh thấy chết không cứu

Theo Nghị định 279/2025 quy định về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 15/12, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ đến 5 triệu đồng từ quỹ này. Đây là một chính sách rất nhân văn và thiết thực, góp phần tăng cơ hội được cấp cứu, điều trị kịp thời của nạn nhân, đồng thời khuyến khích tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

5 triệu đồng là khoản tiền không nhỏ, vừa là hỗ trợ vừa mang tính chất động viên, cổ vũ và ghi nhận nghĩa cử; khi mà chúng ta từng nhiều lần đau xót về những vụ nạn nhân bị bỏ mặc làm ngơ sau khi bị xe đụng giữa đường.

Đành rằng khi cứu người gặp nạn, chẳng ai không mong cầu được trả ơn mà chỉ muốn nạn nhân nhanh chóng được cấp cứu, điều trị để bảo toàn mạng sống, giảm bớt đau đớn và nguy cơ thương tật, tàn phế. Tuy nhiên, một số điều có thể khiến người qua đường đắn đo cân nhắc hoặc chần chừ khi đưa ra quyết định. Số tiền hỗ trợ có thể bù đắp chi phí xăng xe và thời gian bỏ ra, để ngay cả những người ở hoàn cảnh khó xử cũng có thể dứt khoát, nhanh chóng hơn khi đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Và điều quan trọng hơn cả, chính sách hỗ trợ người cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông là thông điệp rõ ràng, thiết thực để tôn vinh, ghi nhận người làm việc tốt, cổ vũ, khuyến khích hành động vị tha, tương thân tương ái. Khách qua đường khi thấy người gặp nạn sẽ tự tin cứu giúp vì biết đang có cả cộng đồng ở bên ủng hộ mình.

Chính sách hỗ trợ đến 5 triệu đồng sẽ giúp nhiều người yên tâm, dứt khoát hơn khi quyết định cứu người bị tai nạn giao thông. (Ảnh minh họa: AI)

Tuy nhiên, bên cạnh việc hỗ trợ bằng tiền, để giảm thiểu tình trạng bỏ mặc nạn nhân tai nạn giao thông, cần có biện pháp hiệu quả hơn để bảo vệ người cứu họ. Thực tế, không ít trường hợp "ngó lơ" không phải vì máu lạnh hay vô cảm, mà vì muốn ưu tiên sự an toàn của bản thân, vì đề phòng tình huống người nhà nạn nhân chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì đã xông vào đánh đập họ.

Vụ việc mới đây nhất xảy ra lúc 23h ngày 7/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh cùng em trai, bạn bè đi qua khu vực đê đối diện Chùa Dù, xã Nhân Thắng, Bắc Ninh thì phát hiện người bị thương do tai nạn giao thông, liền tri hô, hỗ trợ và giúp liên lạc. Người nhà nạn nhân khi đến nơi lập tức chửi bới và xông vào hành hung vì cho rằng chính nhóm anh Vĩnh gây tai nạn.

Kết cục, anh Vĩnh bị chấn thương phần mềm nặng và đứt một bên tai, em trai bị đánh đến mức nhập viện trong tình cảnh nguy kịch.

Bản thân tôi cũng từng gặp phiền toái vì làm việc tốt. Đi chơi đêm về gặp người say rượu bị nạn nằm giữa đường, tôi nghĩ cứu người như cứu hỏa, liền cùng bạn bè chở anh ta đến bệnh viện. Khi gia đình nạn nhân tới, họ nghĩ tôi là người gây đụng xe, đòi xem giấy tờ, rồi nhằng nhẵng quấy rối suốt nhiều ngày, hết chửi mắng, đe dọa đến bắt bỏ tiền đền cái đồng hồ mà người say rượu kia bị mất.

Sau vụ đó, thấy ai bị nạn, tôi vẫn luôn cố gắng giúp, nhưng vì sợ bị cuốn vào rắc rối, mất thời gian, mất việc nên đắn đo, chần chừ hơn xưa rất nhiều.

Trước lựa chọn có cứu người bị nạn hay không, có lẽ điều phần lớn mọi người cân nhắc chẳng phải là "có lợi ích gì không" mà là "liệu có làm ơn mắc oán, làm tốt gặp họa?". Nếu giải quyết được nỗi sợ này, chắc chắn chuyện "thấy chết không cứu" sẽ chẳng còn tiếp diễn, nhất là khi đã có chính sách động viên, hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.



