Việt Nam trồng nhiều loại quả được đánh giá là thực phẩm tốt nhất thế giới: Ăn vào bổ từ trong ra ngoài

Chuyên trang ẩm thực danh tiếng Good Food (Anh) xếp quả bơ vào nhóm thực phẩm tốt nhất thế giới. Điều đáng mừng là loại quả này không hề xa lạ với người Việt và đang được trồng rộng rãi tại nhiều vùng trong nước.

Bơ là giống cây ngoại nhập, có nguồn gốc từ khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Mexico, Cuba và các quốc gia Trung Mỹ. Cây bơ được người Pháp đưa vào Việt Nam từ những năm 1940. Nhờ điều kiện khí hậu tương đồng, bơ nhanh chóng thích nghi và phát triển mạnh, trở thành cây trồng phổ biến tại Tây Nguyên và nhiều vùng lân cận. Hiện năng suất và chất lượng bơ Việt Nam được đánh giá ổn định, có lợi thế cạnh tranh.

Bơ "siêu thực phẩm" tốt cho sức khỏe.

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – Cơ sở 3, bơ chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như chất béo, carbohydrate, protein, kali, chất xơ, vitamin B, vitamin E. Ngoài ra, loại quả này còn giàu vitamin C, vitamin K và nhiều khoáng chất khác. Trong 100g thịt bơ có: 1,9g đạm, 2,3g tinh bột, 9,4g chất béo (chủ yếu là chất béo không bão hòa), 0,5g chất xơ, 60mg canxi, 351mg kali, 17mg vitamin C, 2,66mg vitamin E và 35mcg folate.

Nhiều lợi ích nổi bật đối với sức khỏe

Tốt cho tim mạch

Theo bác sĩ Vũ, bơ là nguồn giàu kali – khoáng chất quan trọng giúp giảm huyết áp. 100g bơ cung cấp khoảng 14% nhu cầu kali mỗi ngày, cao hơn mức của chuối (chỉ khoảng 10%). Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bơ giúp giảm triglyceride và cholesterol máu, từ đó hỗ trợ duy trì sức khỏe tim mạch.

Tăng miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa

Nhờ chứa nhiều acid béo không bão hòa và vitamin E, bơ có khả năng giảm viêm, hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp phòng ngừa các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, viêm khớp.

“Bơ giàu chất xơ hòa tan – chiếm khoảng 25% tổng lượng chất xơ. Loại xơ này tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển, hỗ trợ tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón, giúp kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ viêm hoặc ung thư đại tràng”, bác sĩ Vũ cho hay.

Giảm nguy cơ ung thư

Bơ chứa folate, phytochemical và carotenoid – những chất đã được chứng minh có khả năng giảm nguy cơ một số loại ung thư. Một quả bơ có thể cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu folate mỗi ngày của người trưởng thành.

Bác sĩ Vũ cho biết thêm, folate giúp ngăn tích tụ homocystein – chất ảnh hưởng tới tuần hoàn máu não. Một quả bơ trung bình (400g) có thể đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu folate mỗi ngày, hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Bơ cũng giàu vitamin B6, tốt cho hoạt động não bộ và giúp ngăn chứng thiếu máu, đặc biệt ở phụ nữ. Folate rất cần thiết cho phụ nữ mang thai, giúp ngừa dị tật ống thần kinh và giảm nguy cơ sảy thai.

Bơ tốt cho sức khỏe (ảnh minh họa).

Tốt cho mắt

Bơ chứa nhiều lutein và zeaxanthin hai chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Phần thịt màu xanh đậm gần vỏ chứa lượng lớn nhất các chất này.

Bác sĩ Vũ cho hay, dầu bơ được dùng rộng rãi trong mỹ phẩm nhờ khả năng dưỡng ẩm, làm mềm da, hỗ trợ điều trị vảy nến. Hàm lượng vitamin E cao giúp làm mờ sẹo và thúc đẩy lành vết thương. Với tóc, các vitamin B, C, E cùng beta-carotene giúp tóc mềm mượt, giảm hư tổn.

Bảo vệ xương

Vitamin K trong bơ có vai trò tăng cường hấp thu canxi và hạn chế thất thoát canxi qua đường tiểu. Chỉ nửa quả bơ đã cung cấp khoảng 18% nhu cầu vitamin K hằng ngày, giúp duy trì sức khỏe xương và phòng ngừa loãng xương, bác sĩ Vũ thông tin.

Ngoài giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, theo BS Vũ, trong y học cổ truyền, thịt quả bơ được dùng sắc uống chữa ngộ độc thực phẩm, giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ và điều trị đau dạ dày.