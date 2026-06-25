VKS đề nghị mức án 27-28 năm tù với bị cáo Nguyễn Văn Hưng cho 2 tội danh tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáng 25/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nam Triệu.

VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu) 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và từ 7-8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt chung từ 27 đến 28 năm tù.

Bị cáo Lê Tiến Quý, cựu giám đốc Xí nghiệp X30, bị đề nghị từ 13-14 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tính (thủ quỹ Công ty Nam Triệu) bị đề nghị từ 4-5 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và từ 3-4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt từ 7 đến 9 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung (kế toán), Vũ Văn Thuận (Giám đốc Công ty Phố Hòa Long), Ngô Văn Dẫn (nguyên Phó trưởng ban kế hoạch, kinh doanh) và Phan Minh Cường (nhân viên Ban kế hoạch kinh doanh) cùng bị đề nghị từ 4-6 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Những người còn lại bị đề nghị mức án cao nhất đến 4 năm 6 tháng tù, thấp nhất cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (ngoài cùng bên trái) cùng các bị cáo tại phiên xét xử. (Ảnh: Hồng Nguyên)

Về trách nhiệm dân sự, VKS xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là 23,8 tỷ đồng, trong đó thiệt hại từ hành vi lợi dụng chức vụ là 5,6 tỷ đồng, đã được khắc phục toàn bộ.

Thiệt hại về tội tham ô là hơn 18 tỷ đồng, VKS đề nghị buộc các bị cáo có trách nhiệm chính phải tiếp tục nộp lại số tiền chiếm đoạt.

Trong đó, Nguyễn Văn Hưng phải nộp lại hơn 6,3 tỷ đồng. Đến nay bị cáo đã nộp khắc phục hơn 3,2 tỷ đồng và còn phải tiếp tục nộp hơn 3 tỷ đồng.

Lê Tiến Quý bị buộc nộp lại hơn 11 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản tiền các bị cáo khác đã tự nguyện nộp khắc phục, số tiền còn phải thi hành là hơn 10 tỷ đồng, bị cáo mới nộp được khoảng 443 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Công ty Nam Triệu (Hà Nội) thuộc Bộ Công an , ngành nghề sản xuất đóng tàu, thuyền, biển số xe, các sản phẩm phục vụ lực lượng công an… Còn Xí nghiệp X30 (ở TP.HCM) của Nam Triệu có chức năng sản xuất cơ khí, giường tủ, bàn ghế…

Từ năm 2018 đến 2024, Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 và Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 cùng đồng phạm, trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước đã không trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công.

Nhóm này còn nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt; sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán nhiều nguồn thu của Xí nghiệp X30.

Các bị cáo còn tạo lập nguồn tiền chênh lệch để ngoài sổ sách để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu cùng Xí nghiệp X30 tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng.

Cụ thể từ năm 2018 – 2020, trong quá trình sản xuất tủ đựng vũ khí, bị cáo Hưng và đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống giá trị vật tư, hợp thức hồ sơ, chứng từ để rút tiền, bỏ ngoài sổ sách gây thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng.

Tiếp đến, tháng 12/2021, Cục Trang bị kho vận – Bộ Công an ký hợp đồng để Công ty Nam Triệu sản xuất “hàng rào cơ động và ghế thẩm vấn đối tượng”, tổng trị giá gần 54 tỷ đồng.

Quá trình triển khai hợp đồng trên Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị các gói thầu vật tư, tạo ra các khoản tiền chênh lệch, bỏ ngoài sổ sách kế toán để chiếm đoạt hơn 17,5 tỷ đồng. Trong đó, việc gian lận trong quá trình sản xuất hơn 3.079 ghế thẩm vấn gây thiệt hại hơn 14,3 tỷ đồng.

Còn trong việc sản xuất hàng rào chữ A, viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Văn Hưng và các cấp dưới đã nâng giá trị vật tư, chi phí sản xuất, bỏ ngoài hệ thống kế toán, gây thiệt hại 550 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Hưng khi làm lãnh đạo Công ty Nam Triệu kiêm Giám đốc Xí nghiệp X30 đã có hành vi tham nhũng trong các khoản thu từ vẽ chế tạo, thiết kế xe cơ giới; sửa chữa xe; thanh lý thép…

Theo viện kiểm sát, 17 người trong vụ án gây thiệt hại tổng số hơn 23,8 tỷ đồng và đến giai đoạn truy tố, họ cùng những người liên quan đã nộp lại hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.