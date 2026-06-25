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Hỗn chiến trong đêm khiến 2 người nhập viện

Huỳnh Thuỷ
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Nhóm đối tượng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trong đêm, khiến 2 người nhập viện. Công an đã thu giữ 10 dao và 1 nỏ bắn bi sắt để phục vụ điều tra.

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng mang hung khí nguy hiểm tham gia vụ hỗn chiến trong đêm khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ án, còn có 8 đối tượng chưa đủ 18 tuổi được gia đình bảo lãnh và 2 đối tượng đang điều trị tại bệnh viện, chờ xử lý sau.

Nhóm đối tượng cùng tang vật trong vụ hỗn chiến.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Văn Tùng (16 tuổi) và Hồ Viết Huy (20 tuổi), cùng trú xã Ea Drăng, có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 21h ngày 19/6, hai bên nhắn tin qua mạng xã hội hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 1h ngày 20/6, hai nhóm rủ thêm hàng chục đối tượng mang dao rựa, nỏ bắn đạn bi và gạch đá đến bờ đập sinh thái, thôn 1, xã Ea Drăng để hỗn chiến.

Tại đây, hai nhóm lao vào đánh nhau. Hậu quả, 2 người trong nhóm của Tùng bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Drăng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng xác minh, làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm 10 con dao các loại , 1 nỏ bắn đạn bi sắt.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

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Tags

hỗn chiến

công an tỉnh Đắk Lắk

Phòng Cảnh sát Hình sự

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