Cuộc truy vết 10 năm tại Congo: Phát hiện loài khỉ bí ẩn tuyệt đẹp đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng

Dù sở hữu diện mạo tuyệt đẹp với mảng mặt màu cam kem nổi bật, loài sinh vật này đang phải đối mặt với nguy cơ biến mất vĩnh viễn ngay khi vừa bước ra ánh sáng.

Thế kỷ 21 dường như không còn nhiều chỗ cho những bất ngờ lớn về thế giới động vật có vú, đặc biệt là các loài linh trưởng vốn đã được giới phân tích và các nhà phân loại học ghi nhận vô cùng đầy đủ. Tuy nhiên, vùng lõi rừng rậm tăm tối của Cộng hòa Dân chủ Congo một lần nữa chứng minh nơi đây vẫn là chiếc hộp bí ẩn khổng lồ của hành tinh.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa chính thức công bố việc phát hiện và mô tả thành công loài khỉ mới có tên khoa học là Colobus congoensis. Người dân bản địa gọi sinh vật này bằng cái tên Likweli. Đây là loài khỉ châu Phi thứ năm được phát hiện từ một quần thể hoàn toàn chưa từng được ghi nhận trong suốt 75 năm qua.

Phát hiện loài khỉ mới Colobus congoensis (tên địa phương là Likweli) tại Lưu vực sông Congo là một sự kiện cực kỳ hiếm hoi trong thế kỷ 21. Quá trình tìm kiếm kéo dài hơn một thập kỷ từ bức ảnh man mớ đầu tiên năm 2008 đến các cuộc khảo sát chuyên sâu từ 2018 đến 2022 với 114 lần ghi nhận.

Hành trình hơn một thập kỷ theo dấu bóng ma vòm cây

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2008, khi hai nhà bảo tồn Ashley Vosper và Bernard Ikembelo vô tình chụp được bức ảnh mờ nhạt về một sinh vật lạ nằm vắt vẻo trên tầng mái rừng phía đông sông Lomami. Sinh vật mang bộ lông đen tuyền nhưng có những vệt màu kỳ lạ ở phần mặt. Dù vậy, những đầu mối ít ỏi nhanh chóng chìm vào quên lãng do điều kiện địa hình quá hiểm trở.

Phải đến tháng 11 năm 2018, cơ hội mới thực sự mở ra khi đội tuần tra do nhà nghiên cứu Jean-Pierre Kapale dẫn đầu ghi lại được những hình ảnh sắc nét về một cá thể khỉ đen với mảng da màu cam hồng kéo dài quanh mũi và miệng, đi kèm mảng lông trắng muốt dưới đuôi.

Sự kiện này kích hoạt chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn trải dài từ năm 2018 đến 2022 xung quanh Vườn quốc gia Lomami. Bằng các phương pháp đếm tuyến, ghi hình và theo dõi tiếng gọi bình minh, nhóm khảo sát đã ghi nhận tổng cộng 114 lần xuất hiện của loài sinh vật bí ẩn này.

Loài khỉ này có đặc điểm nhận dạng độc đáo: lông đen bóng, mảng da màu cam kem quanh mũi miệng, mảng trắng dưới đuôi và kích thước nhỏ (nặng khoảng 7 kg). Bốn luồng bằng chứng độc lập khẳng định đây là loài mới: giải phẫu hình thái, phân tích mẫu mô da/xương, âm thanh tiếng gầm đặc trưng và dữ liệu di truyền DNA cho thấy sự phân tách tiến hóa từ 4,1 đến 5,8 triệu năm trước.

Bốn mắt xích chứng cứ đập tan mọi nghi ngờ

Để khẳng định Likweli là một loài hoàn toàn mới chứ không phải biến thể địa phương, các nhà khoa học đã thu thập bốn luồng bằng chứng độc lập vô cùng đanh thép.

Thứ nhất là đặc điểm hình thái. Mẫu vật thu được từ các đợt truy quét nạn săn bắn trái phép cho thấy Likweli sở hữu vóc dáng nhỏ hơn hẳn so với các loài cùng chi Colobus. Một con trưởng thành chỉ nặng khoảng 7 kg, sở hữu đôi tai xếp nếp và mảng da màu cam kem cực kỳ đặc trưng ở vùng mặt.

Thứ hai là dữ liệu âm thanh. Tiếng gầm trầm đục truyền qua lớp canopy dày đặc của Likweli có nhịp xung nhanh, tần số cơ bản cao và kèm theo tiếng khụt khịt đặc trưng ở cuối chuỗi câu kêu, hoàn toàn khác biệt với các loài khỉ lân cận.

Thứ ba là bằng chứng di truyền DNA. Kết quả phân tích cho thấy họ hàng gần nhất của Likweli là loài khỉ colobus đen (Colobus satanas), sống cách đó hơn 1.200 km. Dữ liệu bộ gen chỉ ra rằng hai nhánh này đã tách biệt và tiến hóa độc lập từ 4,1 đến 5,8 triệu năm trước. Sự cô lập địa lý bởi các dòng sông lớn ở Lưu vực sông Congo chính là rào cản tự nhiên tạo nên sự phân tách sinh học sâu sắc này.

Thứ tư là sự đóng góp của tri thức bản địa. Dù chỉ có người dân ở 8 trong số 52 làng mạc được phỏng vấn từng nhìn thấy sinh vật này, sự hỗ trợ từ các thợ săn và nhà tự nhiên học người Congo đã giúp hoàn thiện các mảnh ghép phân bố không gian của loài.

Loài này đối mặt với nguy cơ biến mất ngay khi vừa được phát hiện do phạm vi phân bố hẹp (1.700 km2), bị đe dọa bởi nạn săn bắn và sự xâm lấn của các khu dân cư mới.

Phát hiện bên bờ vực sinh tồn

Tài sản tự nhiên vô giá này vừa phát hiện đã phải đối mặt với thực tế nghiệt dã. Dữ liệu khảo sát cho thấy Likweli chỉ sống trong một vùng không gian hẹp khoảng 1.700 km2 giữa hệ thống sông Lomami và sông Congo.

Sự cô lập từng giúp loài sinh vật này tiến hóa an toàn suốt hàng triệu năm qua nay lại trở thành gót chân Achilles. Từ năm 2015 đến năm 2023, đã có ít nhất 15 ngôi làng mới mọc lên trong và xung quanh vùng đệm của vườn quốc gia. Nạn săn bắt lấy thịt rừng cùng sự thu hẹp diện tích rừng tự nhiên đang đẩy quần thể khiêm tốn này vào thế nguy hiểm.

Trước thực trạng đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất xếp Likweli vào nhóm Sắp nguy cấp (Endangered) trong Danh mục đỏ của IUCN. Việc thắt chặt quản lý Vườn quốc gia Lomami và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương hiện là con đường duy nhất để giữ lại loài linh trưởng đặc biệt này cho Trái Đất.