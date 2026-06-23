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Cục Thuế gửi thông báo quan trọng đến ai dùng eTax Mobile

Khánh Huy
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Cục Thuế vừa hướng dẫn người nộp thuế sử dụng ứng dụng eTax Mobile để gửi phản hồi về các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế, đồng thời theo dõi và tra cứu kết quả xử lý trực tuyến mà không cần đến trực tiếp cơ quan thuế.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, người nộp thuế có thể thực hiện toàn bộ quá trình gửi phản hồi và nhận kết quả xử lý ngay trên ứng dụng eTax Mobile thông qua các bước đơn giản.

Cụ thể, để gửi phản hồi về nghĩa vụ thuế, người nộp thuế truy cập vào màn hình "Nộp thuế" hoặc "Tra cứu nghĩa vụ thuế" trên ứng dụng và lựa chọn chức năng "Gửi phản hồi".

Tại đây, người nộp thuế nhập nội dung phản ánh, kiến nghị hoặc vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế. Trường hợp cần bổ sung căn cứ, hồ sơ chứng minh, người dùng có thể đính kèm tài liệu dưới nhiều định dạng như Word, Excel, PDF, JPG hoặc PNG.

Sau khi hoàn tất thông tin, người nộp thuế xác nhận và gửi phản hồi đến cơ quan thuế. Hệ thống sẽ ghi nhận và chuyển nội dung đến cơ quan thuế để xem xét, xử lý.

Không chỉ hỗ trợ gửi phản hồi, eTax Mobile còn cho phép người nộp thuế theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ một cách trực quan thông qua trạng thái hiển thị trên ứng dụng.

Theo đó, người nộp thuế có thể nhận biết tình trạng xử lý thông qua màu sắc của nút "Kết quả":

- Nút màu đỏ thể hiện phản hồi đang được cơ quan thuế xử lý.

- Nút màu xanh thể hiện cơ quan thuế đã có kết quả trả lời. Người nộp thuế có thể xem nội dung phản hồi cũng như các tài liệu đính kèm (nếu có).

Cục Thuế cho biết người nộp thuế có thể tra cứu lịch sử phản hồi trong vòng 1 năm. Việc tìm kiếm được thực hiện linh hoạt theo ID khoản nộp, ID phản hồi hoặc khoảng thời gian phát sinh.

Bên cạnh đó, khi cơ quan thuế hoàn tất xử lý, ứng dụng eTax Mobile sẽ tự động gửi thông báo đến người nộp thuế. Người dùng cũng có thể tra cứu lại các thông báo này tại chức năng "Thông báo hành chính của CQT" trên ứng dụng.

Việc bổ sung tính năng gửi phản hồi và theo dõi kết quả xử lý trên eTax Mobile được kỳ vọng giúp người nộp thuế chủ động hơn trong việc trao đổi với cơ quan thuế, giảm thời gian đi lại, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quá trình giải quyết các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế gửi thông báo quan trọng đến ai dùng eTax Mobile - Ảnh 1.

Nguồn: Cục Thuế.

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