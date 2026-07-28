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Cục CSGT đề nghị cấm mượn làn đường ngược chiều để vượt xe

Minh Tuệ
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Trước tình trạng tài xế vượt xe bất chấp quy tắc an toàn, Cục CSGT đề nghị bố trí kẻ vạch liền tại vạch tim đường, không cho việc mượn làn ngược chiều để vượt xe.

Trong cuộc làm việc giữa Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam, Cục CSGT (Bộ Công an) đề nghị trong tổ chức giao thông mới phải bỏ tư duy cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt xe như hiện nay.

Theo Cục CSGT, thống kê nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là do việc vượt xe mượn làn đường ngược chiều (chiếm trung bình 15% trên tổng số nguyên nhân tai nạn giao thông).

Cục CSGT đề nghị cấm mượn làn đường ngược chiều để vượt xe an toàn hơn - Ảnh 1.

Vượt ẩu là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông.

Tài xế luôn có xu hướng lấn sang làn đường ngược chiều hoặc phần đường (nơi tổ chức giao thông có vạch tim đường dạng đơn, nét đứt - vạch 1.1), không đi về bên phải theo chiều đi của mình. Lâu dần, người lái xe hình thành thói quen không muốn đi theo kiểu “xếp hàng”, có xe phía trước cùng chiều là tìm cách vượt. Vượt xe bất chấp quy tắc an toàn, lái xe chỉ tư duy không có biển báo cấm vượt là được vượt.

Việc vượt ẩu diễn ra tràn lan ngay tại các quãng đường quanh co, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt (do mưa hoặc tác động khác), vượt khi phía trước tại làn ngược chiều đang có phương tiện chạy tới…

Do vậy, Cục CSGT cho rằng, trong tổ chức giao thông mới cần quy định lại về việc vượt xe, không cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt tại một số tuyến cụ thể như đường hẹp không đảm bảo an toàn cho vượt xe, đường quanh co, đèo dốc, khi trời tối tầm nhìn hạn chế...

Việc vượt xe được thực hiện qua chuyển làn đường và đi đúng làn đường cùng chiều hoặc bố trí làn vượt xe.

Để khắc phục những nguy hiểm do vượt xe tại đoạn đường cong cua, hẹp, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kẻ vạch liền tại vạch tim đường, không cho việc mượn làn ngược chiều để vượt xe.

Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
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Cục Đường Bộ Việt Nam

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