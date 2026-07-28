HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Quốc Nam
|

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Cao Bằng, ông Lương Tuấn Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng chủ trì kỳ họp.

Lương Tuấn Hùng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

HĐND tỉnh Cao Bằng tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng - Phan Thăng An đề nghị các đại biểu HĐND phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Các đại biểu cần tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, khách quan và có tính xây dựng, bảo đảm các nghị quyết được thông qua thực sự đúng quy định của pháp luật, sát yêu cầu thực tiễn và có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện.

Trong bối cảnh tỉnh Cao Bằng đang tập trung tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ, mỗi quyết nghị của HĐND không chỉ giải quyết yêu cầu của hiện tại mà còn góp phần định hình không gian phát triển của Cao Bằng trong những năm tới. Đó cũng là trách nhiệm chính trị của mỗi đại biểu trước cử tri và nhân dân, đồng thời là yêu cầu đặt ra đối với chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trình bày Tờ trình số 2558 ngày 21/7/2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 do được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, HĐND tỉnh Cao Bằng xem xét bầu bổ sung chức danh trên đối với ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng. Kết quả kiểm phiếu 100% đại biểu có mặt tán thành bầu ông Lương Tuấn Hùng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lương Tuấn Hùng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 2.

Chân dung ông Lương Tuấn Hùng, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Cũng trong kỳ họp, HĐND tỉnh Cao Bằng thực hiện quy trình và biểu quyết nhất trí 100% cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lưu Công Hữu - nguyên Giám đốc Sở Tài chính, bà Nguyễn Ngọc Thư - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Phạm Xuân Tùng - nguyên Giám đốc Sở Công Thương, ông Hà Ngọc Tú - nguyên Chánh thanh tra tỉnh do chuyển công tác khác.

Quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ban Chấp hành Trung ương

UBND tỉnh Cao Bằng

Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại