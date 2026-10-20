Cụ ông 101 tuổi "thách thức tuổi già" nhờ chế độ ăn hải sản, uống Coca mỗi ngày

Cụ Tăng 101 tuổi luôn thấy ngon miệng và ăn khá khỏe. Trong một bữa, cụ có thể ăn hết nửa bát cơm cùng cả đĩa cua.

Cụ Lục Thế Tăng, 101 tuổi, sống tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vì thói quen ăn uống khác với những gì nhiều người vẫn cho là lành mạnh ở người cao tuổi.

Cụ Tăng thích uống Coca-Cola, Sprite và yêu thích các món hải sản, cụ vẫn duy trì cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh.

Trong khi nhiều người trẻ Trung Quốc ngày càng chú trọng sức khỏe, từ điều chỉnh chế độ ăn theo quan niệm dưỡng sinh truyền thống đến hạn chế đường và ngâm chân mỗi ngày, cụ Lục lại có những sở thích riêng.

Cụ Lục Thế Tăng năm nay đã 101 tuổi nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh và minh mẫn - Ảnh: SCMP

Cụ đặc biệt quan tâm đến chuyện ăn uống. Dù sống ở vùng nông thôn, cứ khoảng 5 ngày, cụ lại đi xe ba bánh ra chợ trong thị trấn để mua cá, tôm, cua cùng thịt lợn và rau củ.

Cụ Lục cho biết phần lớn số tiền tiết kiệm được dành cho việc ăn uống. Hai người con trai của cụ, một người sống ở Bắc Kinh, người còn lại điều hành nhà máy gần nhà, đã thuê người chăm sóc để hỗ trợ cụ trong sinh hoạt hằng ngày.

Cụ Tăng dự trữ nước ngọt có gas trong nhà - Ảnh: SCMP

Theo người chăm sóc, cụ luôn thấy ngon miệng và ăn khá khỏe. Trong một bữa, cụ có thể ăn hết nửa bát cơm cùng cả đĩa cua.

Ngoài hải sản, cụ còn thích các loại nước ngọt có ga như Coca-Cola và Sprite. Món đồ uống yêu thích của cụ là Sprite ướp lạnh, pha thêm vài giọt rượu trắng. Cụ cũng thường ăn các loại trái cây có vị ngọt như dưa hấu, lê và quýt.

Cụ Lục duy trì lịch sinh hoạt tương đối ổn định. Cụ ăn tối và kết thúc bữa ăn vào khoảng 17h, sau đó đi ngủ lúc 20h. Cụ thường thức dậy lúc 4h sáng, nằm trên giường thư giãn và vận động nhẹ trong khoảng hai tiếng rồi mới rời giường lúc 6h. Đến buổi trưa, cụ lại chợp mắt một lúc.

Cụ Tăng đam mê ăn hải sản - Ảnh: SCMP

Cụ tự hào về tình trạng sức khỏe của mình. “Một số người cao tuổi có thể bị đột quỵ sau khi ngã, nhưng tôi hoàn toàn ổn. Tôi cũng vẫn nhớ khá rõ những chuyện thời trẻ”, cụ chia sẻ. Cụ cho biết mình hiếm khi bị cảm lạnh và huyết áp tương đối thấp.

Bên cạnh đó, cụ hài lòng với khoản trợ cấp tuổi già nhận được mỗi tháng. Tại tỉnh Chiết Giang, người từ 100 tuổi trở lên được trợ cấp 800 nhân dân tệ (khoảng 120 USD) mỗi tháng. Trong khi đó, người từ 90 đến 99 tuổi nhận 100 nhân dân tệ mỗi tháng.

Câu chuyện về cụ Lục khiến nhiều người dùng mạng xã hội tò mò. Một người bình luận rằng việc cụ sống đến 101 tuổi dù uống Coca-Cola có thể khiến một số chuyên gia dinh dưỡng “không vui”. Người khác cho rằng tâm trạng tốt và giờ giấc ngủ nghỉ đều đặn là những yếu tố quan trọng giúp cụ sống thọ.

Một ý kiến khác nhận định có những người vốn sở hữu thể trạng đặc biệt, trong khi lối sống chỉ đóng vai trò thứ yếu đối với tuổi thọ của họ.