Cú ngã ngựa đau đớn của ông hoàng phóng vé đắt show nhất Việt Nam

Việc lặp lại chính mình khiến nam diễn viên không còn đem đến sự mới mẻ cho khán giả.

Nhắc đến những ngôi sao phòng vé hot nhất Việt Nam thì Quang Tuấn là cái tên không thể bỏ qua. Trong năm 2025, anh tham gia 6 bộ phim điện ảnh, bao gồm Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, Quỷ Nhập Tràng, Nhà Ma Xó, Truy Tìm Long Diên Hương, Thiên Đường Máu và Sợi Chỉ Đỏ dù phim đang hoãn ra mắt. Năm 2026, nam diễn viên vẫn là cái tên thường xuyên xuất hiện trước truyền thông với phần 2 của Quỷ Nhập Tràng, Quỷ Bắt Hồn và 2 dự án vừa được công bố là Mật Mã Đông Dương và Sợi Chỉ Đỏ. Tần suất đóng phim điện ảnh dày đặc khiến Quang Tuấn nghiễm nhiên trở thành một trong những ngôi sao đắt show nhất Việt Nam hiện tại.

Về mặt thành tích, cũng có thể nói Quang Tuấn là một "bảo chứng phòng vé" của điện ảnh Việt, sở hữu chuỗi tác phẩm liên tiếp cán mốc trăm tỷ (Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối - 173 tỷ đồng, Truy Tìm Long Diên Hương - 206 tỷ đồng, Quỷ Nhập Tràng - 149 tỷ đồng, Thiên Đường Máu - 126 tỷ đồng, Quỷ Nhập Tràng 2 - 120 tỷ đồng). Anh cũng là cái tên được các nhà sản xuất ưu ái trong dòng phim kinh dị. Thế nhưng sau Quỷ Bắt Hồn, cảm giác này dường như không còn trọn vẹn. Sau 1 tháng ra mắt, bộ phim chỉ đạt doanh thu 36 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc bộ phim khó có khả năng hoà vốn, cũng như chấm dứt chuỗi phim trăm tỷ mà Quang Tuấn duy trì trong 2 năm qua. Quan trọng hơn, điều gây tiếc nuối không phải là con số hiển thị trên Box Office mà là chính nam diễn viên.

Diễn xuất một màu

Trong Quỷ Bắt Hồn, Quang Tuấn vào vai Hùng - một người cha đơn thân vừa mang nỗi đau mất vợ, vừa chật vật nuôi con trai có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường. Đây là mẫu nhân vật vốn có rất nhiều tiềm năng để khai thác: một người đàn ông bị dằn vặt bởi quá khứ, mắc kẹt giữa trách nhiệm làm cha và những sang chấn chưa thể chữa lành. Thế nhưng, những gì hiện lên trên màn ảnh lại khá nhạt nhòa.

Nhân vật Hùng có bi kịch nhưng không đủ chiều sâu. Những mâu thuẫn trong quan hệ cha con được xây dựng khá vội vàng, chủ yếu thông qua lời thoại thay vì các tình huống đủ sức thuyết phục. Hành trình đối đầu với thế lực siêu nhiên cũng dần bị biến thành chuỗi màn hù dọa, rượt đuổi quen thuộc, khiến câu chuyện thiếu điểm nhấn về mặt cảm xúc. Điều đó kéo theo việc Quang Tuấn cũng không có nhiều "đất" để bứt phá.

Mặt khác, chính nam diễn viên cũng gây thất vọng với vai diễn này. Dù anh vẫn lăn xả ở những phân đoạn nặng về thể lực nhưng phần lớn cảm xúc của nhân vật đều được thể hiện bằng kiểu diễn đã quá quen thuộc như ánh mắt thất thần, gương mặt căng cứng, những tiếng quát lớn hay sự hoảng loạn trước các hiện tượng tâm linh. Đó không phải diễn xuất tệ, nhưng đã không còn mới mẻ với Quang Tuấn.

"Vùng an toàn" nguy hiểm

Nhìn lại vài năm gần đây, rất dễ nhận ra Quang Tuấn gần như trở thành lựa chọn số một của dòng phim kinh dị Việt. Từ Bóng Đè, Quỷ Cẩu, hai phần Quỷ Nhập Tràng, cho đến Quỷ Bắt Hồn, anh liên tục đảm nhận hình tượng người đàn ông nhiều tổn thương, mang mặc cảm quá khứ rồi bị cuốn vào những biến cố siêu nhiên.

Đặt từng nhân vật cạnh nhau, khán giả sẽ thấy rất nhiều điểm tương đồng. Đó đều là những người cha, người chồng hoặc người đàn ông bình thường mang nỗi đau chưa thể hóa giải. Đều có những cảnh gào thét, tuyệt vọng, chạy trốn trước thế lực vô hình. Đều phải vật lộn giữa mất mát cá nhân và nỗi sợ hãi tâm linh. Sự tương đồng này khiến Quang Tuấn khó có thể tạo ra sự khác biệt trong các vai diễn, dù anh có đủ khả năng để linh hoạt hay biến hóa theo các nhân vật hay không.

Quang Tuấn là một trong số ít diễn viên Việt vừa có thực lực diễn xuất, vừa sở hữu thành tích phòng vé đáng nể. Tổng doanh thu các phim anh tham gia đã vượt mốc nghìn tỷ đồng, thậm chí có chuỗi 5 phim trăm tỷ liên tiếp là Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, Thiên Đường Máu, Truy Tìm Long Diên Hương và hai phần Quỷ Nhập Tràng.

Tuy nhiên, thành công với dòng phim kinh dị cũng vô tình trở thành "vùng an toàn" của nam diễn viên. Bởi công thức nào lặp lại quá nhiều cũng sẽ mất đi sức hấp dẫn. Khán giả không còn bước vào rạp với tâm lý tò mò xem Quang Tuấn sẽ làm gì mới mà bắt đầu đoán được cách nhân vật của anh sẽ phản ứng, sẽ đau khổ ra sao và sẽ kết thúc như thế nào. Đó mới là điều đáng lo hơn việc một bộ phim không đạt doanh thu trăm tỷ.

Không ai phủ nhận Quang Tuấn vẫn là một trong những nam diễn viên thực lực của điện ảnh Việt. Anh có kinh nghiệm, có khả năng nhập vai và luôn làm việc nghiêm túc. Tuy nhiên, Quang Tuấn dường như vẫn chưa thật sự khắt khe trong việc lựa chọn dự án. Việc xuất hiện quá dày đặc, đặc biệt ở cùng một thể loại, khiến mỗi vai diễn mới của anh ngày càng khó tạo cảm giác mới mẻ.

Ở giai đoạn hiện tại, điều khán giả chờ đợi không còn là thêm một bộ phim kinh dị có Quang Tuấn. Họ chờ một vai diễn đủ khác để anh phá bỏ hình ảnh quen thuộc đã gắn với mình quá lâu. Bởi với một diễn viên, điều đáng sợ nhất không phải một bộ phim doanh thu thấp hay một lần đứt mạch trăm tỷ. Điều đáng sợ hơn là khi khán giả vẫn công nhận năng lực, nhưng lại không còn háo hức mỗi lần cái tên ấy xuất hiện trên poster. Quang Tuấn đang cần sớm bước ra khỏi vùng an toàn.