Cụ bà sống thọ 114 tuổi nhờ 4 thói quen đơn giản: Không phải ăn kiêng hay tập luyện

Cụ bà Bonita Gibson sống tại bang Michigan, Mỹ, đã bước sang tuổi 114 vào ngày 4/7/2025. Ở độ tuổi xưa nay hiếm, bà Gibson vẫn giữ được sự tỉnh táo, minh mẫn và sức khỏe tương đối ổn định.

Chia sẻ với truyền thông, cụ bà cho biết bản thân không theo đuổi bất kỳ chế độ sinh hoạt cầu kỳ hay phương pháp dưỡng sinh phức tạp nào. Những “bí quyết” giúp bà sống thọ, theo lời bà và gia đình, chủ yếu đến từ 4 thói quen giản dị nhưng được duy trì bền bỉ suốt hơn một thế kỷ.

Ăn khoai tây thường xuyên

Theo thông tin gia đình cung cấp cho tạp chí PEOPLE, khoai tây là loại thực phẩm gắn bó mật thiết với cuộc đời của Bonita Gibson và được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào tuổi thọ đáng kinh ngạc của bà.

Trong hơn 100 năm qua, khoai tây luôn xuất hiện thường xuyên trong các bữa ăn hằng ngày, dần trở thành thói quen khó thay đổi của bà. Mối liên hệ này trở nên rõ nét hơn sau khi bà Gibson kết hôn với chồng là Kenneth Richard vào năm 1930.

Sau hôn lễ, ông Richard làm việc trong ngành công nghiệp khoai tây tại bang Idaho trong nhiều thập kỷ. Công việc của chồng khiến khoai tây trở thành thực phẩm quen thuộc trong gia đình bà Gibson. Dù ông Richard đã nghỉ hưu từ năm 1977 và qua đời năm 2003, bà Gibson vẫn duy trì thói quen ăn khoai tây cho đến tận ngày nay.

Không rượu bia, hút thuốc

Hiện bà Bonita Gibson đang sinh sống tại khu dưỡng lão Waltonwood Carriage Park ở Canton. Ngoài chế độ ăn uống đặc biệt với khoai tây, bà Gibson cho biết những thói quen khác như không uống rượu, không hút thuốc và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh là những yếu tố then chốt khác giúp bà sống khỏe mạnh qua tuổi 100. Theo bà, việc tránh xa các thói quen có hại cho sức khỏe từ sớm đã giúp cơ thể ít chịu tổn thương theo thời gian.

Sống vui vẻ, lạc quan

Tinh thần tích cực được xem là một trong những yếu tố then chốt giúp bà Gibson duy trì cuộc sống khỏe mạnh ở tuổi rất cao. Theo gia đình, bà luôn giữ thái độ lạc quan, thường xuyên nở nụ cười và hiếm khi để những lo âu kéo dài ảnh hưởng đến bản thân. Với bà Gibson, sống vui vẻ, suy nghĩ giản dị chính là cách giúp con người đón nhận tuổi già một cách nhẹ nhàng và thanh thản hơn.

Sinh ngày 4/7/1911, Bonita Gibson đã trải qua nhiều biến cố sức khỏe ngay từ khi còn nhỏ. Bà từng mắc các bệnh truyền nhiễm phổ biến đầu thế kỷ 20 như quai bị, sởi và ho gà. Đáng chú ý, khi đã 109 tuổi, bà vẫn vượt qua đại dịch COVID-19. Đây là minh chứng rõ ràng cho nền tảng sức khỏe và sức đề kháng bền bỉ của bà.

Cuộc sống của bà Gibson cũng ghi dấu nhiều cột mốc đặc biệt. Gia đình cho biết bà vẫn tự lái xe cho đến năm 99 tuổi, lần đầu đi máy bay khi tròn 100 tuổi. Những trải nghiệm này cho thấy bà duy trì khả năng sinh hoạt độc lập và tinh thần ham khám phá ngay cả khi đã bước vào tuổi rất cao.

Duy trì kết nối gia đình

Ở hiện tại, cụ bà 114 tuổi dành phần lớn thời gian đọc sách và trò chuyện mỗi tối với con trai Richard, năm nay 88 tuổi. Bà có một đại gia đình với 3 người cháu, 6 chắt và 16 chút. Gia đình cho biết các mối quan hệ thân thiết chính là nguồn động viên tinh thần quan trọng giúp bà luôn cảm thấy được kết nối và có ý nghĩa trong cuộc sống.

Bonita Gibson hiện cũng đang tiến gần tới danh hiệu “người sống thọ nhất thế giới còn sống” do Guinness World Records ghi nhận. Hiện kỷ lục này thuộc về Ethel Caterham (115 tuổi), sau khi nữ tu người Brazil Inah Canabarro Lucas qua đời ở tuổi 116.

Theo Guinness World Records, người sống thọ nhất trong lịch sử từng được xác nhận là Jeanne Louise Calment (Pháp), qua đời năm 1997 ở tuổi 122 năm và 164 ngày. Dù khoa học hiện đại chưa thể đưa ra công thức chung cho tuổi thọ, nhưng câu chuyện như của Bonita Gibson cho thấy sự kết hợp giữa lối sống lành mạnh, tinh thần tích cực và những thói quen giản dị kéo dài suốt nhiều thập kỷ có thể góp phần quan trọng giúp con người sống lâu và sống khỏe.

