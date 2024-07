Cụ bà 104 tuổi vẫn làm việc đều đặn mỗi ngày nhờ 4 bí quyết không tốn 1 đồng: Không phải tập thể dục hay ăn kiêng

Theo Today, ở tuổi 104, cụ bà Virginia Oliver vẫn ra khơi đánh bắt tôm hùm. Mới đây, bà tiếp tục được gia hạn giấy phép đánh bắt tôm hùm phục vụ mục đích thương mại. Cụ bà này chia sẻ: “Tôi không có ý định nghỉ hưu. Tôi sẽ gắn bó với công việc này cho đến khi qua đời”.

Cụ bà Virginia Oliver

Cụ bà này sinh ngày 6/6/1960. Ở tuổi 100, bà trở nên nổi tiếng sau khi các nhà làm phim địa phương thực hiện một bộ phim tài liệu về bà mang tên: “Cuộc trò chuyện với quý bà tôm hùm”.

Từ năm 8 tuổi, bà đã theo cha mình đi đánh bắt tôm hùm. Sau này khi đã kết hôn, bà lại gắn bó công việc này cùng người chồng quá cố. Đến tuổi này, bà vẫn tiếp tục ra khơi cùng con trai 81 tuổi của mình trên con tàu Virginia.

Theo đó, con trai sẽ kéo bẫy tôm. Còn bà có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp đủ mồi và đo đạc những con tôm hùm bắt được. Nếu chúng quá nhỏ bà sẽ ném trở lại đại dương.

Thậm chí trong suốt thời gian trước khi bước sang tuổi 103, cụ bà này vẫn lái chiếc xe bán tải quanh thị trấn để giao hàng.

Nhờ có sức khỏe tốt, bà Oliver được nhiều người hỏi về bí quyết sống thọ. Một số người cho rằng do gen. Song thực tế, điều này là không phải. Mẹ của bà qua đời năm 50 tuổi còn cha bà chỉ sống đến tuổi 60.

Bí quyết sống thọ của người phụ này đến 4 thói quen đơn giản dưới đây:

Không ngừng bận rộn

Theo bà Oliver, một trong những bí quyết quan trọng để kéo dài tuổi thọ là luôn duy trì sự bận rộn. “Bạn sẽ phải ngồi xe lăn nếu như không vận động liên tục”.

Theo đó, bà sẽ dậy từ 3h sáng để cùng con trai chuẩn bị cho chuyến tàu ra khơi trước khi mặt trời mọc. Cụ bà sẽ duy trì việc này đều đặn 3 ngày/tuần, cho đến khi hết mùa tôm.

Các nhà khoa học đã chứng minh được mối liên hệ giữa việc duy trì làm việc sau khi nghỉ hưu với tuổi thọ. Như nghiên cứu năm 2016 với khoảng 3.000 người, được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học và Sức khỏe Cộng đồng, cho thấy làm việc thêm một năm nữa sau tuổi nghỉ hưu (65 tuổi) có liên quan đến giảm nguy cơ tử vong từ 9% đến 11% trong thời gian nghiên cứu 18 năm.

Một nghiên cứu năm 2015 trên 83.000 người lớn tuổi trong 15 năm, được công bố trên tạp chí Phòng chống bệnh mãn tính của CDC chỉ ra những người trên 65 tuổi vẫn lao động có sức khoẻ tốt gấp 3 lần người đã nghỉ hưu và giảm 50% nguy cơ mắc các bệnh về sức khoẻ nghiêm trọng như ung thư, bệnh tim.

Thực hành lối sống lành mạnh

Bà Oliver không hút thuốc và không sử dụng rượu bia. Bà gọi đây là lối sống “sạch”.

Thực tế, việc lạm dụng rượu, bia dễ dẫn đến viêm gan, xơ gan. Tương tự, hút thuốc cũng gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp gây tổn thương trong lòng mạch máu. Tác hại của thuốc lá và rượu bia chính là nguyên nhân gây nên tử vong hàng đầu trên toàn cầu.

Nếu bỏ ngay lập tức hoặc giảm dần thói quen này, bạn sẽ khoẻ lên một cách ngạc nhiên. Huyết áp và tuần hoàn máu sẽ cải thiện sớm và nguy cơ mắc ung thư sẽ giảm mỗi năm sau đó.

Gần gũi với thiên nhiên

Dành nhiều giờ trên biển và hít thở không khí trong lành là một phần công việc của bà Oliver. "Khi bạn ở trên mặt nước, toàn bộ trạng thái bên trong của bạn trở nên tĩnh tại. Chỉ cần ở gần mặt nước cũng có thể thúc đẩy sức khỏe tâm thần thông qua trải nghiệm giác quan nhẹ nhàng", cụ bà chia sẻ.

Thực tế, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy việc tiếp xúc với thiên nhiên giúp con người cải thiện tâm trạng, khả năng tư duy và sức khoẻ tâm thần.

Theo National Geographic, có nhiều cách thiên nhiên mang lại lợi ích cho sức khỏe tâm lý và thể chất của chúng ta. Một nghiên cứu gần đây khảo sát hơn 16.000 người ở 18 quốc gia cho thấy những người sống trong môi trường xanh hoặc gần biển có mức hạnh phúc tổng thể tích cực cao hơn. Một phân tích quốc tế cũng cho thấy những người có sức khoẻ tâm thần tốt thường dành thời gian ở các khu vực ven biển từ khi còn nhỏ.

Làm điều mình thích

“Tôi làm những gì tôi muốn” Oliver nói trong bộ phim tài liệu. Đây cũng được xem là một triết lý sống giúp người dân ở "Làng trường thọ" Ogimi, Okinawa, Nhật Bản sống thọ.

Cụ thể, trong cuốn sách “The Blue Zones: Lessons for Living Longer From the People Who've Lived the Longest”, tác giả Dan Buettner đã đề cập đến vấn đề này. Bên cạnh các yếu tố như sống đơn giản, dành nhiều thời gian hoạt động ngoài trời, giao thiệp với bạn bè, ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh… Người dân Ogimi cho rằng triết lý Ikigai - khái niệm thể hiện sự chắt lọc từ mục đích, đam mê, sứ mệnh, thiên hướng, khát khao sống của mỗi người là bí quyết để nâng cao tuổi thọ.

Theo ông Ken Mogi, nhà thần kinh học cho rằng tìm ra Ikigai giúp bạn sống lành mạnh hơn, tập thể dục nhiều hơn, tăng cường hoạt động xã hội và học tập suốt đời. Ikigai không cần phải cao cả hay phức tạp mà phần lớn là những hoạt động khiến bạn bận rộn nhưng vui vẻ suốt cả ngày.