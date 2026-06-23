Cụ bà 100 tuổi gây náo loạn khán đài World Cup: Sở hữu 25 triệu người theo dõi, từng ngỏ lời cầu hôn Messi

Cụ bà Pauline Kana, 100 tuổi, nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Gangster Granny", đã có mặt trên khán đài để cổ vũ Lionel Messi trong trận Argentina thắng Áo tại World Cup.

Giữa hàng chục nghìn khán giả trên khán đài sân vận động Dallas, hình ảnh một cụ bà giơ tấm bảng ghi dòng chữ "Fan 100 tuổi của Messi" đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đó là Pauline Kana, hay còn được biết đến với biệt danh "Gangster Granny", hiện sở hữu khoảng 25 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Những hình ảnh về cụ bà nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Nhiều người hài hước cho rằng, Pauline Kana là nhân chứng cho nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của thế kỷ XX và XXI, từ Thế chiến II, thời kỳ Chiến tranh Lạnh đến các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lớn. Bà cũng đã có cơ hội theo dõi hành trình Argentina đăng quang tại World Cup 2022 và mới đây tiếp tục xuất hiện trên khán đài ở Dallas để cổ vũ đội tuyển Argentina trong trận đấu với Áo.

Đi cùng cháu trai Ross Smith, đồng thời là cộng sự sản xuất nội dung của mình, Pauline Kana đã được ghi lại cảnh cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển Argentina và đặc biệt là đội trưởng Lionel Messi từ trên khán đài. Mối quan hệ đặc biệt giữa cụ bà trăm tuổi và siêu sao bóng đá người Argentina đã trở thành câu chuyện được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội trong những năm gần đây.

Hai năm trước, Pauline Kana từng gây sốt khi đăng tải một đoạn video hài hước công khai ngỏ lời cầu hôn Messi. Kể từ đó, việc theo dõi và cổ vũ hành trình thi đấu của Messi, từ cấp độ CLB cho tới đội tuyển quốc gia Argentina, trở thành một phần quen thuộc trong các nội dung mà bà chia sẻ trên mạng xã hội.

Sự có mặt của "Gangster Granny" cũng trùng hợp với một đêm thi đấu đáng nhớ của đội đương kim vô địch thế giới. Trước sự chứng kiến của 70.649 khán giả trên sân, Argentina đánh bại Áo với tỷ số 2-0 để chính thức giành vé đi tiếp vào vòng 32 đội.

Từ vị trí trên khán đài, Pauline Kana đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Ngay phút thứ 8, Messi khiến người hâm mộ tiếc nuối khi thực hiện hỏng quả phạt đền. Tuy nhiên, đến phút 38, siêu sao 38 tuổi đã chuộc lỗi bằng pha đệm bóng thành công từ đường căng ngang của Facundo Medina, mở tỷ số cho Argentina.

Bàn thắng này đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Messi khi trở thành pha lập công thứ 17 của anh tại các kỳ World Cup cấp độ đội tuyển quốc gia, qua đó vượt qua cựu tiền đạo người Đức Miroslav Klose để độc chiếm vị trí chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Chưa dừng lại ở đó, Messi tiếp tục ghi thêm bàn thắng ở những phút bù giờ cuối trận, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên con số 18 và ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina. Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong bầu không khí lễ hội của các cổ động viên Argentina.

Trên khán đài, Pauline Kana cùng hàng nghìn người hâm mộ khác đã có dịp chứng kiến một đêm lịch sử nữa trong sự nghiệp lẫy lừng của Lionel Messi.