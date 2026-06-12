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Cứ 4 xe bán ra trên thế giới thì 1 chiếc là xe điện, trừ ở Mỹ: Họ đang "lội ngược dòng"

Trang Ly
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Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo đến năm 2035, nửa số xe mới bán ra trên toàn thế giới sẽ là xe điện.

Xe điện có thể đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người mua ở Mỹ, nhưng chúng đang thâm nhập thị trường ở nhiều khu vực trên toàn cầu.

Theo dữ liệu mới từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), kỷ lục mới là 28% số xe mới bán ra trong năm 2026 là xe điện (EV) - làm tròn ra thì cứ 4 xe bán ra thì có 1 chiếc là xe điện.

Cứ 4 xe bán ra trên thế giới thì 1 chiếc là xe điện, trừ ở Mỹ: Họ đang "lội ngược dòng" - Ảnh 1.

Biểu đồ Doanh số bán hàng toàn cầu hàng năm của xe điện và xe hybrid sạc điện. Nguồn: International Energy Agency/Canary Media

Mỹ - thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới - đang tụt hậu rất xa về việc áp dụng xe điện, với các mẫu xe điện chỉ chiếm khoảng 10% doanh số bán xe mới. Doanh số bán xe điện mới dự kiến sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp tại Mỹ.

Đây là một vấn đề lớn: Việc lái xe bằng các phương tiện ngốn xăng thải ra hàng tấn khí thải gây hại cho môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Bên ngoài nước Mỹ, bức tranh xe điện lại rất khác

Ví dụ rõ ràng nhất về sự tương phản đó là Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới và là quốc gia các mẫu về sản xuất xe điện và pin. Gần 60 % số xe bán ra tại Trung Quốc năm 2026 sẽ là xe điện.

Cứ 4 xe bán ra trên thế giới thì 1 chiếc là xe điện, trừ ở Mỹ: Họ đang "lội ngược dòng" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Doanh số bán xe điện cũng đang tăng trưởng nhanh chóng trên khắp các quốc gia còn lại của châu Á. Theo IEA, năm nay, doanh số dự kiến sẽ tăng hơn 50% tại các quốc gia châu Á khác ngoài Trung Quốc, phần lớn nhờ vào sự có sẵn của các mẫu xe điện Trung Quốc với giá cả siêu phải chăng.

Tại châu Âu, nơi có các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xe điện, doanh số bán xe điện đang tăng trưởng đặc biệt nhanh. Năm 2026, xe điện sẽ chiếm một phần ba số xe mới bán ra trong khu vực, không chỉ nhờ vào Na Uy - quốc gia đi đầu trong việc áp dụng xe điện - mà còn nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng ở Đức, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.

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Cần nhấn mạnh rằng những con số này chỉ dành cho doanh số bán xe mới. Sẽ cần thời gian lâu hơn để xe điện trở thành loại xe phổ biến nhất trên đường: Hiện tại, chúng chỉ chiếm khoảng 5 % tổng số xe toàn cầu.

Lưu ý, doanh số bán xe chạy xăng đã qua thời kỳ đỉnh cao, và xu hướng hiện nay đang nghiêng về xe điện. Đến năm 2035, IEA dự đoán một nửa số xe mới bán ra trên toàn thế giới sẽ là xe điện. Tại Trung Quốc và Liên minh châu Âu, con số này có thể lên tới 90%.

Cuộc khủng hoảng năng lượng khiến giá nhiên liệu tăng vọt càng làm tăng thêm tính cấp thiết cho việc chuyển đổi sang xe điện, đặc biệt là đối với các quốc gia phụ thuộc vào dầu nhập khẩu.

Khi xe điện trở nên rẻ hơn và sự biến động của nhiên liệu hóa thạch ngày càng rõ rệt, yếu tố kinh tế có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện nhanh hơn cả các mục tiêu về khí hậu.

Nguồn: Canary Media

Tags

xe điện

xe điện trung quốc

doanh số bán xe điện

xe điện chiếm lĩnh toàn cầu

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