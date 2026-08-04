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Cột mốc ngoạn mục của "ông lớn" Việt sở hữu doanh thu hơn 32.000 tỷ đồng: Khẳng định vị thế ngành dầu khí

Trang Ly
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PTSC là "tác giả" của cột mốc 300.000 giờ làm việc an toàn xuyên suốt Dự án STG#3.

Cột mốc khẳng định vị thế của người Việt trong lĩnh vực dầu khí

Trong môi trường thi công công nghiệp lọc hóa dầu đầy thách thức và yêu cầu khắt khe, Dự án STG#3 tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã chính thức cán mốc 300.000 giờ làm việc an toàn (tính đến ngày 30/7/2026) mà không để xảy ra bất kỳ tai nạn mất ngày công lao động (LTI) hay sự cố an toàn – môi trường nào.

Ban Dự án STG#3 là dự án nâng cấp, thay thế tuabin hơi nước 113-A-006 công suất 41,4 MW tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn do Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) làm nhà thầu thi công chính. 

Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực quản lý chuyên nghiệp, sự tuân thủ kỷ luật cao độ và văn hóa an toàn vượt trội của lực lượng thi công của PTSC. [Tổng doanh thu thuần hợp nhất lũy kế cả năm 2025 của PTSC đạt hơn 32.556 tỷ đồng, tăng gần 37% so với năm 2024.

Cột mốc ngoạn mục của PTSC "ông lớn" Việt sở hữu doanh thu hơn 32.000 tỷ đồng: Khẳng định vị thế ngành dầu khí - Ảnh 1.

Ảnh: PTSC

Đến thời điểm đạt cột mốc 300.000 giờ làm việc an toàn, Dự án STG#3 đã duy trì 489 ngày làm việc không xảy ra tai nạn lao động mất ngày công. 

Cột mốc này là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ đầu tư NSRP, Ban Quản lý Dự án cùng toàn thể đội ngũ PTSC trên công trường. 

Quá trình triển khai dự án đối mặt với nhiều nguy cơ cao như thi công trong khuôn viên nhà máy đang vận hành, làm việc trên cao, trong không gian hạn chế, nâng hạ cấu kiện siêu trọng và thực hiện các công tác hàn cắt tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. 

Dù vậy, nhờ chủ động kiểm soát rủi ro từ sớm, dự án đã duy trì chuỗi kỷ lục an toàn tuyệt đối trong suốt 300.000 giờ lao động liên tục.

Cột mốc ngoạn mục của PTSC "ông lớn" Việt sở hữu doanh thu hơn 32.000 tỷ đồng: Khẳng định vị thế ngành dầu khí - Ảnh 2.

Hình minh họa về tuabin hơi tiên tiến. Nguồn: Arabellesolution

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Để đạt được thành quả này, Ban Quản lý Dự án PTSC đã áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE) theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Mọi công việc trước khi triển khai đều được phân tích rủi ro chi tiết và cấp phép nghiêm ngặt. Tinh thần "An toàn là trên hết" được duy trì qua các buổi họp giao ban đầu giờ, các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên sâu và hoạt động giám sát túc trực 24/7 trên công trường để kịp thời ngăn chặn rủi ro.

Thành tựu này là cam kết mạnh mẽ của PTSC trong việc giữ vững mục tiêu "Zero Harm - Không tai nạn, không sự cố" cho đến ngày hoàn thành toàn bộ công trình.

Đại diện Chủ đầu tư NSRP đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp và tính kỷ luật của tập thể PTSC, khẳng định cột mốc này là minh chứng rõ ràng cho uy tín thương hiệu PTSC trong ngành dịch vụ dầu khí Việt Nam.

Tham khảo: PTSC

Tags

PTSC

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

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