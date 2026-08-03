Lắp bộ sạc xe điện tại nhà năm 2026: 3 kịch bản chi phí, đâu là yếu tố quyết định?

Thay vì nằm dài chờ đợi xe điện sạc ở trạm công cộng, tại sao bạn không đầu tư 1 trạm sạc xe điện tại nhà?

Trạm sạc xe điện tại nhà mang lại sự tiện lợi vượt trội như xe được sạc qua đêm, sáng ra luôn đầy pin mà không cần xếp hàng hay phụ thuộc vào vị trí/lịch trình của trạm sạc công cộng.

Đây cũng là giải pháp tiết kiệm chi phí lâu dài, vì giá điện sinh hoạt thường rẻ hơn nhiều so với sạc nhanh tại trạm công cộng, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng xe điện tại nhiều nước trên thế giới ngày càng gia tăng.

Website chuyên phân tích, dữ liệu Monitor do Mercado (Brazil) ngày 29/7/2026 cho biết việc lắp đặt bộ sạc xe điện trong gara nhà ở tại Brazil năm 2026 có thể tốn từ 4.000 đến hơn 15.000 Real (khoảng 20 - 80 triệu VND).

Số tiền phụ thuộc vào giá của bộ sạc, khoảng cách tới tủ điện, các thiết bị bảo vệ cần thiết, công suất điện sẵn có, và việc có phải nâng cấp hệ thống điện đầu vào của căn nhà hay không.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Yếu tố quyết định khi lắp đặt bộ sạc xe điện tại nhà

Trong đó, khoảng cách giữa chỗ đỗ xe và tủ điện là yếu tố quyết định. Đường dây càng dài, lượng đồng, ống luồn, giá đỡ và hộp nối cần dùng càng nhiều.

Thợ điện cũng phải tính đến độ sụt áp và chọn tiết diện dây phù hợp với dòng điện và khoảng cách. Một chỗ đỗ xe cách tủ điện 5 mét sẽ cho ra ngân sách rất khác so với gara nằm cách vài tầng bên dưới. Chi phí đi dây vật lý đôi khi còn cao hơn cả giá bộ sạc.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Giá bộ sạc dân dụng dao động khoảng 10 - 30 triệu VND, tùy công suất, thương hiệu, độ dài dây cáp, khả năng kết nối, ứng dụng đi kèm và tính năng kiểm soát truy cập bằng thẻ RFID. Các mẫu cao cấp hơn còn cho phép hẹn giờ sạc và theo dõi mức tiêu thụ điện.

Tuy nhiên, thiết bị không hoạt động độc lập. Ngân sách đầy đủ cho việc lắp đặt bộ sạc xe điện tại nhà cần bao gồm: Đường dây điện riêng, cáp, ống luồn dây, cầu dao, thiết bị chống rò điện, thiết bị chống sét lan truyền, hệ thống tiếp địa, nhân công, và có thể cả phần xây dựng/sửa chữa dân dụng.

Thợ điện chuyên nghiệp đưa ra những cách lắp đặt theo nhu cầu cùng chi phí đi kèm:

1. Lắp đặt đơn giản: Tối đa 36 triệu VND

Khi tủ điện gần chỗ đỗ xe, công suất điện còn dư và đường đi dây không phức tạp, việc lắp bộ sạc có thể chỉ tốn từ 20 đến 36 triệu VND.

Trường hợp này thường dùng bộ sạc cơ bản, vài mét dây và ống luồn, thiết bị bảo vệ mới, lắp đặt trực tiếp. Dù vậy, thợ điện vẫn cần kiểm tra điện áp, tiếp địa, dòng điện khả dụng và tình trạng tủ điện trước khi chọn vật tư.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

2. Lắp đặt trung bình: Từ 36 - 57 triệu VND

Nếu gara cách tủ điện từ 10–30 mét, có thể cần thêm cáp, ống luồn, hộp nối và hoàn thiện bề mặt. Chi phí lúc này rơi vào khoảng 36 - 57 triệu VND.

Tường, trần, sàn, sân vườn hay khu vực chung có thể làm phức tạp thêm tuyến đi dây - mỗi chướng ngại vật đều làm tăng thời gian thi công, vật tư tiêu hao và nhu cầu hoàn thiện lại sau khi lắp mạch điện.

3. Lắp đặt nâng cao: Hơn 80 triệu VND

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Chi phí vượt 80 triệu VND khi nhà cần thay tủ điện mới, nâng cấp tiêu chuẩn đầu vào điện, thay đồng hồ điện, hoặc xin nâng công suất từ công ty điện lực.

Đây không còn đơn thuần là lắp một bộ sạc, mà là một đợt cải tạo điện quy mô lớn hơn, trong một số trường hợp phải chuyển từ điện 1 pha sang 2 pha hoặc 3 pha.

Những lưu ý quan trọng:

Trước khi chọn mua bộ sạc xe điện tại nhà, nên có thợ điện chuyên nghiệp kiểm tra điện áp, công suất khả dụng, tủ điện, tiếp địa, tiêu chuẩn đầu vào, tuyến đi dây, vị trí lắp và loại đầu sạc mà xe sử dụng.

Vì việc sạc xe duy trì dòng điện cao trong thời gian dài, khác hẳn với các thiết bị chỉ dùng vài phút, nên dây cáp cần được tính toán kỹ lưỡng: Dây quá nhỏ có thể bị nóng, gây thất thoát năng lượng, ngắt mạch hoặc hỏng đầu nối. Tiết diện dây phải phù hợp với dòng điện, khoảng cách, độ sụt áp, cách lắp đặt và nhiệt độ môi trường - chọn dây chỉ dựa vào giá rẻ mà bỏ qua tính toán kỹ thuật có thể gây mất an toàn cho cả hệ thống điện.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Bên cạnh đó, bộ sạc nên được đấu vào một mạch điện riêng, chỉ dùng cho việc sạc xe, thay vì dùng chung với ổ cắm, đèn hay các thiết bị khác vốn sẽ làm tăng nguy cơ quá tải và quá nhiệt. Một mạch riêng còn giúp việc bảo trì và ngắt điện dễ dàng hơn. Nếu có sự cố, thợ điện có thể cô lập riêng bộ sạc mà không cần cắt điện toàn bộ căn nhà.

Trước khi mua thiết bị, hệ thống tiếp địa cũng cần được kiểm tra kỹ, vì nó tạo đường thoát an toàn cho dòng sự cố và là điều kiện để các thiết bị bảo vệ hoạt động đúng. Những căn nhà cũ có thể chưa đáp ứng được yêu cầu này, và nếu mua bộ sạc trước khi kiểm tra, chủ nhà có thể phát hiện ra sau đó rằng căn nhà cần cải tạo thêm.

Phần thi công xây dựng cũng không nên bị xem nhẹ, vì việc đi dây có thể cần đục tường, khoan sàn bê tông, lắp máng cáp, tháo sàn hoặc hoàn thiện lại bề mặt. Với gara ngoài trời, cần tính thêm yếu tố mưa, nắng và va đập vật lý, sao cho vị trí lắp đặt vừa bảo vệ được thiết bị vừa để dây cáp vươn tới xe mà không cản trở lối đi.

Cuối cùng, việc chọn vật tư kém chất lượng, bỏ qua tiếp địa, hay lắp công suất vượt khả năng của nhà đều có thể dẫn đến làm lại. Kết quả là chi phí cao hơn, kèm theo rủi ro an toàn và sự cố gián đoạn thường xuyên.

Tham khảo: CPG