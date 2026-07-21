HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công dân Trung Quốc bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine vào Nga

Minh Hạnh
|

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, ba công dân Trung Quốc đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện nhằm vào vùng thủ đô Mátxcơva (Nga) từ đêm ngày 19 đến rạng sáng 20/7, giờ địa phương.

Ba người Trung Quốc này nằm trong số 10 người bị thương trong vụ tấn công.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga cho biết, hiện tại, hai người bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, tình trạng của họ nhìn chung ổn định, không đe dọa đến tính mạng. Người bị thương còn lại đã được xuất viện và trở về Trung Quốc để điều trị tiếp.

Đại sứ quán đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp khi sự việc xảy ra, cử nhân viên đến các bệnh viện thăm hỏi, đề nghị phía Nga thực hiện mọi biện pháp cần thiết để điều trị y tế cho người bị thương, bảo vệ người và tài sản của công dân Trung Quốc tại Nga.

Đại sứ quán cũng nhắc nhở công dân Trung Quốc tại Nga tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh và liên hệ kịp thời với Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán trong trường hợp khẩn cấp.

Hơn 400 máy bay không người lái của Ukraine đã được phóng về phía thủ đô Mátxcơva của Nga và khu vực lân cận trong đêm ngày 19, rạng sáng 20/7. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô của Nga từ trước đến nay, theo Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin.

Hầu hết các máy bay không người lái đã bị chặn lại ở xa thủ đô, trong khi 85 chiếc bị phá hủy khi áp sát Mátxcơva.

Ukraine đã tăng cường mạnh mẽ chiến dịch sử dụng máy bay không người lái tầm xa trong những tuần gần đây, nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ, kho hàng, và các cơ sở hạ tầng khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ukraine

Nga

Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại