Công dân Trung Quốc bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine vào Nga

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, ba công dân Trung Quốc đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện nhằm vào vùng thủ đô Mátxcơva (Nga) từ đêm ngày 19 đến rạng sáng 20/7, giờ địa phương.

Ba người Trung Quốc này nằm trong số 10 người bị thương trong vụ tấn công.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga cho biết, hiện tại, hai người bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, tình trạng của họ nhìn chung ổn định, không đe dọa đến tính mạng. Người bị thương còn lại đã được xuất viện và trở về Trung Quốc để điều trị tiếp.

Đại sứ quán đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp khi sự việc xảy ra, cử nhân viên đến các bệnh viện thăm hỏi, đề nghị phía Nga thực hiện mọi biện pháp cần thiết để điều trị y tế cho người bị thương, bảo vệ người và tài sản của công dân Trung Quốc tại Nga.

Đại sứ quán cũng nhắc nhở công dân Trung Quốc tại Nga tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh và liên hệ kịp thời với Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán trong trường hợp khẩn cấp.

Hơn 400 máy bay không người lái của Ukraine đã được phóng về phía thủ đô Mátxcơva của Nga và khu vực lân cận trong đêm ngày 19, rạng sáng 20/7. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô của Nga từ trước đến nay, theo Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin.

Hầu hết các máy bay không người lái đã bị chặn lại ở xa thủ đô, trong khi 85 chiếc bị phá hủy khi áp sát Mátxcơva.

Ukraine đã tăng cường mạnh mẽ chiến dịch sử dụng máy bay không người lái tầm xa trong những tuần gần đây, nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ, kho hàng, và các cơ sở hạ tầng khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga.