Công an yêu cầu người dân kiểm tra lại thông tin này trên thẻ Căn cước

Thông tin quan trọng về số Căn cước mà người dân cần nắm rõ.

Lỗi “Tài khoản không khớp thông tin tại Cơ sở dữ liệu (CSDL) dân cư” khi đăng nhập VneID là một lỗi khá phổ biến và gây nhiều phiền toái. Lỗi này thường xuất hiện khi thông tin người dùng để đăng nhập (số điện thoại, số CCCD) hoặc thông tin định danh cá nhân của bạn đang có sự mâu thuẫn giữa ứng dụng VneID và hệ thống dữ liệu gốc của Bộ Công an.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khi thông tin cá nhân của công dân trong tài khoản như số Căn cước, số điện thoại trên Cổng dịch vụ công quốc gia có sai sót, không đúng với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề nghị công dân thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Công dân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ ) bằng tài khoản VNeID để kiểm tra thông tin tài khoản trên hệ thống so với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 2: Tại thông tin tài khoản chọn mục Thông tin cá nhân

Bước 3: Chọn Thông tin tài khoản Thông tin định danh để kiểm tra thông tin sai lệch với thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 4: Công dân gửi thông tin đến địa chỉ email [email protected] để đề nghị xóa tài khoản với nội dung:

- Tiêu đề: Xóa tài khoản Dịch vụ công theo số CCCD 024xxxxxxxxx

- Nội dung email, gồm:

+ Họ và tên

+ Số điện thoại

+ Ghi rõ nội dung sai (Sai họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, …) nhờ xóa tài khoản VNeID trên cổng dịch vụ công theo số CCCD: 024xxxxxxxxx

+ Gửi đính kèm: Ảnh chụp 02 mặt thẻ Căn cước/Căn cước công dân và 01 ảnh chân dung người yêu cầu xóa tài khoản.

Lưu ý: Sau khi bộ phận hỗ trợ của Cổng dịch vụ công quốc gia tiếp nhận, xử lý sẽ phản hồi lại thông tin công dân yêu cầu qua email đã gửi. Sau 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được email phản hồi của Cổng dịch vụ công quốc gia, yêu cầu xóa tài khoản của công dân chưa được xử lý, công dân liên hệ số điện thoại của tổng đài hỗ trợ: 18001096 để được hỗ trợ.