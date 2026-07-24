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Công an xác minh vụ cô gái nghi là Á hậu cầm gạch ném vào nhà dân ở TP.HCM

Minh Tuệ
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Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái nhiều lần cầm gạch ném vào một căn nhà trong hẻm trên đường Nguyễn Trãi (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Do bài đăng nhắc đến tên một Á hậu, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 24/7, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ á hậu cầm gạch ném vào nhà dân ở trung tâm.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái cầm gạch ném vào nhà dân. Hình ảnh từ clip cho thấy, một cô gái đi bộ trong hẻm, sau đó dừng lại nhặt một cục gạch bên đường.

Hình ảnh được ghi lại

Tiếp đó, người này đến trước cửa một căn nhà nằm trong con hẻm rồi bất ngờ cầm gạch ném vào bên trong. Sau khoảng 3 lần ném, cô gái dừng lại rồi bấm điện thoại.

Đáng chú ý, clip đăng tải kèm nội dung nhắc đến tên của một á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp. Đoạn clip đăng tải nhận nhiều bình luận chia sẻ và mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý cô gái này.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại một căn nhà nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Hiện công an đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

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