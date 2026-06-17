Công an tỉnh Lào Cai đang vào cuộc để xác minh người đưa thông tin về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn.

Thời gian gần đây, trên một số hội nhóm Facebook, Zalo xuất hiện thông tin cho rằng tỉnh Lào Cai sẽ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường từ 99 đơn vị xuống còn 34 đơn vị, kèm theo các sơ đồ, bản đồ được giới thiệu là "quy hoạch chi tiết hệ thống 34 đơn vị hành chính cấp xã mới".

Khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Lào Cai tại phường Yên Bái.

Sau khi nội dung đăng tải đã gây hoang mang trong dư luận, liên quan vấn đề này, thông tin đến Báo Tiền Phong, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lào Cai cho biết, đây là thông tin không chính xác.

Ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, đây là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, được các đối tượng dựng lên, thậm chí sử dụng công nghệ AI để tạo lập nội dung nhằm gây hiểu nhầm, câu tương tác trên không gian mạng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lào Cai khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được thực hiện theo quy định pháp luật, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố về dân số, diện tích, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và yêu cầu quản trị địa phương.

Trước thông tin sai sự thật, tỉnh Lào Cai khuyến cáo, người dân cần thận trọng với các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật.

"Người dân nên tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cơ quan chức năng để hiểu đúng bản chất vấn đề, góp phần giữ vững sự đồng thuận xã hội và bảo vệ niềm tin của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước", ông Dương Đức Huy nhấn mạnh.

Hiện nay cơ quan Công an đã vào cuộc để xác minh đối tượng tung tin, đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật.